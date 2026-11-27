Sau gần 10 năm kể từ khi có chủ trương nghiên cứu hầm vượt sông Hàn, Đà Nẵng đang xem xét phương án xây cầu mới thay thế, đồng thời chuẩn bị tổ chức thi tuyển quy hoạch - kiến trúc khu vực công trình và hai đầu cầu.

Thi tuyển kiến trúc, yêu cầu công trình mang bản sắc riêng

Ngày 26/11, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng cho biết đang lấy ý kiến các sở, ngành về dự thảo nhiệm vụ thi tuyển phương án quy hoạch – kiến trúc khu vực cầu mới qua sông Hàn và khu vực hai đầu cầu.

Theo dự thảo, phạm vi nghiên cứu công trình nằm trên đoạn sông Hàn giữa cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước, kết nối khu vực phường Hải Châu ở bờ Tây với phường Sơn Trà ở bờ Đông.

Mục tiêu cuộc thi là lựa chọn vị trí, hướng tuyến vượt sông và các điểm đấu nối tối ưu, bảo đảm hài hòa với hệ thống công trình vượt sông hiện hữu. Công trình phải đáp ứng nhu cầu giao thông đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; góp phần phân luồng, giảm tải cho các tuyến đường trung tâm bờ Tây như Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh và các cầu Sông Hàn, cầu Rồng.

Đáng chú ý, yêu cầu về kiến trúc được đặt ra khá cao. Cầu mới phải là công trình vĩnh cửu, có giá trị thẩm mỹ, mang tính độc bản và bản sắc riêng của Đà Nẵng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan sông Hàn, góp phần phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch và kinh tế ban đêm, nhưng không sao chép hoặc cạnh tranh về hình ảnh với những cây cầu hiện hữu.

Ngoài thiết kế cầu, các đơn vị dự thi phải nghiên cứu tổng thể không gian hai bờ sông, khu vực dưới cầu, hai đầu cầu, hệ thống đường đi bộ ven sông, công viên và quảng trường liên quan. Phương án cũng phải đánh giá các trục nhìn, đường chân trời khu vực trung tâm và mối liên hệ kiến trúc với chuỗi cầu hiện hữu.

Về giao thông, thiết kế cần bảo đảm tổ chức lưu thông thông suốt tại hai đầu cầu, hạn chế xung đột với các dòng phương tiện hiện hữu và tương lai; đồng thời bảo lưu khả năng tích hợp đường sắt đô thị theo quy hoạch, kết nối vận tải hành khách công cộng và du lịch đường thủy trên sông Hàn.

Theo kế hoạch dự kiến, trong tháng 12/2026, sau khi nhiệm vụ và quy chế thi tuyển được phê duyệt, thành phố sẽ phát hành thông báo mời dự thi. Cuộc thi được định hướng tổ chức rộng rãi, không hạn chế tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nhiệm vụ thi tuyển là yêu cầu các đơn vị tư vấn nghiên cứu bắt buộc hai hành lang tuyến vượt sông, với cùng bộ dữ liệu và mức độ chi tiết tương đương, trước khi đề xuất phương án tối ưu.

Hành lang thứ nhất bám theo định hướng quy hoạch hiện hành, kết nối từ khu vực đường Đống Đa ở bờ Tây, vượt sông theo hướng chéo về phía Bắc, gần khu vực đường Bùi Dương Lịch ở bờ Đông. Tuyến sau đó kết nối với các trục Trần Thánh Tông, Ngô Quyền và Vương Thừa Vũ.

Hành lang thứ hai là hướng tuyến mới, xuất phát từ khu vực nút giao Đống Đa – 3 Tháng 2 – Như Nguyệt – Trần Phú, vượt sông theo hướng Đông – Tây, tương đối vuông góc với dòng sông. Điểm tiếp cận bờ Đông thuộc khu vực đường Hoàng Việt, sau đó phân thành hai nhánh kết nối với đường Trần Thánh Tông và đường Ngô Quyền.

Đối với mỗi hành lang, đơn vị dự thi phải đánh giá đầy đủ các yếu tố về giao thông, quy hoạch, kỹ thuật, kinh tế và cảnh quan để lựa chọn phương án phù hợp. Trường hợp đề xuất hướng tuyến khác, phương án phải được so sánh với cả hai hành lang định hướng.

Phương án vị trí dự án vượt sông Hàn được đưa ra theo dự thảo. Ảnh XM.

Vì sao chuyển hướng từ xây hầm sang làm cầu vượt?

Việc nghiên cứu hai hướng tuyến cho thấy thành phố không chỉ tìm kiếm một thiết kế kiến trúc đẹp mà còn đặt trọng tâm vào bài toán tổ chức lại mạng lưới giao thông hai bờ sông Hàn. Trong đó, phương án mới cần tăng cường kết nối khu vực trung tâm Hải Châu với khu đô thị, du lịch phía Nam bán đảo Sơn Trà, giảm áp lực cho các trục giao thông hiện hữu.

Đặc biệt, việc chuyển hướng nghiên cứu từ hầm sang cầu được xem là thay đổi đáng kể so với định hướng đầu tư trước đây.

Theo thông tin công bố, phương án cầu được đề xuất nhằm tăng năng lực kết nối Đông – Tây, đồng thời tạo điều kiện lựa chọn giải pháp đầu tư phù hợp hơn với nhu cầu giao thông và khả năng cân đối nguồn lực của thành phố.

Thực tế, ý tưởng xây dựng công trình vượt sông Hàn tại khu vực này đã được Đà Nẵng nghiên cứu từ gần 10 năm trước. Ngày 27/12/2016, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng hầm vượt sông Hàn, kết nối khu vực đường Đống Đa ở bờ Tây với đường Vân Đồn ở bờ Đông. Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 4.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tháng 3/2017, sau khi xem xét dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện về sự cần thiết, hiệu quả đầu tư và tạo sự đồng thuận của người dân.

Theo Thông báo số 129/TB-VPCP ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, thời điểm đó thành phố còn nhiều nhiệm vụ cấp thiết cần ưu tiên nguồn lực như phát triển khu vực phía Tây, xây dựng bãi đỗ xe, xử lý rác thải, nước thải và bảo đảm an sinh xã hội. Trong khi đó, tình trạng ùn tắc giao thông có thể được giải quyết bằng nhiều giải pháp khác nhau.

Một vướng mắc quan trọng khác là dự án hầm vượt sông Hàn chưa được đưa vào Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại thời điểm đó. Thủ tướng yêu cầu chỉ triển khai các thủ tục đầu tư sau khi quy hoạch chung được điều chỉnh, cập nhật theo đúng quy định.

Đến ngày 2/11/2023, Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg, trong đó công trình hầm qua sông Hàn được xác định trong định hướng phát triển hạ tầng giao thông, với thời gian đầu tư dự kiến giai đoạn 2031–2045.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, phương án hầm tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá lại.



Phương án hầm chui qua sông Hàn được đưa ra từ năm 2016. Ảnh Sở XD Đà Nẵng.

Đến tháng 9/2026, Sở Xây dựng thành phố đề xuất nghiên cứu phương án xây dựng cầu thay vì hầm, với mục tiêu tăng cường kết nối giao thông giữa hai bờ sông, giảm áp lực cho các công trình vượt sông hiện hữu và phù hợp hơn với định hướng phát triển đô thị.

Ngày 9/10/2026, HĐND thành phố thông qua việc bổ sung 500 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 cho công tác chuẩn bị đầu tư dự án cầu mới qua sông Hàn. Và đến ngày 9/11/2026, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch – kiến trúc khu vực cầu mới và hai đầu cầu.

Như vậy, sau gần một thập kỷ kể từ khi chủ trương xây dựng hầm vượt sông Hàn được đặt ra, công trình đang được nghiên cứu theo một hướng tiếp cận mới. Việc tổ chức thi tuyển kiến trúc lần này không chỉ nhằm lựa chọn hình thức thiết kế mà còn là bước quan trọng để thành phố đánh giá, lựa chọn hướng tuyến và giải pháp tổng thể trước khi triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo.