144 golfer chinh phục các giải thưởng lớn tại Giải Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025

144 golfer hôm nay thi đấu chinh phục các giải thưởng lớn tại Giải Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025 và chung tay cùng Ban tổ chức dành một phần kinh phí để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An xây nhà tình nghĩa.

Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Kiên và khách mời phát bóng khói khai mạc giải đấu

Ngày 14/9, Tạp chí điện tử VietTimes - cơ quan của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) - tổ chức Giải Golf Truyền thông số cúp VietTimes lần thứ II tại sân golf Thanh Lanh (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ).

Phát biểu khai mạc Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Kiên, Trưởng ban tổ chức cho biết giải đấu năm nay quy tụ 144 golfer đến từ các câu lạc bộ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Truyền thông số Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí và các đối tác, bạn bè của VietTimes.

Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Kiên, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu khai mạc giải đấu.

Ông Kiên chia sẻ sau thành công của mùa giải đầu tiên năm 2024, Ban tổ chức đã dành 100 triệu đồng trao học bổng cho Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Năm nay, giải đấu tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn khi trích 120 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Nghệ An.

Tổng biên tập VietTimes nhấn mạnh sự có mặt của các golfer hôm nay mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.

"Ngoài việc tham gia giải đấu để giao lưu, gắn kết, các golfer còn góp phần trực tiếp vào hoạt động thiện nguyện, cùng VietTimes xây dựng những ngôi nhà ấm áp, sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung", ông Nguyễn Bá Kiên nói.

Tổng biên tập Tạp chí VietTimes nhấn mạnh sự có mặt của các golfer tại giải đấu mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.

Tuyên bố khai mạc Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II, Trưởng ban tổ chức chúc các golfer có những cú đánh đẹp, may mắn và giành được giải cao của giải đấu.

Giải Golf Truyền thông số cúp VietTimes lần thứ II quy tụ hơn 140 golfer đến từ các cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, CLB golf lãnh đạo và các đối tác thân thiết của Tạp chí VietTimes

Ban Tổ chức sẽ trao bộ cúp được chế tác công phu, giá trị và các giải thưởng dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật, gồm: Best Gross; nhất, nhì mỗi bảng (A, B, C); Giải gần cờ nhất; Giải phát bóng xa nhất; Giải gần đường kẻ nhất. Ảnh: Xuân Lực.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên năm 2024, năm nay, Ban tổ chức sẽ dành một phần kinh phí để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An xây nhà tình nghĩa.

Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 4 sẽ nhận được một chiếc ô tô Ford Everest 2025 trị giá hơn 1,545 tỷ đồng. Ảnh: Đăng Khoa.

Giải đấu áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm Handicap ngày (System 36), chia thành 3 bảng A, B, C. Các golfer sẽ cạnh tranh các danh hiệu như Best Gross, giải Nhất – Nhì – Ba từng bảng, cùng nhiều giải kỹ thuật hấp dẫn.

Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 14 sẽ nhận được chiếc ô tô Ford Territory Titanium 1.5L AT trị giá 896 triệu đồng. Đăng Khoa.

Ngoài hai giải thưởng Hole in One (HIO) gồm ô tô Ford Everest 2025 trị giá 1,545 tỷ đồng và Ford Territory Titanium 1.5L AT trị giá 896 triệu đồng, cơ cấu giải thưởng của giải đấu còn đa dạng và giá trị với các hạng mục: Best Gross, Best Net, giải nhất – nhì mỗi bảng (A, B, C), giải kỹ thuật: giải gần cờ nhất, phát bóng xa nhất và gần đường kẻ nhất.

Một số hình ảnh ghi nhận tại giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes:

Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng (áo trắng giữa) chụp ảnh check in cùng Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Kiên (áo xanh giữa) và các golfer trước giờ ra sân thi đấu.

Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng và Tổng thư ký VDCA Vũ Kiêm Văn (ngoài cùng bên phải) check in cùng Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Kiên.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà nhận fly chuẩn bị ra sân thi đấu

Ông Vũ Xuân Nguyên, Chủ tịch HĐQT IGB Group (áo trắng) cùng con trai Vũ Xuân Tiến (giữa) sẽ chinh phục các giải thưởng đặc biệt tại Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025. Xuân Tiến là tiếp tục là golfer trẻ tuổi nhất giải năm nay.

Tổng biên tập Tạp chí VietTimes, Trưởng tổ chức giải chào đón các golfer dự giải.

Giải đấu hứa hẹn diễn ra sôi động khi các vận động viên sẽ thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu để chinh phục những cú đánh chính xác, cạnh tranh các giải thưởng đặc biệt

Các golfer hào hứng trước giờ thi đấu.

Sự kiện quy tụ đông đảo golfer là lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng golfer cả nước.

Các golfer thể hiện tinh thần quyết tâm trước giờ ra sân thi đấu

Giải đấu thu hút nhiều golfer nữ tham gia thi đấu.

Các golfer được kỳ vọng sẽ có một ngày thi đấu thành công với nhiều cú đánh chất lượng.

Các golfer đánh giá cao công tác tổ chức giải của Ban tổ chức.

Sau lễ khai mạc, các golfer lập tức lên xe ra sân thi đấu trong tiếng cổ vũ của caddie

Các golfer được cổ vũ thực hiện được cú đánh "HIO" qua đó giành giải thưởng lớn nhất là ô tô Ford Everest 2025 trị giá 1,545 tỷ đồng và Ford Territory Titanium 1.5L AT trị giá 896 triệu đồng

Các golfer ra sân với tinh thần thi đấu rất cao.

Các golfer nữ được kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ ở giải năm nay.

Golfer thực hiện cú phát bóng

Golfer thực hiện cú đánh trên sân Thanh Lanh

Các tay golfer hào hứng ghi lại khoảnh khắc thi đấu cùng nhau trên sân Thanh Lanh

Golfer thực hiện cú đánh trên cát

Golfer thực hiện cú putt trên green

Golfer thực hiện cú phát bóng trên tee

Các golfer lưu lại khoảnh khắc ra sân thi đấu

Diễn viên Hải Anh nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu khi kết hợp với hoạt động thiện nguyện