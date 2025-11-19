Đà Nẵng phê duyệt kinh phí hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai đợt 2

Ngày 19/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã ký duyệt kinh phí hỗ trợ khẩn cấp 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố cho các địa phương thiệt hại do thiên tai đợt 2 trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ các xã: Tam Mỹ, Thạnh Bình, Thăng Trường…mỗi địa phương 02 tỷ đồng; hỗ trợ các phường: Hòa Khánh, Tam Kỳ, Hương Trà và các xã: Núi Thành, Tam Anh, Đức Phú, Chiên Đàn, Tiên Phước, Quế Sơn, Tam Hải, Tân Hiệp… mỗi địa phương 1 tỷ đồng; hỗ trợ các phường: Cẩm Lệ, Sơn Trà mỗi địa phương số tiền 500 triệu đồng.

Kinh phí nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ.

Để các địa phương sớm nhận được kinh phí hỗ trợ, UBND thành phố giao Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố phân bổ nguồn kinh phí nêu trên để các địa phương khắc phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai gây ra đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Trước đó, cũng đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1) đối với các xã phường, đặc khu bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn.

Theo đó, hỗ trợ khẩn cấp 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 1 tháng đối với các đối tượng thuộc hộ có nguy cơ thiếu đói; đối với người bị mất nhà ở và không có khả năng tự bảo đảm các nhu cầu thiết yếu thì xem xét hỗ trợ từ nguồn lực huy động: lều bạt, nước uống, thực phẩm, chăn màn, xoong nồi, chất đốt, xuồng máy và một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu trước mắt, tại chỗ.

Người bị thương nặng do được xem xét hỗ trợ 5 triệu đồng/người; hộ gia đình có người chết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết do không có người nhận trách nhiệm tổ chức mai táng được xem xét, hỗ trợ 25 triệu đồng/người chết;

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà là 40 triệu đồng/hộ; hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà là 30 triệu đồng/hộ; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà là 20 triệu đồng/hộ;

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng còn hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích mà không còn người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng được hỗ trợ theo quy định...