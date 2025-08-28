Giá cổ phiếu NVIDIA tăng giá 350 lần trong 10 năm nhờ AI

Trong thập niên qua, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã đưa thị trường chip toàn cầu lên một tầm cao mới. Theo Yahoo Finance, NVIDIA chính là “ngôi sao sáng” khi trở thành mỏ vàng đầu tư: nếu bỏ ra 1.000 USD vào năm 2015, đến nay nhà đầu tư đã có gần 350.000 USD, tức lợi nhuận hơn 34.900%.

Tuy nhiên, NVIDIA không phải là cổ phiếu chip tăng trưởng duy nhất trong tương lai. Nếu đầu tư 1.000 USD vào AMD năm 2015, hiện giá trị cũng đã đạt 96.190 USD, tăng 9.518%, trong khi chỉ số S&P 500 (Chỉ số cổ phiếu 500 của Standard & Poor) cùng kỳ chỉ đạt 3.400 USD, tăng 242%. Ngược lại, nếu 10 năm trước mua 1.000 USD cổ phiếu Intel – khi đó là “ông lớn” ngành chip – thì nay chỉ được 1.145 USD, tăng vẻn vẹn 14%.

Bài báo của Yahoo Finance cho biết, nếu hiện có 1.000 USD để đầu tư vào cổ phiếu chip, nhiều nhà phân tích vẫn chọn NVIDIA – điều này không gây bất ngờ.

Các nhà phân tích phố Wall vẫn đánh giá Nvidia là lựa chọn hàng đầu. Chuyên gia James Schneider của Goldman Sachs nhận định, mặc dù ngày càng có nhiều tranh cãi về việc lo ngại “NVIDIA đã đạt đỉnh”, nhưng công ty vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu nhờ hệ sinh thái sản phẩm mạnh, khách hàng đa dạng và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, Goldman Sachs vẫn tiếp tục khuyến nghị hãy mua vào NVIDIA, với giá mục tiêu 185 USD/cổ phiếu.

Cổ phiếu của Broadcom cũng là một lựa chọn hàng đầu. Công ty này nổi bật trong mảng sản xuất chip tùy chỉnh cho Google và Meta. James Schneider dự báo mảng hạ tầng của Broadcom sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận ổn định, và đến 2026, AI sẽ chiếm hơn 40% doanh thu của công ty này.

Matt Bryson, chuyên gia phân tích tại Wedbush, chỉ ra rằng, trong 10 năm qua giá cổ phiếu Broadcom đã tăng gần 3.500%. Ông đánh giá NVIDIA và Broadcom có lộ trình tăng trưởng rõ ràng nhất: “Trong 3–5 năm tới, NVIDIA sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu trong AI, còn Broadcom sẽ duy trì vị thế nhà cung cấp chủ lực trong lĩnh vực sản phẩm hạ tầng”.

Về phần mình, nhà sản xuất linh kiện bán dẫn AMD (Advanced Micro Devices) cũng đang mở rộng thị phần và tự định vị như một đối thủ trong lĩnh vực GPU của NVIDIA. James Schneider nhận xét, dù AMD có hiệu suất tốt trong lĩnh vực điện toán truyền thống, nhưng vì thị phần AI còn hạn chế, nên dư địa tăng giá cổ phiếu cũng có giới hạn.

Matt Bryson bổ sung: “Tôi cho rằng AMD có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất, nhưng cũng đi kèm rủi ro cao nhất. Để giá cổ phiếu thật sự bứt phá, AMD cần nâng thị phần GPU AI lên gần mức 10%”.

Song song đó, một số công ty nhỏ hơn đang nổi lên như Silicon Motion – chuyên thiết kế và sản xuất bộ điều khiển cho ổ SSD, smartphone và ô tô – đang trở thành “bên hưởng lợi tiềm năng trong kỷ nguyên AI”. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của họ đã tăng 42%, vượt trội so với mức tăng 30% của NVIDIA và 10% của S&P 500.

Ngoài ra, mảng phần mềm thiết kế chip cũng đầy hứa hẹn. Hai “ông lớn” Cadence và Synopsys đang dẫn đầu lĩnh vực này, với cổ phiếu tăng lần lượt 16% và 24% từ đầu năm tới nay.

Sự bùng nổ AI đã tái định hình bản đồ công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Nếu NVIDIA được xem là “cỗ máy tăng trưởng số một”, thì Broadcom, AMD và Silicon Motion hứa hẹn trở thành những nhân tố mới đầy sức nặng trong thập kỷ tới.