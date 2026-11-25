Những mô hình máy bay, xe tăng và hệ thống tên lửa bơm hơi do doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất đang được rao bán cho khách hàng nước ngoài. Các chuyên gia nhận định, loại khí tài nghi binh giá rẻ này có thể giúp Nga đánh lạc hướng hoạt động trinh sát của Ukraine và buộc Kiev tiêu hao đạn chính xác.

Máy bay chiến đấu, xe tăng giả được rao bán với giá vài trăm USD

Nga được cho là đang mua các mô hình máy bay chiến đấu bơm hơi từ Trung Quốc nhằm đánh lừa lực lượng Ukraine, khiến Kiev phải tiêu tốn đạn dược để tấn công những mục tiêu không có thật.

Theo tờ Telegraph, các sản phẩm mô phỏng máy bay quân sự, trong đó một số mẫu có giá chỉ vài trăm USD, đã xuất hiện trên nhiều nền tảng thương mại điện tử tại cả Trung Quốc và Nga. Các quảng cáo bằng tiếng Nga thậm chí cho biết hàng trăm đơn đặt hàng đối với những sản phẩm được gọi là “máy bay mục tiêu giả bơm hơi” đã được thực hiện.

Một số quảng cáo được đăng bởi công ty Gauss – cái tên được cho là lấy cảm hứng từ nhà toán học người Đức Carl Friedrich Gauss, nhân vật được tôn vinh tại Trung Quốc. Doanh nghiệp này dường như hoạt động thông qua nhiều công ty và thương hiệu khác nhau, bao gồm Gauss Inflatables, Gauss Intelligent Equipment, Hangzhou Gauss và Jiangxi Gauss.

Một video quảng cáo được đầu tư hình ảnh bắt đầu bằng dòng chữ “Bơm hơi, triển khai, đánh lừa”, trước khi máy quay lướt qua sàn nhà máy, nơi một hàng xe tăng quân sự bơm hơi được xếp ngay ngắn.

“Trong chiến tranh hiện đại với tốc độ biến đổi nhanh chóng, ngụy trang không còn đơn thuần là che giấu, mà đã trở thành một năng lực chiến lược có thể quyết định thắng bại”, người dẫn chuyện trong video tuyên bố.

Video được đăng trên YouTube – nền tảng bị chính phủ Trung Quốc chặn truy cập trong nước. Điều này cho thấy các sản phẩm của Gauss có thể chủ yếu hướng đến khách hàng nước ngoài.

Nhiều quảng cáo của công ty có sự xuất hiện của một phụ nữ trẻ tên Sheena, người trực tiếp giới thiệu các sản phẩm.

Người phụ nữ tên Sheena xuất hiện trong các đoạn quảng cáo khí tài bơm hơi. Ảnh: Instagram.

Một quảng cáo tuyên bố những mô hình bơm hơi này đã được thử nghiệm trên chiến trường, có khả năng mô phỏng dấu hiệu nhiệt và phát xạ tần số vô tuyến của khí tài thật. Thậm chí, chúng được cho là có thể đánh lừa cả các hệ thống radar.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội gần đây, Sheena kể lại rằng ban đầu cô không biết các sản phẩm mình bán sẽ được sử dụng vào mục đích quân sự.

“Các anh cứ nói thẳng nhé, tôi không phải người buôn bán vũ khí. Tôi chỉ là người sản xuất nhà phao bơm hơi. Hồi tháng 3, tôi nhận được một đơn hàng kỳ lạ: 500 nhà phao có hình dạng xe tăng. Tôi không theo dõi tin tức nên nghĩ đơn giản đó là những chiếc nhà nhún dành cho trẻ em”, Sheena nói.

“Sau đó, khách hàng yêu cầu thêm các tấm giữ nhiệt và lớp sơn kim loại. Tiếp đến là máy bay phản lực, xe chở tên lửa, phương tiện radar – các đơn hàng cứ thế xuất hiện. Tôi không biết chúng được dùng vào việc gì. Tôi chỉ sản xuất đồ bơm hơi. Đó là tất cả những gì tôi biết”, cô nói thêm.

Một người lính bơm hơi được Sheena cầm trong một trong những quảng cáo của cô. Ảnh: Instagram.

Từ xe tăng đến hệ thống tên lửa, mọi khí tài đều có thể được làm giả

Các doanh nghiệp Trung Quốc khác cũng đang quảng bá nhiều loại mô hình quân sự bơm hơi, bao gồm hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa, xe tăng, pháo lựu và thậm chí cả nhà chứa máy bay giả cùng lều ngụy trang có khả năng tạo dấu hiệu nhiệt.

Những quảng cáo này cho thấy cách Trung Quốc có thể duy trì khả năng phủ nhận trách nhiệm trước các cáo buộc liên quan đến hoạt động hỗ trợ quân sự.

Robert Tollast, chuyên gia nghiên cứu chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), nói với Telegraph rằng nhiều sản phẩm có thể đang được vận chuyển qua biên giới Trung Quốc – Nga.

“Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí có khả năng cao là phần lớn hoạt động này đang diễn ra qua biên giới Trung Quốc – Nga”, ông Tollast nhận định.

Theo chuyên gia này, các nhà cung cấp gần như chắc chắn có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc. Ông cho rằng theo luật pháp Trung Quốc, mọi doanh nghiệp đều phải chia sẻ dữ liệu về hoạt động của mình với quân đội.

Tollast giải thích, mục đích của những mô hình nghi binh này không chỉ là giúp Nga tiết kiệm tiền bạc và nguồn lực, mà còn khiến Ukraine phải tiêu hao kho vũ khí của chính mình.

“Nếu có thể đánh lừa hoạt động trinh sát của đối phương, bạn sẽ buộc họ lãng phí những loại đạn chính xác vốn rất khan hiếm. Vấn đề này sẽ ngày càng nghiêm trọng theo thời gian”, ông nói.

Ukraine cũng được cho là đang sử dụng các phương tiện nghi binh, trong đó có mô hình xe tăng làm bằng ván ép.

Các công ty Trung Quốc cũng sản xuất máy bay chiến đấu giả và hệ thống phòng thủ tên lửa giả để giúp đánh lừa lực lượng Ukraine. Ảnh: NYP.

Nga chi hàng trăm triệu USD cho mục tiêu nghi binh

Theo các báo cáo truyền thông Nga, trước khi phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào tháng 2/2022, nước này chỉ chi khoảng 585.000 USD mỗi năm cho các sản phẩm quân sự bơm hơi.

Tuy nhiên, trong 4 năm rưỡi kể từ đó, Điện Kremlin được cho là đã chi khoảng 122 triệu USD để mua các thiết bị nghi binh, theo phân tích của nền tảng dữ liệu thương mại Import Genius. Con số này được xác định dựa trên một mã hải quan chuyên biệt mà các nhà sản xuất thiết bị quân sự bơm hơi Trung Quốc sử dụng.

Michael Kofman, chuyên gia cấp cao về quân đội Nga và Ukraine tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho rằng sự hỗ trợ từ Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với khả năng duy trì chiến dịch quân sự của Moscow.

“Nếu không có sự hỗ trợ đáng kể từ Trung Quốc, Nga đã không thể tiếp tục cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm như hiện nay”, ông Kofman nói với Telegraph.

“Rất khó hình dung Nga có thể tự mình duy trì năng lực đó như thế nào”, chuyên gia này nhận định.

Trung Quốc từ lâu tuyên bố duy trì lập trường trung lập trong cuộc xung đột Nga – Ukraine. Tuy nhiên, ngay trong tuần trước, Moscow thông báo hai nước sẽ tăng cường quan hệ quân sự sau cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Trung Quốc.

Theo Telegraph, NYP