Nội bộ chính quyền Tổng thống Trump đang chia thành hai phe đối lập gay gắt xung quanh việc đưa Jensen Huang, CEO Nvidia, trở lại vị trí lãnh đạo tập đoàn chip hàng đầu này.

Sau khi Jensen Huang từ chức vì những nghi vấn liên quan đến tình báo Trung Quốc, ông được Tổng thống Trump hậu thuẫn để quay lại mà không phải trải qua một cuộc điều tra chính thức. Quyết định này làm dấy lên tranh cãi rằng Huang đã được ông Trump trao một “tấm kim bài miễn tội”, đồng thời phơi bày những rạn nứt ngay trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của chính quyền Mỹ.

Ngày 25/11, trả lời phỏng vấn CNBC, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các bộ trưởng “không đánh nhau” (Nguyên văn “We’re all good people. There were no fistfights” - Chúng tôi đều là những người tử tế. Không xảy ra ẩu đả), nhưng nói: “Everyone presented their views to the president, and we had a heated debate” (Mỗi người đều trình bày quan điểm riêng với Tổng thống, và chúng tôi đã có những cuộc tranh luận rất căng thẳng).

Phát biểu này được xem là sự thừa nhận rằng đã xảy ra một cuộc đối đầu gay gắt giữa các thành viên nội các, dù chưa đến mức sử dụng bạo lực.

Trong khi Phó tổng thống JD Vance ủng hộ quyết định của ông Trump đưa Jensen Huang quay trở lại, ngoại trưởng Marco Rubio (phải) kiên quyết phản đối. Ảnh: Chosun.

Hai phe đối lập quanh sự trở lại của Jensen Huang

Theo tổng hợp của truyền thông Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ủng hộ Jensen Huang trở lại lãnh đạo Nvidia. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent kiên quyết phản đối.

Hai nhân vật được xem là những ứng viên tiềm năng cho cuộc đua tổng thống tiếp theo của đảng Cộng hòa – Vance và Rubio – đã thể hiện lập trường hoàn toàn trái ngược khi những nghi vấn xoay quanh Jensen Huang bùng lên.

Ngoại trưởng Rubio cho rằng Mỹ cần duy trì các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn nghiêm ngặt để bảo vệ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Tháng 5 năm ngoái, ông đã trực tiếp báo cáo với Tổng thống Trump về những thông tin tình báo liên quan đến Jensen Huang.

Trước đó, ông Rubio còn dựa trên nội dung nghe lén các cuộc trao đổi liên quan đến người phụ nữ bị cho là có quan hệ ngoài hôn nhân với Huang – Alice Huang – để soạn một bản ghi nhớ mật, lưu hành trong giới lãnh đạo cấp cao của chính quyền.

Tuy nhiên, ông Trump lại nghiêng về phương án đưa Huang trở lại. Tại cuộc họp báo ngày 20/11, ông tuyên bố: “Tôi muốn trao cho ông ấy cơ hội thứ hai”. Khi thông tin Huang chính thức trở lại được công bố sau đó, ông Rubio được cho là đã vô cùng tức giận.

Trái ngược với Ngoại trưởng Rubio, Phó Tổng thống Vance – người từng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm (VC) và có nhiều mối quan hệ tại Thung lũng Silicon – đã hưởng ứng chỉ đạo đặc biệt của ông Trump, trực tiếp vận động hội đồng quản trị Nvidia chấp thuận việc Huang quay lại.

Trong chiến dịch vận động đưa Jensen Huang trở lại, ông Rubio bị gạt ra ngoài, Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Jay Clayton, một chuyên gia về quản trị doanh nghiệp và từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cũng được cho là đóng vai trò hỗ trợ.

Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, hai người ủng hộ Jensen Huang trở lại lãnh đạo Nvidia. Ảnh: Getty.

Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, một nhân vật trung thành với ông Trump, đã tìm cách giải tỏa lo ngại về rủi ro pháp lý của hội đồng quản trị Nvidia bằng cách xác nhận rằng “Jensen Huang không nằm trong diện bị điều tra”.

Ngày 25/11, ông Vance tiếp tục tìm cách xoa dịu những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến Jensen Huang. Ông tuyên bố những nghi vấn nhằm vào CEO Nvidia “không phải bằng chứng thực tế, mà chỉ dựa trên các nguồn tin giấu tên trong bài báo của The New York Times”.

Có ý kiến cho rằng trong quá trình đóng vai trò quyết định đưa Jensen Huang trở lại Nvidia, mạng lưới quan hệ của ông JD Vance với giới công nghệ Thung lũng Silicon ngày càng được củng cố, qua đó có thể giúp nâng cao vị thế của ông trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Bessent và Lutnick cũng đối đầu vì vụ Jensen Huang

Mâu thuẫn giữa Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng thu hút sự chú ý.

Ông Lutnick đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt động xuất khẩu chip Nvidia. Ông bị chỉ trích vì biết về mối quan hệ ngoài hôn nhân bị cáo buộc giữa Jensen Huang và Alice Huang, người bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc, nhưng không có biện pháp xử lý.

Ông Bessent, một nhân vật có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, công khai chỉ trích Lutnick: “Họ đã thực hiện những quy trình nào đối với MegaSpeed và Alice Huang? Hãy hỏi Bộ Thương mại, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định”.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra đầu tháng này, truyền thông Mỹ đưa tin hai ông Bessent và Lutnick đã xảy ra tranh cãi gay gắt trong một cuộc họp tại Nhà Trắng.

Ông Bessent coi những nghi vấn liên quan đến Jensen Huang là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Ông cho rằng cần làm rõ liệu Nvidia có nhắm mắt làm ngơ trước việc chip bán dẫn bị bí mật chuyển sang Trung Quốc hay không.

Ngoại trưởng Rubio (phải) và Bộ trưởng Tài chính Bessent, hai người phản đối đưa Jensen Huang quay lại. Ảnh: Getty.

Dù trước đó liên tục tỏ thái độ hoài nghi về khả năng Jensen Huang trở lại, gần đây ông Bessent dường như đã phần nào hiểu được ý định của ông Trump và bắt đầu có dấu hiệu nhượng bộ.

Ông Bessent từng chủ trương tìm kiếm CEO tiếp theo của Nvidia từ bên ngoài tập đoàn. Ngay trước thời điểm Jensen Huang chuẩn bị quay lại, Bessent còn tuyên bố: “Hiện tại, chính Huang cũng là người bên ngoài Nvidia”.

Lầu Năm Góc tính đến việc viện dẫn đạo luật thời Chiến tranh Lạnh

Đáng chú ý, Bộ Chiến tranh Mỹ thậm chí đã tính đến khả năng sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (Defense Production Act – DPA) để gây sức ép đưa Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia.

Được ban hành năm 1950, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, DPA trao cho Tổng thống Mỹ quyền can thiệp vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tư nhân khi an ninh quốc gia bị đe dọa hoặc đất nước rơi vào tình trạng khẩn cấp, nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa và trang thiết bị cần thiết cho quốc phòng.

Theo Washington Post, dẫn lời nhiều nguồn tin am hiểu vấn đề nhưng không tiết lộ danh tính, đạo luật này không có điều khoản cụ thể cho phép chính phủ bổ nhiệm hoặc khôi phục chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp cho Jensen Huang.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc được cho là đã tìm cách gây sức ép lên Nvidia bằng lập luận rằng việc buộc tập đoàn chuyển thêm năng lực sản xuất chip sang các chương trình quân sự có thể làm suy giảm lợi nhuận kinh doanh. Qua đó, cơ quan này muốn thúc đẩy việc đưa Huang trở lại điều hành công ty.

Washington Post cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Thứ trưởng Stephen Feinberg cũng tham gia chiến dịch này. Tờ báo mô tả đây là một phần trong nỗ lực “gây sức ép trên mọi mặt trận” của các thành viên nội các nhằm đưa Jensen Huang trở lại Nvidia, diễn ra trong dịp cuối tuần.

Theo Chosun Ilbo