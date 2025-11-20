Đà Nẵng dùng trực thăng tiếp tế, hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk

Sư đoàn Không quân 372 sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay và triển khai phương án vận tải phao cứu sinh bằng trực thăng đến các vùng ngập sâu, chia cắt, nơi người dân đang thiếu nghiêm trọng trang bị nổi và vật tư cứu sinh.

Sáng 20/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động hàng trăm phao cứu sinh, áo phao, thiết bị cứu hộ chuyên dụng và bàn giao cho Sư đoàn Không quân 372 để vận chuyển đến các địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố đã tổ chức kiểm đếm, đóng gói, niêm cất vật chất, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, thuận lợi cho việc vận chuyển bằng đường không.

Sư đoàn Không quân 372 cũng đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay và triển khai phương án vận tải bằng trực thăng đến các vùng ngập sâu, chia cắt, nơi người dân đang thiếu nghiêm trọng trang bị nổi và vật tư cứu sinh.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hiện vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập. Trang bị phao cứu sinh từ Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng được xem là nguồn hỗ trợ cấp thiết, giúp lực lượng chức năng địa phương tăng cường khả năng tiếp cận, sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân trong tình huống thiên tai diễn biến phức tạp.

Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, đặc biệt là Sư đoàn Không quân 372, để kịp thời hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã huy động 1.283 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 tàu, xuồng, 3 xe thiết giáp, 30 ô tô các loại tham gia ứng cứu tại các địa điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, ưu tiên việc di dời người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt, có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn về tính mạng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường trọng yếu.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị ngập nặng.

Tính đến cuối ngày 19/11, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương di dời 2.463 hộ/6.704 nhân khẩu; cứu hộ khẩn cấp 142 trường hợp nguy cấp; điều tiết giao thông tại 98 điểm ngập lụt, sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và hiệp đồng với các đơn vị trực thuộc Quân khu đóng quân trên địa bàn để cứu hộ, cứu nạn, trọng tâm là di dời người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân.