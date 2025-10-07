Công nghệ AI và trình chiếu Mapping tạo điểm nhấn lễ trao Giải chuyển đổi số Việt Nam 2025

Đây là giải thưởng thường niên được tổ chức từ năm 2018, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ.

VDA 2025 – Dấu ấn 8 năm và sứ mệnh lan tỏa

Bước sang mùa thứ 8, VDA 2025 tiếp tục sứ mệnh tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam và TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao cúp và chứng nhận vinh danh đơn vị đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024.

Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 400 hồ sơ dự thi – con số kỷ lục trong suốt 8 mùa giải, phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của xu hướng chuyển đổi số trong cộng đồng.

Trải qua quá trình thẩm định nghiêm túc, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 49 sản phẩm, giải pháp công nghệ và 3 cá nhân tiêu biểu để vinh danh.

TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, cho biết các hồ sơ được vinh danh đều thể hiện tính chuyên sâu, khả năng ứng dụng rộng và chú trọng tới yếu tố dữ liệu, an ninh mạng và bảo mật thông tin.

“Những hồ sơ đạt giải đều có kết quả ứng dụng công nghệ rõ ràng, qua đó tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, cải thiện dịch vụ, có số liệu đo đếm cụ thể”, TS Nguyễn Quân nói.

Robot VinMotion – “ngôi sao công nghệ”

Một trong những điểm nhấn nổi của sự kiện là sự xuất hiện của robot VinMotion, sản phẩm AI hình người “Made in Vietnam” do đội ngũ kỹ sư của Vingroup phát triển.

Robot có khả năng giao tiếp bằng giọng nói tự nhiên, nhận diện người dùng và phản hồi theo ngữ cảnh. Công nghệ lõi tích hợp trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI), cho phép robot học hỏi và thích nghi liên tục thông qua tương tác thực tế với con người.

Hệ thống vận hành bán tự động và điều phối thời gian thựcđảm bảo độ chính xác và an toàn trong mọi tác vụ.

Trước khi diễn ra lễ trao giải, khách mời có thể trực tiếp tương tác với robot, đặt câu hỏi và nhận thông tin về các giải thưởng – mang lại trải nghiệm công nghệ chân thực và sinh động.

Trình chiếu mapping – hành trình của Việt Nam số

Cùng với robot VinMotion, VDA 2025 còn gây ấn tượng bằng màn trình chiếu laser mapping tương tác LED, phóng sự số và tiết mục nghệ thuật “Hào khí Việt Nam – Đất Việt tiếng vọng ngàn đời” và “Việt Nam tôi yêu” do ca sĩ Hùng Min thể hiện, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng Việt Nam số.

Đạo diễn chương trình Nguyễn Đồng Hưng cho biết: “Phần trình chiếu mapping được xây dựng nhằm truyền tải tinh thần của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – VDA 2025. Từ hình ảnh robot xuất hiện giữa không gian công nghệ đến các cụm từ như ‘AI’, ‘Big Data’, ‘5G/6G’, chương trình dẫn dắt khán giả vào hành trình chuyển đổi số quốc gia. Cao trào là khi các khái niệm ‘Chính phủ số – Kinh tế số – Xã hội số – Công dân số’ hiện lên giữa thành phố công nghệ, thể hiện rõ định hướng trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị”.

Theo ông Hưng, chương trình không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng, mà còn truyền đi thông điệp đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số của Việt Nam.