144 golfer chinh phục các giải thưởng lớn tại Giải Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025

144 golfer hôm nay thi đấu chinh phục các giải thưởng lớn tại Giải Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025 và chung tay cùng Ban tổ chức dành một phần kinh phí để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An xây nhà tình nghĩa.
Ngày 14/9, Tạp chí điện tử VietTimes - cơ quan của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) - tổ chức Giải Golf Truyền thông số cúp VietTimes lần thứ II tại sân golf Thanh Lanh (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ).
Phát biểu khai mạc Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Kiên, Trưởng ban tổ chức cho biết giải đấu năm nay quy tụ 144 golfer đến từ các câu lạc bộ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Truyền thông số Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí và các đối tác, bạn bè của VietTimes.
Ông Kiên chia sẻ sau thành công của mùa giải đầu tiên năm 2024, Ban tổ chức đã dành 100 triệu đồng trao học bổng cho Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Năm nay, giải đấu tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn khi trích 120 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Nghệ An.
Tổng biên tập VietTimes nhấn mạnh sự có mặt của các golfer hôm nay mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.
"Ngoài việc tham gia giải đấu để giao lưu, gắn kết, các golfer còn góp phần trực tiếp vào hoạt động thiện nguyện, cùng VietTimes xây dựng những ngôi nhà ấm áp, sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung", ông Nguyễn Bá Kiên nói.
Tuyên bố khai mạc Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II, Trưởng ban tổ chức chúc các golfer có những cú đánh đẹp, may mắn và giành được giải cao của giải đấu.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên năm 2024, năm nay, Ban tổ chức sẽ dành một phần kinh phí để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An xây nhà tình nghĩa.
Giải đấu áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm Handicap ngày (System 36), chia thành 3 bảng A, B, C. Các golfer sẽ cạnh tranh các danh hiệu như Best Gross, giải Nhất – Nhì – Ba từng bảng, cùng nhiều giải kỹ thuật hấp dẫn.
Ngoài hai giải thưởng Hole in One (HIO) gồm ô tô Ford Everest 2025 trị giá 1,545 tỷ đồng và Ford Territory Titanium 1.5L AT trị giá 896 triệu đồng, cơ cấu giải thưởng của giải đấu còn đa dạng và giá trị với các hạng mục: Best Gross, Best Net, giải nhất – nhì mỗi bảng (A, B, C), giải kỹ thuật: giải gần cờ nhất, phát bóng xa nhất và gần đường kẻ nhất.
Một số hình ảnh ghi nhận tại giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes:
