Ứng phó bão số 15, Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện xả nước đón lũ

Trước diễn biến phức tạp của bão số 15, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng vừa yêu cầu 5 thủy điện trên địa bàn phải xả nước đón lũ từ 18h30 hôm nay (28/11).

Theo đó, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu các công ty vận hành các hồ thuỷ điện trên địa bàn gồm: Công ty Thủy điện Sông Tranh (thuỷ điện Sông Tranh 2), Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi (thuỷ điện Đak Mi 4), Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (thuỷ điện A Vương và Công ty Thủy điện Sông Bung ( thuỷ điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4) tính toán, tổ chức vận hành nhằm hạ thấp dần mực nước hồ chứa của 5 thủy điện trên về cao trình mực nước cao nhất trước lũ, trước 6h30 ngày 1/12. Thời gian bắt đầu vận hành 18/30 ngày 28/11.

Cụ thể, tại hồ thủy điện Sông Tranh 2, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 80-200 m3/s; Hồ Đak Mi 4, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 30-70 m3/s;

Hồ thuỷ điện A Vương, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 25-150 m3/s; Hồ thuỷ điện Sông Bung 2, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 12 - 100 m3/s; hồ thuỷ điện Sông Bung 4, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 100 - 250 m3/s.

Đồng thời, các thủy điện chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quyết định 1865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu còn yêu các thuỷ điện tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Các thủy điện tiếp tục tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác điều tiết hồ.

Các thủy điện được yêu cầu thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP và các sở ngành, địa phương liên quan để phục vụ cho công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

UBND các xã, phường hạ du thông báo đến người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, phương tiện vận tải thủy… biết thông tin điều tiết các hồ chứa thủy điện để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản; rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, các khu vực sạt lở bờ sông để sẵn sàng ứng phó.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các xã phường phải tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh mưa lũ cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó; nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá trên sông và các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết.