Đột phá trong ghép tạng giúp Bệnh viện Việt Đức giành giải nhất Nhân tài Đất Việt 2025

Công trình "Triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức" của Nhóm tác giả TS.BS Dương Đức Hùng và cộng sự, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã xuất sắc giành giải Nhất tại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Nhất cho Nhóm tác giả TS.BS Dương Đức Hùng và cộng sự, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Lan tỏa những giá trị sáng tạo trong cộng đồng

Tối 27/10, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 18 được tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi trí tuệ lớn nhất, tôn vinh các nhà khoa học, kỹ sư, thầy thuốc và tài năng trẻ Việt Nam.

Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương các tập thể, cá nhân đã có những công trình khoa học xuất sắc, được tôn vinh tại lễ trao Giải thưởng: Đặc điểm chung nhất của tất cả những người dự giải là đều học tập thường xuyên, lao động cần cù, học thật, thi thật, tài thật, gắn học với hành, nghiên cứu khoa học và sáng tạo tri thức mới ngay trong quá trình sản xuất, lấy phục vụ dân sinh làm mục đích hoạt động.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục và khuyến học tại Việt Nam, góp phần phát hiện, khuyến khích và lan tỏa những giá trị sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ trí thức, nhà khoa học và người lao động sáng tạo trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu . Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh năm nay, Ban Tổ chức Giải thưởng đã chọn chủ đề “AI và Dữ liệu lớn - Công nghệ kiến tạo đột phá”, hướng tới việc thúc đẩy các giải pháp ứng dụng công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, vạn vật kết nối, điện toán lượng tử, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng kinh tế số, xã hội số, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh mạng, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp".

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 1 Giải Nhất thuộc lĩnh vực Y - dược cho công trình "Triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức" của nhóm tác giả TS.BS Dương Đức Hùng và cộng sự, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sức trẻ kiến tạo tương lai, trí tuệ dẫn dắt chuyển đổi số

Năm 2025 với 168 sản phẩm dự thi trong lĩnh vực Công nghệ số thể hiện sức hút mạnh mẽ và uy tín ngày càng cao của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Sau vòng Sơ khảo, 17 sản phẩm xuất sắc nhất đã được Hội đồng Giám khảo lựa chọn vào Chung khảo và có màn bảo vệ trực tiếp đầy kịch tính, trí tuệ và sáng tạo trước Hội đồng Chung khảo vào ngày 25/10/2025 để tìm ra những gương mặt xứng đáng nhất cho Chiếc cúp Nhân tài Đất Việt 2025.

Nhóm tác giả của Hệ sinh thái thiết bị đầu cuối mạng viễn thông thế hệ mới XGS-PON Wi-Fi7 (Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông) nhận giải.

Năm nay, lĩnh vực Công nghệ số đặc biệt sôi động khi thu hút nhiều sản phẩm đến từ các tác giả trẻ trong độ tuổi 16–30, trong đó có nhiều học sinh trung học phổ thông, sinh viên và các startup công nghệ Việt. Sự tham gia của lực lượng trẻ cho thấy Giải thưởng đã trở thành nguồn cảm hứng, bệ phóng cho thế hệ sáng tạo mới, đồng thời phản ánh tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng công nghệ Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, qua 18 mùa giải, Nhân tài Đất Việt đã thu hút hơn 7.500 tác giả và nhà khoa học, trong đó có 260 Việt kiều, với hơn 3.500 sản phẩm và công trình khoa học dự thi. Giải thưởng đã tôn vinh hơn 210 sản phẩm công nghệ thông tin và công trình khoa học xuất sắc, trong đó hơn 50 sản phẩm đã vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

Ban Tổ chức đã trao 21 Giải thưởng thuộc các hạng mục: lĩnh vực Công nghệ số gồm 3 Giải Nhì, 5 Giải Ba và 1 Giải Khuyến khích; lĩnh vực Y dược gồm 4 Giải thưởng; lĩnh vực Tuổi trẻ sáng tạo có 1 Giải thưởng; Giải Cống hiến gồm 2 giải thưởng và Giải Khuyến học - Tự học thành tài gồm 5 giải thưởng.