Chính quyền Trung Quốc triệu tập Tencent và ByteDance, cảnh báo về chip Nvidia

Một số trang truyền thông tài chính lớn gần đây đã đưa tin chính quyền Trung Quốc kêu gọi các công ty công nghệ trong nước thận trọng hoặc tránh mua chip Nvidia H20.

Nhiều công ty công nghệ bị triệu tập về vấn đề mua chip H20

Hãng tin Reuters, dẫn lời ba nguồn tin thân cận, đưa tin cơ quan liên quan của chính phủ đã triệu tập Tencent, ByteDance và các công ty công nghệ Trung Quốc khác để hỏi về việc họ mua chip Nvidia H20 và bày tỏ lo ngại về các rủi ro an ninh thông tin. Những nguồn tin này cho biết các quan chức Trung Quốc đã chất vấn các công ty tại sao phải mua chip Nvidia thay vì tìm nguồn cung ứng từ các nhà cung cấp trong nước.

Các nguồn tin cũng cho biết chính quyền bày tỏ lo ngại rằng các tài liệu mà Nvidia yêu cầu các công ty nộp để chính phủ Mỹ giám sát có thể chứa thông tin nhạy cảm, bao gồm cả dữ liệu khách hàng.

Một nguồn tin khác cũng đưa tin rằng Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) và các cơ quan quản lý khác gần đây đã tổ chức các cuộc họp với Baidu và một số công ty công nghệ nhỏ hơn trong nước để thảo luận về việc mua chip H20. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết mặc dù các quan chức bày tỏ lo ngại trong cuộc họp, nhưng không có lệnh nào được ban hành yêu cầu các công ty ngừng mua chip H20.

Baidu, ByteDance, Tencent và CAC đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Cuộc chiến về chip giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Ảnh: Reuters.



Bloomberg News hôm 13/8 cũng đưa tin chính quyền Trung Quốc đã kêu gọi các công ty trong nước tránh sử dụng chip H20 của Nvidia, đặc biệt là cho các ứng dụng liên quan đến chính phủ. Được biết, hướng dẫn chính thức mới nhất của Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến các sản phẩm tăng tốc AI của Advanced Micro Devices (AMD). Tuy nhiên, không rõ liệu thông báo của chính phủ có đề cập cụ thể đến chip MI308 của AMD hay không.

Bài báo của Bloomberg News trích dẫn các nguồn tin, cho biết chính quyền Trung Quốc đã ban hành thông báo cho một số công ty trong nước, kêu gọi họ không sử dụng chip H20, đặc biệt là phản đối các công ty nhà nước hoặc tư nhân sử dụng chúng cho bất kỳ công việc nào liên quan đến chính phủ hoặc an ninh quốc gia.

Theo trang web tin tức công nghệ The Information của Mỹ, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã ra lệnh cho ByteDance, Alibaba và Tencent ngừng mọi giao dịch mua chip Nvidia trong hai tuần qua, với lý do lo ngại về an ninh dữ liệu.

The Information đưa tin, chỉ thị của CAC đã được truyền đạt trong một cuộc họp với hơn một chục công ty công nghệ Trung Quốc ngay sau khi chính quyền Trump dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu chip H20.

Vào tháng trước, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã triệu tập đại diện của Nvidia, yêu cầu họ giải thích liệu chip H20 có chứa rủi ro bảo mật cửa hậu có thể ảnh hưởng đến dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng Trung Quốc hay không. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tăng cường chỉ trích Nvidia.

Những sự giám sát này đe dọa nguồn doanh thu chính của Nvidia, công ty đã tạo ra 17 tỷ USD doanh thu từ thị trường Trung Quốc trong năm tài chính vừa qua, chiếm 13% tổng doanh thu của công ty.

Để ứng phó với các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với chip AI tiên tiến vào cuối năm 2023, Nvidia đã thiết kế chip H20 dành riêng cho thị trường Trung Quốc. H20 đã trở thành chip AI tiên tiến nhất mà Nvidia được phép bán cho Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã thắt chặt các hạn chế xuất khẩu vào đầu năm nay, cấm bán chip H20 cho Trung Quốc. Lệnh cấm này chỉ được dỡ bỏ vào tháng 7 sau khi Nvidia đạt được thỏa thuận chia sẻ lợi ích với chính quyền Trump.

Huawei đang được sử dụng làm đối trọng cạnh tranh về chip với Nvidia. Ảnh: Storm.



Hôm 13/8, Nvidia tuyên bố rằng chip H20 "không phải là sản phẩm quân sự và không được dùng trong cơ sở hạ tầng của chính phủ". Tuyên bố cho biết: "Trung Quốc có nguồn cung chip sản xuất trong nước dồi dào để đáp ứng nhu cầu. Trung Quốc không và chưa bao giờ phụ thuộc vào chip của Mỹ để hỗ trợ các hoạt động của chính phủ, cũng như chính phủ Mỹ không phụ thuộc vào chip của Trung Quốc".

Khuyến khích phát triển và sử dụng chip sản xuất trong nước

Trung Quốc đang đẩy nhanh việc phát triển chip AI sản xuất trong nước. Ví dụ, Huawei đang nỗ lực không ngừng để phát triển các bộ vi xử lý tương đương với H20, và chính phủ tiếp tục khuyến khích tính tự chủ trong ngành công nghệ. Tuy nhiên, các hạn chế của Mỹ đối với việc cho phép các nhà sản xuất chip Trung Quốc tiếp cận thiết bị in thạch bản tiên tiến cần thiết để sản xuất chip cao cấp đã hạn chế khả năng mở rộng sản xuất của họ.

Reuters lưu ý rằng cổ phiếu của SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, đã tăng 5% vào hôm thứ Ba (12/8), phản ánh kỳ vọng của thị trường về nhu cầu chip nội địa đang tăng lên tại Trung Quốc. Ngay cả khi chính quyền không ban hành lệnh cấm hoàn toàn, việc bày tỏ lo ngại về chip H20 cũng đã có thể làm suy yếu khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc mới được khôi phục của Nvidia. Các công ty Trung Quốc chắc chắn sẽ thận trọng hơn trong việc mua hàng để đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý.