Theo tình báo Ukraine, Triều Tiên đã tạm đình chỉ một số hoạt động hợp tác quân sự với Nga, trong đó có việc chuyển giao tên lửa đạn đạo KN-23. Động thái này được cho là do bất đồng liên quan đến tuyên bố của Nga về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng tin Reuters, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui vào tháng trước đã tuyên bố tạm dừng hợp tác, sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko phát biểu rằng Nga sẽ hỗ trợ giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn tuyên bố do GUR công bố ngày 26/11 cho biết: “Đây là quyết định trực tiếp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un”.

Theo điều tra của Reuters, Triều Tiên bắt đầu cung cấp vũ khí cho Nga từ năm 2023. Đến năm 2024, Triều Tiên còn điều động quân đội sang hỗ trợ Nga, trong đó có các binh sĩ tham chiến chống lực lượng Ukraine sau khi quân đội Ukraine tiến công qua biên giới vào tỉnh Kursk của Nga.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh phải chịu những lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm khắc, hoạt động cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Nga đã trở thành một trong số ít nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Triều Tiên.

Triều Tiên đình chỉ nhiều hạng mục hợp tác quân sự

Theo thông tin từ GUR, bà Choe Son-hui đã yêu cầu Nga làm rõ chính sách đối với Hàn Quốc, đồng thời thông báo tạm ngừng một số hoạt động hợp tác quân sự.

Các biện pháp được cho là bao gồm: đình chỉ việc máy bay quân sự Nga bay qua không phận Triều Tiên; tạm dừng chuyển giao đạn pháo và tên lửa đạn đạo KN-23 cho Nga.

Triều Tiên cũng được cho là đã hoãn xem xét đề nghị của Nga về việc tăng quân số binh sĩ Triều Tiên đồn trú tại Nga từ khoảng 8.500 lên 50.000 người.

Reuters cho biết hãng chưa thể độc lập xác minh những thông tin trong báo cáo của tình báo Ukraine. Cơ quan này cũng chưa trả lời ngay các câu hỏi của Reuters về việc bà Choe Son-hui và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko đưa ra những tuyên bố nói trên trong hoàn cảnh nào.

Bộ Quốc phòng Nga cùng các đại sứ quán Triều Tiên tại Nga, London và New York đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng chưa đưa ra phản hồi.

Tháng trước, ông Rudenko, quan chức phụ trách các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Nga, từng nói Nga đã nhận được tín hiệu từ Hàn Quốc về mong muốn khôi phục quan hệ bình thường với Nga sau khi chiến tranh Ukraine kết thúc. Hai bên cũng đang thảo luận khả năng nối lại các chuyến bay thẳng.

Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác nhận ông Rudenko từng công khai tuyên bố Nga sẽ nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cũng như chưa thể xác minh việc bà Choe Son Hui công khai đề cập đến quyết định tạm dừng hợp tác quân sự.

Tên lửa đạn đạo KN-23 được Triều Tiên cung cấp cho Nga. Ảnh: KCNA.

Thương vong của binh sĩ Triều Tiên cũng là yếu tố gây bất hòa?

Tình báo Ukraine nhận định những tổn thất lớn về nhân lực của lực lượng Triều Tiên triển khai tại Nga, cùng thái độ bị cho là coi thường của bộ chỉ huy quân đội Nga đối với các đơn vị Triều Tiên, có thể là những yếu tố cản trở hai nước mở rộng hợp tác quân sự.

Theo báo cáo của GUR, Quân đoàn 11 của Triều Tiên (11th Corps) hiện vẫn đóng quân tại tỉnh Kursk của Nga.

Reuters cho rằng, thông tin về việc Triều Tiên tạm ngừng viện trợ quân sự cho Nga hiện mới là tuyên bố từ tình báo Ukraine, chưa phải sự xác nhận của Nga hay Triều Tiên. Tuy nhiên, nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là diễn biến đáng quan tâm bởi quan hệ Nga – Triều đã được nâng lên mức đối tác chiến lược toàn diện, kèm điều khoản hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong hiệp ước ký năm 2024.

Nga và Triều Tiên đều chưa bác bỏ hay xác nhận

Tính đến ngày 27/11, Nga chưa đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận hoặc bác bỏ thông tin Triều Tiên đình chỉ viện trợ quân sự.

Reuters cho biết Bộ Quốc phòng Nga không phản hồi yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là chỉ khoảng một tuần trước khi thông tin này xuất hiện, Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp ông Jo Yong-won, một trong những nhân vật thân cận với Kim Jong-un, tại Điện Kremlin.

Trong cuộc gặp, hai bên tiếp tục ca ngợi quan hệ hợp tác song phương. Ông Putin cũng nhấn mạnh không quên những đóng góp của binh sĩ Triều Tiên tham chiến tại tỉnh Kursk.

Triều Tiên cũng chưa công khai xác nhận quyết định mà tình báo Ukraine cho là do nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp đưa ra.

Các cơ quan ngoại giao Triều Tiên tại Nga, Anh và Mỹ cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa có tuyên bố xác nhận việc ngừng chuyển giao tên lửa KN-23 hay đạn pháo.

Theo Reuters, HK01