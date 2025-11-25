Người dân Đắk Lắk thất thần khi trở về nhà sau lũ

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết người dân trở tay không kịp do lũ lên nhanh, chảy siết, khiến nhiều nhà cửa bị đánh sập. 13/14 thôn của xã ngập sâu, thiệt hại rất nặng nề và người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương tiến hành khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm nước rút đến đâu khắc phục đến đó.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt gói hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ 1,5 triệu đồng, riêng hộ nghèo hỗ trợ 3 triệu đồng để ổn định cuộc sống trước mắt. Với những gia đình có nhà sập, cuốn trôi, các lực lượng quân đội và chính quyền đang khẩn trương triển khai việc dựng lại nhà để bà con sớm ổn định cuộc sống.