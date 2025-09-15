Sốt xuất huyết Dengue, nhiều người nguy kịch sau vài ngày đau mỏi

Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện trong tình trạng suy đa tạng, xuất huyết, nguy kịch chỉ sau vài ngày sốt cao. Các ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là lời cảnh báo không thể chủ quan với căn bệnh này.

Nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Sau một tuần sốt cao 39–40°C, đau mỏi toàn thân, dù đã được chẩn đoán sốt xuất huyết tại cơ sở y tế nhưng tình trạng của bà Đ. (55 tuổi, trú tại Hà Nội) không cải thiện. Khi xuất hiện khó thở, huyết áp tụt, bà được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng, SpO₂ chỉ còn 80%, huyết áp 70/40 mmHg, xuất huyết dưới da, chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm chỉ còn 7 G/L.

Các bác sĩ chẩn đoán sốc Dengue, suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng trên nền bệnh đái tháo đường. Dù đã được can thiệp tích cực bằng thở máy, lọc máu liên tục, truyền tiểu cầu, bù dịch, huyết tương và albumin, tiên lượng bệnh nhân vẫn rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết diễn biến nặng rất nhanh

Một bệnh nhân khác là anh L.V.T, 24 tuổi, quê Thanh Hóa, làm việc tại Hà Nội. Sau 3 ngày sốt 39°C, anh gọi phòng khám tư đến truyền dịch tại nhà. Nhưng sau đó, tình trạng không những không cải thiện mà còn xuất hiện đau đầu dữ dội, tiêu chảy, buồn nôn, ăn uống kém.

Khi được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân đã trong tình trạng mệt lả, nôn nhiều, đau bụng. “Chỉ số cô đặc máu cao, tiểu cầu giảm, bệnh nhân có nguy cơ quá tải dịch do truyền dịch không đúng cách, có thể gây suy hô hấp”, bác sĩ Kim Anh cho biết.

Không được chủ quan khi hạ sốt

Trao đổi với Viettimes sáng nay, 15/9, ThS.BS Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết sốt xuất huyết thường khởi phát với triệu chứng nhẹ như sốt cao, đau đầu, đau mỏi người. Đến ngày thứ tư, khi bệnh nhân hạ sốt, nhiều người lầm tưởng đã ổn nhưng đây mới là giai đoạn nguy hiểm nhất. Ở nhóm nguy cơ cao như người già, có bệnh nền, thừa cân, suy giảm miễn dịch hoặc dùng corticoid kéo dài, nguy cơ diễn biến nặng càng lớn.

“Người bệnh tuyệt đối không được chủ quan khi thấy đỡ sốt. Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 là thời điểm dễ xuất hiện biến chứng nguy hiểm, cần được theo dõi chặt chẽ tại cơ sở y tế”, bác sĩ Khiêm nhấn mạnh.

Ông cũng khuyến cáo, các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm gồm đau tức bụng, nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống, xuất huyết khó cầm, khó thở, tức ngực, rối loạn ý thức… cần phải nhập viện cấp cứu ngay để được điều trị kịp thời.

Các chuyên gia khẳng định, sốt xuất huyết Dengue không chỉ là bệnh theo mùa đơn giản như nhiều người nghĩ. Diễn tiến nặng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao. Vì vậy, phát hiện sớm và điều trị đúng cách là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu tử vong.