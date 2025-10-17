Vì sao chung cư giá cao vẫn nhiều người mua?

Dù giá căn hộ tại Hà Nội liên tục lập đỉnh, vượt xa TP.HCM và cao nhất trong nhiều năm, nhưng thanh khoản vẫn duy trì ấn tượng. Theo chuyên gia, tâm lý tích sản, dòng tiền đầu tư và lãi suất thấp đang giữ nhiệt cho thị trường căn hộ.

Giá cao nhưng vẫn hút khách

Báo cáo thị trường bất động sản quý III/2025 của CBRE công bố cho thấy, giá căn hộ tại Hà Nội tiếp tục leo thang, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá chào bán sơ cấp trung bình hiện đã vượt 90 triệu đồng/m2 thông thủy, cao hơn cả mức trung bình tại TP.HCM. So với quý trước, giá tăng 16%, và tăng tới 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng kỷ lục, với hơn 2.000 căn hộ có giá từ 120 triệu đồng/m2 được tung ra trong tổng nguồn cung hơn 10.300 căn hộ.

Dù giá tăng và nguồn cung dồi dào, thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao, tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 70-80%, cho thấy nhu cầu thực và đầu tư vẫn rất nhiều, CBRE cho hay.

Tương tự, báo cáo của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) ghi nhận trong quý III, toàn thị trường có khoảng 34.000 giao dịch thành công, nâng tỷ lệ hấp thụ lên 66%, tăng 12 điểm % so với quý trước nhờ hàng tồn kho được giải phóng. Trong đó, phân khúc chung cư chiếm hơn 66%, với tỷ lệ hấp thụ 81%.

Trao đổi với VietTimes, bà Cao Thùy Linh, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản có nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội cho biết, giá bán ở nhiều khu vực tăng khá mạnh, khiến thanh khoản trên thị trường có vẻ biến động. Nhưng nếu nhìn kỹ, thực tế lại không hề ảm đạm như nhiều người nghĩ, phần lớn các dự án vẫn đang bán tốt.

Theo bà, mặt bằng giá ở khu vực phía Tây Hà Nội dao động quanh mức 100-130 triệu đồng/m2 vẫn được hấp thụ nhanh. “Phía Tây vẫn là khu vực sôi động nhất, nhu cầu ở thực và đầu tư đều mạnh. Còn phía Đông thì giao dịch chậm hơn một chút. Các dự án sơ cấp tại Hưng Yên vẫn bán được, dù giá đã cao, chỉ là không còn cảnh ‘cháy hàng’ như trước”, bà cho hay.

Nữ lãnh đạo lấy ví dụ dự án Jade Square Cổ Nhuế vừa rồi bán gần hết 2 tòa chỉ trong vài ngày. Còn An Bình Homeland phường Dương Nội thì đang được booking.

Dự án từng bị “đóng băng” hơn thập kỷ, nay Jade Square lại cháy hàng giữa cơn sốt căn hộ

Sức nóng của thị trường cũng thể hiện ở phân khúc đầu tư lướt sóng. “Tôi có hai người quen lướt sóng ở Vinhomes Grand Park (quận 9 cũ, TP.HCM), một người lời 150 triệu, người kia lời 200 triệu. Dù mức lời không quá lớn, nhưng nó phản ánh niềm tin đang quay trở lại, đặc biệt ở những dự án có pháp lý rõ ràng và hạ tầng tốt”, bà chia sẻ thêm.

“Giá cao là có thật, nhưng người có nhu cầu thật và nhà đầu tư vẫn mua. Họ không chờ giá giảm nữa, mà chọn hàng tốt để đón xuống tiền”, bà Linh nói.

Lãi suất thấp và tâm lý tích sản giữ nhiệt thị trường

Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam chi nhánh Hà Nội, nói với VietTimes rằng dù mặt bằng giá căn hộ, đặc biệt là ở thị trường sơ cấp, đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm, nhưng thanh khoản vẫn duy trì ở trạng thái tích cực. Theo bà, đây là hiện tượng tưởng chừng nghịch lý nhưng lại phản ánh đúng bản chất vận hành của thị trường hiện nay.

Thứ nhất, phần lớn người mua ở giai đoạn hiện nay mang tâm thế đầu tư. “Các dự án mở bán thường có thời gian bàn giao trong 2-3 năm tới, đồng nghĩa với việc người mua không cần chỗ ở ngay mà chủ yếu coi đây là một khoản đầu tư đồng hành cùng chủ đầu tư trong quá trình hình thành dự án”, bà An phân tích.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Trong khi đó, nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực lại có xu hướng tìm kiếm sản phẩm thứ cấp hoặc căn hộ đã hoàn thiện. “Điều này cho thấy nhu cầu đầu tư vẫn đang là động lực chính của thị trường”, bà nhấn mạnh.

Thứ hai, theo bà An, môi trường lãi suất thấp tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Khi chi phí vốn rẻ, nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển dòng tiền sang bất động sản, kênh tích lũy tài sản có giá trị thực và khả năng sinh lời ổn định.

“So với các kênh đầu tư khác như vàng hay chứng khoán, bất động sản vẫn hấp dẫn hơn về mức độ an toàn và tiềm năng tăng giá”, bà cho biết. Chẳng hạn, giá vàng trong nước đã tăng tới 65% trong vòng một năm qua, phản ánh xu hướng tăng giá chung của tài sản, đồng thời tạo tác động lan tỏa về mặt tâm lý sang thị trường nhà ở.

Thứ ba, chính sách bán hàng linh hoạt của các chủ đầu tư cũng góp phần giúp thanh khoản duy trì ở mức tốt. Bà An nhận xét các gói hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán hoặc ưu đãi cho người mua thanh toán nhanh vẫn được duy trì, dù không còn rầm rộ như trước. Chính sự ổn định và minh bạch trong chính sách giúp người mua dễ dàng ra quyết định hơn.

Cuối cùng, bà Nguyễn Hoài An cho rằng, tâm lý tích lũy tài sản bằng bất động sản, đặc biệt là chung cư tại Hà Nội và khu vực miền Bắc đang trở thành xu hướng rõ nét.

“Trong bối cảnh quỹ đất hạn chế và nhu cầu ở thực gia tăng, căn hộ được xem là sản phẩm vừa để ở, vừa để khai thác cho thuê hoặc giữ giá trị tài sản. Đây chính là yếu tố giúp thanh khoản vẫn duy trì tốt, bất chấp mặt bằng giá đã ở mức cao”, bà An kết luận.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng giá bất động sản tăng là hệ quả của dòng vốn rẻ và nguồn cung hạn chế.

“Các chủ đầu tư tập trung vào phân khúc cao cấp để đảm bảo biên lợi nhuận, và thực tế phân khúc này vẫn hấp thụ tốt nhờ nhóm khách hàng có năng lực tài chính mạnh, xu hướng tích sản dài hạn”, ông Đính nhận định.