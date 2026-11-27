Việt Nam có nền tảng y học cổ truyền lâu đời và nguồn dược liệu phong phú. Để biến lợi thế này thành sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh, cần chuẩn hóa dịch vụ và kết nối các nguồn lực.

Tiềm năng lớn vẫn chưa được khai thác đúng mức

Tại Hội nghị khoa học quốc tế “Phát triển du lịch y học cổ truyền - nâng cao sức khỏe gắn kết không gian văn hóa Nam Bộ” diễn ra sáng 27/11, GS.TS Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế), nhấn mạnh YHCT cần được nhìn nhận như nguồn lực văn hóa, khoa học, kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia.

Đây là định hướng chuyển từ tư duy dùng YHCT để chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp điều trị, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa.

GS.TS Trịnh Thị Diệu Thường. Ảnh: Thanh Hằng.

Việt Nam có nền tảng đáng kể để phát triển du lịch YHCT. Cả nước hiện có 76 bệnh viện YHCT, gồm 5 bệnh viện tuyến trung ương, 61 bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố và 10 bệnh viện tư nhân. Năm 2025, các cơ sở này thực hiện khoảng 7 triệu lượt khám, chữa bệnh bằng YHCT.

Bên cạnh đó, Việt Nam có hơn 5.000 loài thực vật làm thuốc, trong đó nhiều loại dược liệu quý, đặc hữu. Các phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh, ngâm và xông thảo dược có thể phát triển thành dịch vụ chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, Nam Bộ có lợi thế về tri thức sử dụng thuốc Nam, hệ sinh thái miệt vườn, ẩm thực và di sản gắn với các danh y như Nguyễn Đình Chiểu. Đây là chất liệu để xây dựng những sản phẩm kết hợp chăm sóc sức khỏe với trải nghiệm văn hóa bản địa.

Trong khi đó, thị trường du lịch y tế Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, nhưng chỉ có khoảng 300.000 lượt khách quốc tế sử dụng dịch vụ y tế mỗi năm. Người Việt vẫn chi khoảng 2-3 tỷ USD mỗi năm để ra nước ngoài khám, chữa bệnh.

Điểm nghẽn lớn nhất là thiếu liên kết và chuẩn hóa

Theo GS.TS Trịnh Thị Diệu Thường, du lịch YHCT hiện đối mặt với 5 điểm nghẽn chính.

Thứ nhất, dịch vụ còn phân tán, chưa kết nối thành chuỗi và chưa xây dựng được thương hiệu. Bệnh viện, cơ sở YHCT, đơn vị cung ứng dược liệu, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú chưa tạo được hành trình dịch vụ liền mạch cho du khách.

Thứ hai, chưa có hệ thống tiêu chuẩn và quy trình riêng dành cho khách du lịch YHCT. Một dịch vụ chăm sóc sức khỏe không thể chỉ dựa vào trải nghiệm truyền thống mà phải có quy trình chuyên môn, tiêu chí chất lượng và cơ chế bảo đảm an toàn rõ ràng.

Thứ ba, nhân lực còn hạn chế về ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa và khả năng phục vụ khách quốc tế.

Thứ tư, thông tin dịch vụ chưa thực sự chính thống, vẫn tồn tại tình trạng quảng cáo quá mức công dụng, ảnh hưởng đến niềm tin của du khách.

Cuối cùng, Việt Nam chưa có hệ thống thống kê riêng về khách du lịch YHCT, gây khó khăn cho việc đánh giá thị trường và xây dựng chính sách.

Những hạn chế này cho thấy nếu thiếu tiêu chuẩn chuyên môn, kiểm soát chất lượng và cơ chế phối hợp, lợi thế sẵn có khó chuyển hóa thành sản phẩm có giá trị cao.

YHCT của Việt Nam có nhiều lợi thế hút khách quốc tế. Ảnh DT.

Năm dòng sản phẩm, bốn điều kiện gỡ điểm nghẽn

Định hướng được GS.TS Trịnh Thị Diệu Thường đưa ra là phát triển 5 dòng sản phẩm YHCT phục vụ du lịch:

Thứ nhất là khám, điều trị chất lượng cao bằng YHCT. Các cơ sở cần lựa chọn nhóm bệnh có thế mạnh và bằng chứng chuyên môn như bệnh cơ xương khớp, phục hồi chức năng sau đột quỵ, bệnh mạn tính và chăm sóc người cao tuổi. YHCT cần kết hợp với y học hiện đại theo hướng dẫn chuyên môn, quy trình kỹ thuật thống nhất.

Dịch vụ phải được thiết kế thành hành trình trọn vẹn, từ tư vấn trước khi đến Việt Nam, khám và điều trị trong thời gian lưu trú đến theo dõi sau khi khách trở về nước. Thông tin chuyên môn, giá dịch vụ cần được công khai bằng nhiều ngôn ngữ.

Thứ hai là chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc kết hợp nghỉ dưỡng. Các dịch vụ xoa bóp bấm huyệt, ngâm, xông, chườm thảo dược, khí công dưỡng sinh có thể kết hợp với tài nguyên địa phương như suối khoáng, cảnh quan và khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, phải phân định rõ dịch vụ y tế với dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Dòng thứ ba là dược liệu và quà tặng sức khỏe gắn với trải nghiệm. Du khách có thể tham quan vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP, tìm hiểu cây thuốc, trải nghiệm thu hái và khám phá cách sử dụng thuốc Nam. Sản phẩm phải có mã định danh, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và hướng dẫn sử dụng an toàn.

Dòng thứ tư là thực dưỡng YHCT gắn với ẩm thực vùng miền. Các thực đơn có thể được thiết kế theo mùa và tình trạng sức khỏe, kết hợp dược liệu với nguyên liệu, món ăn đặc trưng địa phương. Tuy nhiên, thực dưỡng chỉ có vai trò hỗ trợ, không thay thế điều trị; công thức phải được chuẩn hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Dòng thứ năm là học thuật, đào tạo và văn hóa - lịch sử YHCT.

Để 5 dòng sản phẩm này đi vào thực chất, GS Thường nhấn mạnh 4 điều kiện nền tảng: Chuẩn hóa chuyên môn, bảo đảm an toàn và có bằng chứng khoa học; đào tạo nhân lực vững chuyên môn YHCT, giỏi ngoại ngữ và kỹ năng phục vụ khách quốc tế; minh bạch chất lượng, giá cả, quyền lợi khách hàng và kiểm soát quảng cáo...

Cũng theo GS Thường, cần thiết lập cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để hình thành chuỗi dịch vụ du lịch YHCT với sự phối hợp giữa bệnh viện, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, đơn vị dược liệu, doanh nghiệp du lịch và chính quyền.

Bộ Y tế chủ trì chuyên môn, tiêu chí; các bộ, ngành phối hợp phát triển sản phẩm, vùng trồng, thương hiệu và quảng bá.

YHCT chỉ có thể cạnh tranh khi giữ vững chuyên môn, bảo đảm an toàn, phát huy tri thức bản địa và kết nối nguồn lực.