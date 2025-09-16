Trung Quốc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết Nvidia đã vi phạm các điều kiện liên quan đến việc mua lại Mellanox.

Trung Quốc đã chính thức khởi động cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia, công ty chip hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI). Thông tin do Cục Quản lý Thị trường Nhà nước công bố đã cáo buộc Nvidia vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến việc mua lại nhà phát triển chip mạng Mellanox.

Cuộc điều tra sâu hơn này được đưa ra sau những nghi ngờ ban đầu về các lỗ hổng bảo mật trong chip AI H20 của Nvidia, vốn được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc cũng đã lên tiếng cáo buộc chip Nvidia chứa "cửa hậu" (back door) và không an toàn, mặc dù CEO Nvidia, Jensen Huang, đã khẳng định công ty tuân thủ luật pháp và không có lỗ hổng bảo mật.

Cụ thể, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết Nvidia đã vi phạm các điều kiện liên quan đến việc mua lại Mellanox. Theo tuyên bố, cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện ra những sai phạm này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Trung Quốc đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào chip nước ngoài và thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn nội địa. Washington cũng đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các công nghệ bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc, nhằm ngăn chặn việc Bắc Kinh sử dụng chúng cho mục đích quân sự.

Cổ phiếu của Nvidia đã phản ứng tiêu cực với tin tức này, giảm hơn 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Tuy nhiên, Nvidia cho biết họ tuân thủ luật pháp và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chính phủ liên quan trong quá trình đánh giá tác động của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với cạnh tranh trên thị trường.

Cuộc điều tra này có thể sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ chip AI, nơi cả hai quốc gia đều đang cạnh tranh quyết liệt để giành vị thế dẫn đầu. Việc Trung Quốc ngày càng tự chủ và cạnh tranh hơn trong lĩnh vực chip tương tự cũng cho thấy nỗ lực của họ trong việc giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Nếu bị kết luận vi phạm luật chống độc quyền, Nvidia có thể phải đối mặt với các hình phạt tài chính đáng kể hoặc các hạn chế hoạt động tại thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng nhất của công ty. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và chiến lược kinh doanh của Nvidia.

Giới quan sát đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cuộc điều tra này, vì nó có thể có những tác động sâu rộng đến ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và mối quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Nikkei Asia