Vì sao chip RTX6000D mới của Nvidia không được Trung Quốc ưa chuộng?

Gã khổng lồ chip AI NVIDIA đang phải đối mặt với một thách thức lớn tại thị trường Trung Quốc, khi mẫu chip mới nhất được thiết kế riêng cho nước này, RTX6000D, chỉ nhận được nhu cầu khá ảm đạm. Cùng lúc đó, công ty cũng đang bị Bắc Kinh điều tra chống độc quyền, gây thêm bất ổn cho hoạt động kinh doanh tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo hai nguồn tin giấu tên, một số công ty công nghệ lớn của Trung Quốc đã quyết định không đặt hàng RTX6000D. Mẫu chip này được thiết kế chủ yếu cho các tác vụ suy luận AI và được xem là đắt đỏ so với hiệu suất mà nó mang lại.

Giá của RTX6000D được cho là lên tới khoảng 50.000 nhân dân tệ (7.000 USD), trong khi một mẫu chip mạnh hơn nhưng bị Mỹ cấm, RTX5090, vẫn được bán trên "chợ đen" với giá chỉ bằng một nửa. Điều này khiến RTX6000D trở nên kém hấp dẫn đối với các khách hàng Trung Quốc.

Nhu cầu ảm đạm này hoàn toàn trái ngược với dự báo lạc quan từ các nhà phân tích. JPMorgan và Morgan Stanley từng dự đoán NVIDIA sẽ sản xuất hàng triệu chiếc RTX6000D trong năm nay.

Thách thức từ kiểm soát xuất khẩu của Mỹ

Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba, Tencent và ByteDance đang kiên nhẫn chờ đợi động thái từ Washington. Họ muốn biết liệu các đơn hàng chip H20 – một mẫu chip khác của NVIDIA được cấp phép bán tại Trung Quốc từ tháng 7 nhưng vẫn chưa được giao hàng – có được xử lý hay không.

Ngoài ra, các công ty này còn kỳ vọng vào B30A, một mẫu chip mạnh hơn H20, có thể sẽ được Mỹ chấp thuận. Cả ba con chip này đều là phiên bản "hạ cấp" của các mẫu chip AI tiên tiến nhất của NVIDIA, được phát triển để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu của Mỹ nhằm kiềm chế sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc giao hàng chip H20 vẫn bị đình trệ vì nhiều lý do, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến thỏa thuận gần đây nhằm trao cho chính phủ Mỹ một phần doanh số bán hàng tại Trung Quốc.

Cáo buộc chống độc quyền và căng thẳng thương mại

Thêm vào khó khăn, Bộ Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc vừa công bố kết quả điều tra sơ bộ cho thấy NVIDIA đã vi phạm luật chống độc quyền của nước này. Cuộc điều tra này được mở ra vào tháng 12 năm ngoái và tập trung vào các điều kiện liên quan đến thương vụ NVIDIA mua lại nhà phát triển chip mạng Mellanox.

Động thái này diễn ra cùng lúc với các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Madrid. Bắc Kinh cũng đã triệu tập một số công ty trong nước, bao gồm Tencent và ByteDance, để yêu cầu giải trình về việc mua chip H20, đồng thời bày tỏ lo ngại về vấn đề "rủi ro thông tin".

NVIDIA đã phản hồi rằng công ty tuân thủ pháp luật ở mọi khía cạnh và sản phẩm của họ không có bất kỳ rủi ro bảo mật nào. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, hoạt động kinh doanh của NVIDIA tại thị trường Trung Quốc đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Sự kết hợp giữa nhu cầu thị trường thấp đối với sản phẩm mới và áp lực pháp lý từ chính phủ Trung Quốc cho thấy NVIDIA sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong thời gian tới.

Theo Reuters