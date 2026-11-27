Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng, giá khởi điểm lần 8 là 8.190 tỷ đồng, giảm 360 tỷ đồng so với phiên gần nhất nhưng vẫn không có người mua.

Ngày 27/11, phiên đấu giá lần thứ 8 quyền sử dụng đất khu phức hợp thương mại – dịch vụ cao tầng tại Sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu, Đà Nẵng) tiếp tục thất bại khi không có khách hàng nào nộp tiền đặt trước để tham gia.

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng, giá khởi điểm lần này là 8.190 tỷ đồng, giảm 360 tỷ đồng so với phiên gần nhất và thấp hơn 1.516 tỷ đồng so với mức hơn 9.706 tỷ đồng của lần đấu giá đầu tiên.

Tiền đặt trước cũng được điều chỉnh xuống còn 850 tỷ đồng thay cho từ 900 tỷ đồng trước đó, trong khi bước giá vẫn giữ ở mức 90 tỷ đồng.

Trước thực trạng này, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu giá lần thứ 9, với mức giá khởi điểm sẽ được thẩm định lại trước khi công bố.

Khu đất Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, nằm ở vị trí trung tâm TP Đà Nẵng. Năm 2010, Sân vận động Chi Lăng được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (lúc đó do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch HĐQT) để xây dựng khu phức hợp thương mại - dịch vụ cao tầng. Sau khi giao đất, khu vực này được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp vay vốn ngân hàng.

Đến tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, Sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan đến vụ đại án và 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 14 thửa đất này trở thành đối tượng thi hành một phần bản án vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1).

Bản án buộc ông Phạm Công Danh cùng Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và các công ty liên quan bồi hoàn cho ngân hàng tổng số nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu hồi được 408 triệu đồng án phí và hơn 466,9 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn lại phải thi hành hơn 3.665 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi phát sinh).

Việc đấu giá khu đất nhằm thu hồi nợ cho ngân hàng nhưng liên tục không thành công.

Cuối tháng 5/2026 vừa qua, các hạng mục còn lại của sân đã được phá dỡ để giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá.