Hơn 270 xe Skoda Kodiaq và Karoq tại Việt Nam bị triệu hồi do bu-lông cố định thước lái có nguy cơ ăn mòn, đứt gãy.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam vừa triển khai chương trình triệu hồi đối với 272 xe Skoda Kodiaq và Karoq nhập khẩu từ Cộng hòa Séc.

Các phương tiện thuộc diện ảnh hưởng gồm 175 xe Kodiaq và 97 xe Karoq, được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 11/10/2022 đến 11/4/2023, sau đó nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Danh sách 272 xe Skoda Kodiaq và Karoq thuộc diện triệu hồi tại Việt Nam, gồm 175 xe Kodiaq và 97 xe Karoq. Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Nguyên nhân triệu hồi liên quan đến bu-lông bên phải dùng để cố định thước lái với khung xe. Do thiết kế chưa bảo đảm khả năng ngăn hơi ẩm xâm nhập, bu-lông có thể bị rỉ sét, ăn mòn theo thời gian và dẫn đến nguy cơ đứt gãy.

Khi bu-lông bị gãy, thước lái chỉ còn được cố định ở một bên, khiến bộ phận này chịu lực lớn hơn khi người lái xoay vô-lăng, đặc biệt lúc xe đứng yên. Trong trường hợp nghiêm trọng, vỏ thước lái có thể nứt vỡ, khiến bánh xe không còn chuyển hướng theo thao tác vô-lăng, dẫn đến nguy cơ mất lái và gây tai nạn.

Theo thông báo, chủ xe vẫn có thể tiếp tục sử dụng phương tiện nếu chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, nếu nghe thấy tiếng kim loại lạ từ khu vực trục trước hoặc phát hiện hệ thống lái hoạt động không bình thường, người lái cần liên hệ đại lý Skoda để được hỗ trợ, không tiếp tục di chuyển.

Skoda Việt Nam sẽ tiến hành thay thế bu-lông cố định thước lái bên phải bằng loại mới có khả năng chống ăn mòn tốt hơn trên các xe thuộc diện triệu hồi.

Chương trình bắt đầu từ ngày 27/11/2026 tại các đại lý ủy quyền của Skoda trên toàn quốc. Thời gian kiểm tra và thay thế dự kiến khoảng một giờ mỗi xe. Chủ xe không phải trả chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện.

Được ra mắt vào năm 2023, Kodiaq và Karoq là 2 mẫu xe đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu Skoda tại Việt Nam. Ảnh: Skoda.

Theo Skoda Việt Nam, hãng chưa ghi nhận sự cố liên quan đến lỗi này tại thị trường Việt Nam. Chương trình triệu hồi được triển khai theo chiến dịch toàn cầu mang mã số 48LS của Skoda Auto.

Karoq và Kodiaq được hãng xe Cộng hòa Séc giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 9/2023. Trong đó, Karoq thuộc phân khúc SUV cỡ C, có giá 1-1,13 tỷ đồng, cạnh tranh với Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Kia Sportage.

Trong khi đó, Kodiaq thuộc phân khúc SUV cỡ D, có giá 1,45-1,48 tỷ đồng, cạnh tranh với Hyundai Santa Fe, Kia Sorento và Ford Everest.