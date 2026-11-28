Ukraine tuyên bố đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không laser nội địa mang tên Blysk bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) phản lực của Nga ngay trên chiến trường.

Ông Serhii Beskrestnov, chuyên gia công nghệ vô tuyến và cố vấn của Tổng thống Ukraine về công nghệ quốc phòng, ngày 25/11 thông báo quân đội nước này lần đầu tiên sử dụng thành công hệ thống phòng không laser tự sản xuất mang tên Blysk do doanh nghiệp quốc phòng nội địa Carmine Sky phát triển để bắn hạ một UAV phản lực Geran của Nga trong điều kiện tác chiến thực tế.

Theo ông Beskrestnov, hệ thống laser được triển khai bảo vệ một cơ sở hạ tầng trọng yếu đã tiêu diệt chiếc UAV khi nó đang tiếp cận mục tiêu. Ông nhấn mạnh đây là lần đầu tiên vũ khí laser do Ukraine tự phát triển chứng minh được hiệu quả trong tác chiến thực tế.

Báo The Kyiv Independent ngày 25/11 đưa tin về sự kiện này và nhận định đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới ghi nhận vũ khí laser bắn hạ một UAV sử dụng động cơ phản lực.

Đây là dấu mốc đáng chú ý, bởi UAV phản lực bay nhanh hơn, khó bám bắt và đánh chặn hơn các loại UAV cánh quạt hoặc động cơ piston thông thường. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh: thông tin về vụ đánh chặn hiện chủ yếu dựa trên tuyên bố của phía Ukraine; chưa có xác minh độc lập đầy đủ về địa điểm, thời điểm, biến thể UAV và diễn biến kỹ thuật của cuộc đánh chặn

Hệ thống laser Blysk: Vũ khí năng lượng định hướng công suất 4 kW

Theo các nguồn tin, nhà phát triển Carmine Sky đã đưa hệ thống Blysk đầu tiên vào triển khai thử nghiệm từ đầu tháng 11, nhằm hỗ trợ bảo vệ thủ đô Kiev. Một số nguồn khác cho biết hệ thống được triển khai ngày 19/11.

Blysk có công suất đầu ra khoảng 4 kW, tầm tác chiến hiệu quả có thể đạt 1 km. Blysk không hoạt động giống tên lửa phòng không. Hệ thống phát ra một chùm laser công suất cao, tập trung liên tục vào một vị trí trên thân UAV. Năng lượng laser làm nóng vật liệu và các bộ phận bên trong, khiến thiết bị điện tử hoặc cấu kiện quan trọng bị hư hỏng, cuối cùng UAV mất khả năng bay.

Hệ thống laser Blysk do Ukraine chế tạo. Ảnh: AsiaTimes.

Khác với tên lửa phòng không hay các UAV đánh chặn, vũ khí laser chủ yếu tiêu thụ điện năng. Vì vậy, chi phí cho mỗi lần đánh chặn thấp hơn đáng kể, đặc biệt khi phải đối phó với những đợt UAV giá rẻ được phóng với số lượng lớn.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn có những hạn chế. Hiệu quả hoạt động có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mây và sương mù. Việc duy trì chùm tia chính xác trên những mục tiêu cơ động cao cũng là một thách thức.

Ông Beskrestnov cho biết hệ thống Blysk vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Vì vậy, hiện còn quá sớm để bàn đến khả năng sản xuất hàng loạt.

UAV phản lực Geran khiến Ukraine khó đánh chặn hơn

Theo phân tích của các nguồn tin, quân đội Nga đã cải tiến những UAV sử dụng động cơ piston truyền thống sang phiên bản sử dụng động cơ phản lực và bắt đầu triển khai rộng rãi từ đầu năm nay trong các đợt tập kích nhằm vào các thành phố Ukraine.

Nhờ động cơ phản lực, những UAV này có tốc độ cao hơn và khả năng cơ động tốt hơn, khiến hệ thống phòng không Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn.

Theo số liệu được công bố, tỷ lệ đánh chặn UAV Nga sử dụng cánh quạt truyền thống của Ukraine vào khoảng 90%, nhưng đối với UAV phản lực, tỷ lệ này chỉ còn khoảng 57%.

Tổ chức phi lợi nhuận quân sự Ukraine Come Back Alive ước tính Nga có thể sản xuất mỗi tháng khoảng 1.200 chiếc Geran-4 và 800 chiếc Geran-5. Sản lượng của các dòng UAV này được cho là vẫn tiếp tục tăng.

Trong bối cảnh đó, việc Ukraine phát triển vũ khí laser có thể mở ra một phương án đánh chặn mới, đặc biệt khi nước này phải đối phó với những đợt tấn công bằng UAV ngày càng dày đặc và đa dạng.

Theo phóng sự của BBC News Ukraine ngày 25/11: Blysk là một tổ hợp tương đối nhỏ, đặt trên tháp pháo có khả năng xoay; hệ thống được điều khiển từ xa bởi người vận hành.

Trong đoạn video do ông Beskrestnov công bố, mục tiêu được cho là UAV Geran-4. Theo mô tả, mục tiêu bị khóa ở độ cao khoảng 400 m, cách hệ thống gần 800 m. Chùm laser được duy trì trên mục tiêu trong vài giây, trước khi UAV bắt đầu rơi và phát nổ khi chạm đất.

UAV phản lực Geran-4 của Nga, Ảnh: Sohu.

Vì sao đây là thành tựu đáng chú ý?

Điểm đáng quan tâm không chỉ là Ukraine đã sử dụng laser để tiêu diệt một UAV, mà là mục tiêu lần này sử dụng động cơ phản lực.

UAV phản lực có tốc độ cao hơn các dòng UAV cánh quạt hoặc động cơ piston, khiến thời gian phát hiện, bám bắt và đánh chặn bị rút ngắn. Trong khi đó, vũ khí laser cần duy trì chùm tia đủ lâu trên một điểm của mục tiêu để truyền đủ năng lượng gây hư hỏng.

Điều này đặt ra hai yêu cầu kỹ thuật quan trọng: Hệ thống điều khiển và bám bắt mục tiêu: phải liên tục giữ chùm laser tập trung vào một vị trí nhỏ trên UAV đang di chuyển; công suất và thời gian chiếu: phải cung cấp đủ năng lượng để làm hỏng cấu kiện mục tiêu trước khi UAV ra khỏi tầm tác chiến.

Việc Blysk được cho là đã thực hiện thành công nhiệm vụ này cho thấy công nghệ laser của Ukraine đã tiến thêm một bước từ thử nghiệm sang ứng dụng chiến đấu. Tuy nhiên, một lần đánh chặn thành công chưa đủ chứng minh hệ thống có thể đối phó ổn định với nhiều UAV phản lực trong điều kiện tác chiến phức tạp.

Theo Worldjournal