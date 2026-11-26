Tình báo Mỹ đã thông báo với nhân viên Quốc hội trong một cuộc họp mật: Hiện chưa có bằng chứng cho thấy Alice Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với CEO Nvidia Jensen Huang là thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của cơ quan tình báo Trung Quốc.

Giới tình báo Mỹ: Chưa có bằng chứng Alice Huang là gián điệp

Theo truyền thông Mỹ, thành phần tham dự cuộc họp mật hôm 24/11 được tiết lộ gồm các nhóm sau:

Phía Quốc hội Mỹ: Nhân viên chuyên môn của Ủy ban Tình báo Hạ viện (House Permanent Select Committee on Intelligence) và Ủy ban Tình báo Thượng viện (Senate Select Committee on Intelligence); các trợ lý của lãnh đạo hai viện Quốc hội.

Phía tình báo và an ninh Mỹ: Các cơ quan cử quan chức, chuyên gia tham gia báo cáo gồm: Cục Tình báo Trung ương CIA), Cục Điều tra Liên bang FBI), Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI), một số nguồn tin còn nêu có Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA).

CBS News cho biết, cuộc họp mật kéo dài khoảng hai giờ, có sự tham gia của các chuyên gia phân tích cấp cao thuộc cộng đồng tình báo Mỹ.

Theo Wall Street Journal (WSJ) ngày 25/11, những thông tin tình báo mà Mỹ thu thập được cho đến nay cho thấy mối quan hệ giữa Alice Huang (Hoàng Lạc) và Jensen Huang có thể đơn thuần là quan hệ tình cảm nam nữ, chứ không phải một chiến dịch được Trung Quốc - đối thủ hàng đầu của Mỹ trong cuộc đua chip tiên tiến - dàn dựng và điều phối.

Tuy nhiên, một số nguồn tin lưu ý rằng đánh giá này vẫn có thể thay đổi nếu xuất hiện thông tin tình báo mới.

Cuộc họp với các nhân viên Quốc hội chủ yếu cung cấp bức tranh tổng quan, không phải một bản phân tích tình báo chi tiết. Cuộc họp diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gây sức ép để đưa nhà sáng lập Nvidia quay trở lại. Trước đó, ông Trump từng bảo đảm với Nvidia rằng Jensen Huang không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Bài viết trên WSJ ngày 25/11: "Không có bằng chứng Trung Quốc giật dây vụ ngoại tình của Jensen Huang, quan chức Mỹ báo cáo Quốc hội". Ảnh chụp màn hình.

Đầu tháng 11 này, Jensen Huang được cho là đã từ chức sau khi xuất hiện thông tin hội đồng quản trị Nvidia chuẩn bị loại ông khỏi tập đoàn. Một số bài báo còn đề cập đến những mối quan hệ ngoài hôn nhân khác của ông, trong đó có một nữ lãnh đạo của Nvidia.

Những người thân cận với Jensen Huang cho rằng chưa có đủ bằng chứng để kết luận Alice Huang (Hoàng Lạc) là gián điệp, cũng không có bằng chứng cho thấy Nvidia biết về hoạt động bị nghi là buôn lậu chip sang Trung Quốc.

Dù vậy, một số quan chức đương nhiệm và cựu quan chức của Mỹ nhận định rằng, bất kể hai người đã trao đổi những thông tin gì, việc một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ có quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị cho là có liên hệ với tình báo Trung Quốc tự thân đã tạo ra rủi ro an ninh quốc gia.

Chồng của Alice Huang có thể là người cung cấp tin cho tình báo Trung Quốc?

Trong cuộc họp mật diễn ra hôm 24/11, các quan chức Mỹ cũng đề cập đến việc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS), cơ quan tình báo chủ chốt của nước này, từng tiếp cận Alice Huang và yêu cầu bà cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Theo nội dung được trình bày, Alice Huang vẫn duy trì liên lạc với MSS trong thời gian có quan hệ ngoài hôn nhân với Jensen Huang. Tuy nhiên, những người am hiểu cuộc họp cho biết phía Mỹ hiện không có chứng cứ nào cho thấy bà đã tiết lộ thông tin tình báo quan trọng cho cơ quan này.

Một nhân vật khác cũng được nhắc đến là Khang Vĩ (Kang Wei), người được cho là chồng của Alice Huang.

Các quan chức tham gia cuộc họp cho biết Khang Vĩ là người cung cấp tin cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và thường xuyên liên hệ với các cơ quan tình báo nước này. Những người quen biết cả Khang Vĩ lẫn Alice Huang xác nhận với WSJ rằng hai người là vợ chồng.

Alice Huang (Hoàng Lạc) và chồng Khang Vĩ. Ảnh: Singtao.

Cuộc thảo luận nhạy cảm này diễn ra sau nhiều tuần xuất hiện những suy đoán về bản chất mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang.

Một số quan chức Mỹ cho rằng chỉ cần Alice Huang chuyển bất kỳ thông tin nào cho Trung Quốc, bất kể động cơ là gì, bà cũng có thể bị xem là gián điệp. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng cần đặt vấn đề trong bối cảnh các doanh nhân Trung Quốc thường xuyên bị buộc phải duy trì liên hệ với cơ quan an ninh quốc gia nước này. Vì vậy, mối liên hệ của Alice Huang với tình báo Trung Quốc có thể xuất phát từ hoàn cảnh, chứ chưa chắc là bằng chứng về một hoạt động gián điệp có chủ đích. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa tình báo Mỹ đã xác nhận bà không có liên hệ với MSS.

Jensen Huang chuẩn bị làm việc với Quốc hội Mỹ

Cuộc họp mật nói trên diễn ra trước khi Jensen Huang dự kiến ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tuần tới.

Theo kế hoạch, vào ngày 1/12, nhà đồng sáng lập Nvidia này sẽ tham gia các cuộc chất vấn kín với ba ủy ban thuộc Hạ viện, trong đó có Ủy ban Tình báo Hạ viện.

Tiếp đó, ngày 3/12, ông sẽ tham dự phiên điều trần công khai trước Ủy ban Ngân sách Thượng viện.

Ngoài ra, Giám đốc pháp lý của Nvidia cũng được xếp lịch tham gia buổi báo cáo, cung cấp thông tin cho các nghị sĩ Hạ viện.

Tóm lại, đến thời điểm hiện tại chưa có kết luận Alice Huang có phải gián điệp hay không, Jensen Huang có biết về những mối liên hệ này hay không, và Nvidia có liên quan đến hoạt động chuyển chip trái phép sang Trung Quốc hay không.

Theo Atvnewsonline, WSJ