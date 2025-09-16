Uống nhầm methadone trong chai nước ngọt, cụ bà suýt tử vong

Một cụ bà suýt tử vong sau khi uống methadone để trong chai nước ngọt.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu Nội Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) vừa tiếp nhận một cụ bà cao tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ như đầu kim, suy hô hấp nặng nề. Sự sống của bệnh nhân treo trên sợi chỉ mong manh.

Báo động đỏ toàn viện lập tức được kích hoạt. BS.CKII Phạm Thị Trà Giang, Trưởng khoa Cấp cứu Nội Nhi, cùng êkíp cấp cứu nhanh chóng đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở cho bệnh nhân.

Nhờ sự phối hợp liên chuyên khoa, bệnh nhân đã được cứu sống

Sau những can thiệp khẩn trương, chính xác và khoa học, cụ bà dần tỉnh lại, nhưng một biến chứng bất ngờ xảy ra: Bà cụ bị liệt hoàn toàn cơ hô hấp, buộc phải thở máy.

Trước tình trạng này, các bác sĩ liên chuyên khoa trong bệnh viện như Chẩn đoán hình ảnh, Thần kinh, Chấn thương chỉnh hình, lập tức phối hợp để tìm nguyên nhân. Hàng loạt xét nghiệm và chẩn đoán được triển khai ngay tức thì.

Nhưng kết quả xét nghiệm độc chất âm tính với heroin, morphin, benzodiazepine. Kết quả chụp MRI sọ não, cổ, ngực không phát hiện tổn thương chèn ép. Lúc này, bệnh lý nhược cơ hô hấp và thần kinh cơ hiếm gặp bị loại trừ.

“Mọi giả thuyết tưởng như bế tắc cho đến khi gia đình cung cấp chi tiết: Bệnh nhân uống một chai nước ngọt trong nhà trước đó. Ngay lập tức, mẫu nước được gửi đến Viện Pháp y quốc gia. Kết quả thật bất ngờ khi chai nước chứa methadone – loại thuốc điều trị nghiện của người cháu trong gia đình” - BS.CKII Phạm Thị Trà Giang chia sẻ.

Tìm được nguyên nhân, các bác sĩ nhanh chóng đưa ra phác đồ phù hợp. Với sự kiên trì và phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ y bác sĩ các chuyên khoa, bệnh nhân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần và dần hồi phục.

BS Trà Giang với liều duy trì, Methadone giúp bệnh nhân cai nghiện ổn định. Nhưng với người cao tuổi, thể trạng suy yếu, chỉ một liều nhỏ cũng đủ gây suy hô hấp và liệt cơ nghiêm trọng. Đặc biệt, methadone không nằm trong danh mục sàng lọc độc chất thường quy, khiến quá trình chẩn đoán ban đầu gặp khó khăn.

Từ vụ việc trên, các bác sĩ cảnh báo tuyệt đối không sử dụng chai nước ngọt, nước suối hoặc vật chứa thực phẩm để đựng thuốc, hóa chất độc hại. Thuốc đặc trị, đặc biệt là các thuốc gây nghiện hoặc có độc tính cao, cần được cất giữ trong tủ có khóa, xa tầm tay trẻ em và người cao tuổi.

Gia đình có người điều trị bệnh mạn tính hoặc cai nghiện cần nâng cao ý thức về nguy cơ ngộ độc, chủ động phòng ngừa ngay từ khâu bảo quản thuốc. Vì một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể trả giá bằng một mạng người.