Singapore đề xuất cùng Việt Nam tạo mô hình hợp tác mới có thể nhân rộng ra khu vực

Làm việc với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ Singapore Rajpal Singh mong muốn hai bên thay đổi cách tiếp cận hợp tác theo hướng coi Việt Nam là thị trường và "sandbox" tiềm năng.

Buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng với Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh diễn ra chiều ngày 9/1/2026.

Làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh chiều 9/1, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ trong giai đoạn này, Việt Nam xác định năng lực công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo là nền tảng quyết định năng suất, năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của nền kinh tế.

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác có thế mạnh công nghệ và quản trị hiện đại như Singapore, không chỉ để học hỏi kinh nghiệm, mà quan trọng hơn là cùng đồng hành xây dựng các mô hình hợp tác mới, tạo giá trị chung cho cả hai quốc gia và cho khu vực.

Trao đổi về hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, hai bên nhất trí đánh giá cao vai trò của chuyển đổi số trong thúc đẩy liên kết khu vực.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ mục tiêu xây dựng ASEAN số, coi đây là hướng đi tất yếu để nâng cao năng lực tự cường của khu vực trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Các vấn đề như quản trị trí tuệ nhân tạo, luồng dữ liệu xuyên biên giới, và các hướng dẫn chung được coi là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của kinh tế số và thương mại số trong ASEAN.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, các khuôn khổ và hướng dẫn chung của ASEAN có vai trò hỗ trợ, tạo sự hài hòa và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên, chứ không thay thế luật pháp quốc gia.

Việt Nam khi xây dựng các luật về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo luôn tham khảo kinh nghiệm quốc tế và sẵn sàng phối hợp với Singapore, ASEAN để thúc đẩy chuẩn mực chung, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa quản lý rủi ro có trách nhiệm.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao quà lưu niệm cho Đại sứ Rajpal Singh.

Trong hợp tác song phương, Bộ trưởng nêu rõ một số trọng tâm như phát triển hạ tầng cáp quang biển theo hướng an toàn, an ninh và tự chủ, hướng tới hệ thống cáp quang biển ASEAN bền vững, có khả năng chống chịu cao.

Về bán dẫn, Việt Nam mong muốn phối hợp với Singapore để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tận dụng thế mạnh công nghệ, quản trị và thị trường của mỗi bên.

Việt Nam mong muốn cùng Singapore tiên phong xây dựng các nguyên tắc quản trị trí tuệ nhân tạo phù hợp với đặc thù Đông Nam Á, hướng tới khung quản trị mẫu, chuẩn mực AI đạo đức và các công cụ kiểm chứng AI ở quy mô khu vực, góp phần xây dựng ASEAN số có trách nhiệm và bền vững.

Về thu hút đầu tư công nghệ cao, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò biểu tượng của mô hình Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) và đề xuất phát triển VSIP 2.0 theo hướng công nghệ cao, xanh và đổi mới sáng tạo. Việt Nam cũng đang hoàn thiện khung pháp lý với Luật Công nghệ cao sửa đổi.

Trong lĩnh vực Halal, Singapore được kỳ vọng là đối tác quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Hồi giáo toàn cầu thông qua hợp tác đào tạo, chứng nhận và xây dựng chuẩn mực thống nhất



Đại sứ Rajpal Singh đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam, khẳng định Singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyên gia và nguồn lực để triển khai các dự án cụ thể.

Đại sứ bày tỏ mong muốn hai bên thay đổi cách tiếp cận hợp tác theo hướng coi Việt Nam là thị trường và "sandbox" tiềm năng, trong khi Singapore có thế mạnh về nghiên cứu - phát triển và tiêu chuẩn, từ đó cùng nhau tạo ra các mô hình hợp tác mới có thể nhân rộng ra khu vực.