Người dân Đắk Lắk thất thần khi trở về nhà sau lũ

Hồ Xuân Mai
Anh Tuấn
Nhiều ngôi nhà kiên cố ở xã Tuy An Đông, Đắk Lắk chỉ còn lại bộ khung chênh vênh. Toàn bộ nền nhà, tài sản đã bị nước lũ cuốn đi.

vt_sau lu 11.png
Cơn lũ lịch sử diễn ra từ ngày 19-20/11 tại Đắk Lắk đã làm 63 người chết và 8 người mất tích; hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, trong số đó hơn 120 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn...
vt_sau lu 7.png
Cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi... bị hư hại nặng. Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).
vt_sau lu 9.png
Người dân thất thần trở về khi ngôi nhà bị xé toạc 1 nửa
vt_sau lu 2.png
Hay chỉ còn lại như thế này.
vt_sau lu 10.png
Ngôi nhà kiên cố của ông Trần Văn Can (xã Tuy An Đông, Đắk Lắk) giờ chỉ còn lại bộ khung chênh vênh. Toàn bộ nền nhà đã bị nước lũ cuốn đi.
vt_sau lu 6.png
Trở về nhà sau khi nước rút, bà Đỗ Thị Hương (xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) đã không nhận ra ngôi nhà của mình khi một nửa căn nhà đã bị lũ cuốn đi.
vt_sau lu 5.png
Ngay sau khi nước rút, lực lượng quân đội được huy động để giúp dân dọn bùn tại rốn lũ Hoà Thịnh, Đắk Lắk.
vt_sau lu 3.png
Lực lượng công an cũng giúp dân dựng lại các chái nhà tạm
vt_sau lu 8.png
Rác và xác động vật trôi dạt được thu gom chở đi tiêu huỷ.
vt_sau lu 1.png
Ngành điện lực cũng nỗ lực đấu điện trở lại để đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả.
vt_sau lu 4.png
Lực lượng cứu trợ nhân dân vẫn ngày đêm vận chuyển tấm lòng của các nước về vùng tâm lũ.

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết người dân trở tay không kịp do lũ lên nhanh, chảy siết, khiến nhiều nhà cửa bị đánh sập. 13/14 thôn của xã ngập sâu, thiệt hại rất nặng nề và người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương tiến hành khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm nước rút đến đâu khắc phục đến đó.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt gói hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ 1,5 triệu đồng, riêng hộ nghèo hỗ trợ 3 triệu đồng để ổn định cuộc sống trước mắt. Với những gia đình có nhà sập, cuốn trôi, các lực lượng quân đội và chính quyền đang khẩn trương triển khai việc dựng lại nhà để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đắk Lắk Mưa lũ Lũ lịch sử thất thần

Tổng bí thư Tô Lâm ủng hộ người dân vùng lũ

Tổng bí thư Tô Lâm ủng hộ người dân vùng lũ

Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng do Ban Bí thư tổ chức, Tổng bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành một phút mặc niệm những nạn nhân thiệt mạng do bão lũ.

Lực lượng giao thông nỗ lực khắc phục sửa chữa hư hỏng trên Quốc lộ 1A đoạn qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Thông xe trở lại Quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên cũ

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam (đóng tại Đà Nẵng) vừa cho biết Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Phú Yên (cũ) đã thông xe trở lại bình thường từ 20h tối nay (22/11).