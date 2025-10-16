CEO NextPay Nguyễn Hữu Tuất - “cánh tay phải” của Shark Bình - là ai?

Từ một kỹ sư công nghệ trở thành nhà sáng lập nhiều dự án đình đám, hành trình của ông Nguyễn Hữu Tuất từng được coi là biểu tượng của thế hệ doanh nhân công nghệ Việt. Nhưng giờ đây, ánh hào quang ấy đang bị che mờ bởi vòng lao lý.

Từ kỹ sư công nghệ đến “cánh tay phải” của Shark Bình

Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tuất cùng ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 8 bị can khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Nguyễn Hữu Tuất là một trong những nhân vật gắn bó với hệ sinh thái NextTech ngay từ những ngày đầu. Tốt nghiệp Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), ông cùng Shark Bình và một số cộng sự sáng lập PeaceSoft – công ty được xem là nền móng cho đế chế công nghệ NextTech sau này.

Từng xuất phát ở vị trí kỹ sư phần mềm, ông Tuất dần trở thành nhân tố quan trọng trong các dự án chiến lược của hệ sinh thái. Năm 2013, ông đảm nhận vị trí CEO của MPOS - nền tảng thanh toán di động tiên phong tại Việt Nam, giúp các cửa hàng nhỏ lẻ có thể chấp nhận thanh toán thẻ qua điện thoại. Dưới sự điều hành của ông, MPOS nhanh chóng phát triển, góp phần đặt nền móng cho lĩnh vực fintech của NextTech.

Ông Nguyễn Hữu Tuất (trái) và ông Nguyễn Hòa Bình (giữa) tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN.

Đến năm 2018, ông Tuất gây chú ý khi ra mắt FastGo – ứng dụng gọi xe “Make in Vietnam” với tham vọng cạnh tranh trực tiếp cùng Grab và Gojek. Ứng dụng này từng thu hút sự quan tâm lớn khi cam kết “không tăng giá giờ cao điểm” và chỉ thu phí cố định 30.000 đồng mỗi ngày đối với tài xế. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm vận hành, FastGo hụt hơi trong cuộc đua khốc liệt và dừng hoạt động từ năm 2021.

Song song đó, ông Tuất tiếp tục đảm nhận vai trò CEO NextPay – công ty fintech chủ lực của hệ sinh thái NextTech, chuyên cung cấp máy POS, giải pháp thanh toán và phần mềm quản lý bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ. Dưới thời ông, NextPay mở rộng ra 34 tỉnh thành, với hơn 80.000 điểm chấp nhận thanh toán, chiếm khoảng 12% thị phần POS toàn quốc - con số đáng kể đối với một doanh nghiệp nội địa.

Từng được đánh giá là “cánh tay phải” của Shark Bình, ông Tuất được tin tưởng giao quyền vận hành nhiều mảng then chốt trong đế chế NextTech. Ông là mẫu nhà quản lý trầm lặng, ít phát ngôn nhưng lại có vai trò kỹ thuật sâu, được xem như người giúp Shark Bình hiện thực hóa các ý tưởng công nghệ táo bạo.

Rút tiền từ 30.000 ví nhà đầu tư

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Hà Nội, shark Bình và các bị can bị khởi tố điều tra, làm rõ sai phạm liên quan tới việc phát hành và giao dịch đồng tiền số AntEx – dự án thuộc hệ sinh thái NextTech, được quảng bá rầm rộ từ năm 2021. Cơ quan công an xác định nhóm đã phát hành tổng cộng 100 tỷ token, trong đó bán ra hơn 33 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USD (khoảng 117 tỷ đồng).

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay công an xác định ông Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, quá trình khám xét và điều tra, cơ quan công an đã phong tỏa và tạm giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, nhiều tài khoản chứng khoán và lượng lớn tiền mặt. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận 4 đơn tố giác từ nhà đầu tư, với tổng giá trị thiệt hại bước đầu ước khoảng 6,23 tỷ đồng.