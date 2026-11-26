CEO Figure AI Brett Adcock công bố video Figure 03 tự tìm và nhặt quả táo sau khi chiếc bàn bị di chuyển, nhằm phản bác nhận định của Elon Musk rằng robot hình người hiện nay chủ yếu hoạt động theo kịch bản lập trình sẵn.

CEO Figure AI Brett Adcock vừa công bố video cho thấy robot hình người Figure 03 nhặt một quả táo sau khi chiếc bàn bên dưới bị di chuyển, nhằm phản bác những nghi ngờ của Elon Musk về khả năng tự vận hành của robot hình người. Đoạn video dài 41 giây được Adcock mô tả là màn trình diễn hoàn toàn tự động, không cần huấn luyện riêng cho tình huống cụ thể.

Trước đó, Musk cho rằng nhiều màn trình diễn robot hình người hiện nay chỉ là những kịch bản được dàn dựng và lập trình sẵn, chưa chứng minh được khả năng thích ứng thực sự khi môi trường xung quanh thay đổi.

Adcock đăng tải video vào ngày 23/11, trực tiếp nhắm tới chính ví dụ nhặt táo mà Musk từng sử dụng để đặt câu hỏi về năng lực của các robot hình người.

Màn đối đầu giữa hai hãng robot hình người

Adcock đáp trả nhận định của Elon Musk rằng các màn trình diễn robot hình người thường được dàn dựng và lập trình trước bằng cách chia sẻ video Figure 03 lấy một quả táo sau khi có người di chuyển chiếc bàn đặt quả táo.

Trong đoạn clip dài 41 giây, robot hình người ban đầu nhặt quả táo trên bàn rồi đặt trở lại. Sau đó, một người di chuyển chiếc bàn khỏi vị trí ban đầu. Figure 03 tiếp cận chiếc bàn ở vị trí mới và tiếp tục lấy quả táo thành công.

Adcock mô tả màn trình diễn này là “zero-shot và hoàn toàn tự động”, trực tiếp đề cập đến ví dụ mà Musk từng đưa ra để nghi ngờ năng lực của robot hình người.

Musk cho rằng những màn trình diễn robot hình người được công bố cho đến nay nhìn chung vẫn dựa trên các kịch bản dàn dựng và chuyển động được lập trình sẵn, thay vì thể hiện khả năng vận hành tự chủ thực sự. Ông lập luận rằng robot hiện nay chưa thể thực hiện một cách đáng tin cậy những nhiệm vụ tùy ý liên quan đến đồ vật hoặc tình huống mà chúng chưa từng gặp.

Musk từng đưa ra ví dụ một robot được yêu cầu nhặt quả táo sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu có người di chuyển chiếc bàn đang đặt trái cây. Theo ông, ít nhất robot cũng phải tự xác định được quả táo đã được đưa đến đâu sau khi chiếc bàn thay đổi vị trí.

CEO Tesla đồng thời cho biết công ty đang đạt tiến triển với robot hình người Optimus và kỳ vọng trình diễn một phiên bản có thể thực hiện nhiệm vụ mà không cần dàn dựng hay sử dụng những chuyển động được lập trình trước.

Musk nói Tesla có thể tổ chức một màn trình diễn mà ông gọi là “đích thực” trong khoảng một hoặc hai tháng. Theo ông, phần trình diễn này sẽ giúp công chúng hình dung rõ hơn những gì có thể kỳ vọng khi tương tác với Optimus trong các tình huống đời thường.

Thách thức chứng minh khả năng tự chủ của robot

Ngày 23/11, Adcock phản hồi bằng cách chia sẻ video Figure 03 vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo Helix của Figure. Trong thử nghiệm, một người yêu cầu robot nhặt quả táo trên bàn. Sau khi hoàn thành, robot tiếp tục được yêu cầu lấy quả táo một lần nữa sau khi chiếc bàn đã bị di chuyển.

Figure 03 tiến đến vị trí mới của chiếc bàn và nhặt quả táo thành công.

Theo cách sử dụng thuật ngữ của Figure, khả năng zero-shot có nghĩa là robot chưa được huấn luyện riêng cho khung cảnh hoặc vật thể cụ thể xuất hiện trong thử nghiệm. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc những nhiệm vụ nền tảng mà hệ thống phải thực hiện hoàn toàn xa lạ với nó.

Các thử nghiệm tại nhà với hệ thống Helix 2.5 của Figure cung cấp một bức tranh rộng hơn về năng lực hiện tại của công nghệ này. Công ty cho biết robot đã hoàn thành 237 trong tổng số 420 lần thử, tương đương khoảng 56%, khi thực hiện các công việc gia đình tại 30 ngôi nhà mà chúng chưa từng tiếp cận trước đó.

Những nhiệm vụ được thử nghiệm bao gồm dọn giường, gấp khăn và thu dọn đồ chơi.

Kết quả này cũng cho thấy cần phân biệt giữa khả năng thích ứng với một môi trường chưa từng gặp và khả năng thực hiện đáng tin cậy mọi nhiệm vụ tùy ý trong thế giới thực. Việc robot hoàn thành một số công việc trong không gian mới chưa đồng nghĩa với việc chúng đã có thể xử lý thành công mọi tình huống phát sinh.

Figure từng đối mặt với những câu hỏi về mức độ tự chủ thực sự của robot. Sau khi một màn trình diễn xuất hiện trong chương trình The Shawn Ryan Show hồi tháng 4 vấp phải chỉ trích, Adcock đã lên tiếng bảo vệ những tuyên bố của công ty về khả năng vận hành tự động.

Đến tháng 5, Figure phát trực tiếp một ca làm việc kéo dài 8 giờ của robot Figure 03, không qua biên tập, trong đó thiết bị thực hiện nhiệm vụ phân loại bưu kiện.

Trong khi đó, các màn trình diễn Optimus trước đây của Tesla cũng từng bị đặt dấu hỏi. Tại sự kiện We, Robot vào tháng 10/2024, các robot hình người phục vụ đồ uống và tương tác với khách tham dự, nhưng thực tế có sự hỗ trợ từ những người điều khiển từ xa. Tesla không giải thích về sự hỗ trợ này trong buổi trình diễn.

Sau đó, vào tháng 5/2025, công ty công bố các video cho thấy Optimus thực hiện công việc nhà bằng mạng nơ-ron mà Tesla cho biết đã được huấn luyện từ những màn trình diễn của con người.

Theo các nhà phân tích, nếu tiến độ mà Musk đề cập được duy trì, Tesla có thể tổ chức màn trình diễn Optimus mới nhất vào khoảng tháng 1/2027. Công ty cũng đặt mục tiêu giao những robot hình người đầu tiên cho khách hàng vào cuối năm 2027.

Theo IE