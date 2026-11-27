Trong thông điệp đăng trên Truth Social nhân Lễ Tạ ơn, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích phe cánh tả, người nhập cư và đưa ra nhiều cáo buộc về dữ liệu kinh tế, luật Hồi giáo mà không kèm bằng chứng.

Trong khi các gia đình Mỹ sum họp để đón một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm, Tổng thống Donald Trump hôm 26/11 đã tận dụng dịp Lễ Tạ ơn để chỉ trích phe tự do, người nhập cư và một cơ quan liên bang.

Trong bài đăng dài 461 từ trên nền tảng Truth Social, ông Trump gửi lời chúc mừng ngày lễ tới những người mà ông cáo buộc có hành vi gian lận, sai phạm hoặc phạm pháp.

“Tôi muốn gửi lời chúc Lễ Tạ ơn thật vui vẻ tới tất cả những người đã nỗ lực hết sức để đưa đất nước chúng ta tiến về phía cực tả cấp tiến”, ông Trump viết.

Thông điệp được đăng tải khi Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa dành kỳ nghỉ cùng gia đình tại Câu lạc bộ Golf quốc tế Trump ở West Palm Beach, bang Florida. Ông dự kiến sẽ gọi điện cho các quân nhân Mỹ vào cuối ngày từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Trong lời chúc mừng ngày lễ, ông Trump cáo buộc chính chính phủ của mình làm sai lệch dữ liệu kinh tế Mỹ. Ông cũng cảnh báo về những nỗ lực của một số người không nêu tên nhằm áp đặt luật tôn giáo Hồi giáo và cưỡng ép phân chia lại tài sản tư nhân.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ mô tả một bộ phận lớn người nhập cư tại Mỹ và những người có nguồn gốc Somalia là thất nghiệp hoặc phạm tội.

Ông Trump không đưa ra bằng chứng cho bất kỳ cáo buộc nào, trong đó một số nội dung lặp lại những luận điểm ông từng nhiều lần sử dụng trước đây.

Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận về cáo buộc liên quan đến dữ liệu kinh tế.

Trong cùng thông điệp, ông Trump cũng lên tiếng bảo vệ các dự án cải tạo Nhà Trắng, cho rằng phóng viên và người dân đã hiểu sai về những công trình này.

Những thay đổi tại Nhà Trắng là một phần trong chương trình cải tạo quy mô lớn mà ông Trump đang triển khai. Trước đó, các dự án này đã thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ.

Thông điệp Lễ Tạ ơn được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa của ông Trump vừa chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Đảng này sẽ mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ vào tháng 1/2027, sau khi các nghị sĩ mới đắc cử chính thức nhậm chức.

Theo Reuters