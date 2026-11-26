Cùng một mặt hàng y tế, các nhà thầu cung cấp với nhiều mức giá, kể cả khi cùng một nhà thầu vẫn có sự chênh lệch về giá bán. Một số mặt hàng, đơn giá thậm chí chênh lệch nhau gấp 2–3 lần.

Sau hàng loạt vụ việc tham nhũng bị phát hiện trong lĩnh vực y tế (Công ty Việt Á, Công ty Việt Mỹ…), có thể thấy người bệnh đang bị “móc túi” bởi tệ nạn tham nhũng, móc ngoặc giữa nhà thầu cung cấp thuốc, thiết bị, vật tư y tế với giới lãnh đạo thông qua việc đẩy giá lên cao. Để giải quyết vấn nạn trên, Bộ Y tế, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp. Trên nghị trường Quốc hội mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ ra những khoản chi phí bất hợp lý trong lĩnh vực y tế, đồng thời yêu cầu minh bạch thị trường, kiểm soát các khâu trung gian để đưa thuốc, vật tư y tế về đúng giá trị thật. Từ thực tế trên, VietTimes triển khai tuyến bài: Nhận diện những “trùm thầu” y tế ở Việt Nam. Loạt bài đi sâu vào quá trình đấu thầu, cung cấp thuốc và thiết bị, vật tư y tế của các doanh nghiệp trúng thầu lớn nhất Việt Nam. Từ đó nhận diện, chỉ ra những lỗ hổng, bất cập trong quản lý, mua sắm ở lĩnh vực y tế và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường minh bạch, bảo vệ quyền lợi người bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Bài viết này đề cập tình trạng chênh lệch giá bán nhiều nhóm hàng y tế đã và đang diễn ra.

Loạn giá hàng sản xuất trong nước

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận tình trạng chênh lệch đơn giá trúng thầu xuất hiện ở nhiều nhóm hàng y tế, từ những vật tư thông dụng có giá trị rất nhỏ, đơn giá chỉ 500 đồng. Dù giá trị nhỏ, nhưng tỷ lệ chênh lệch giá bán của nhóm hàng này ở mức cao.

Bơm kim tiêm là loại sản phẩm thông dụng trong hoạt động khám chữa bệnh, hiện có nhiều nhà sản xuất, hầu hết cơ sở y tế đều mua sắm, từ trạm y tế cấp xã đến các bệnh viện tuyến trung ương.

Chỉ tính riêng bơm tiêm 5mL, ký mã hiệu BT5.VHK hoặc BT5-VHK do Công ty Cổ phần Tanaphar sản xuất, từ đầu năm đến 23/11/2026, có 50 chủ đầu tư mua sắm qua 52 danh mục thuộc 50 gói thầu, tổng giá trị hơn 4,22 tỷ đồng. Đơn giá trúng thầu của 25 nhà thầu có sự khác nhau, trong đó đơn giá cao nhất gấp 2-3 lần đơn giá thấp nhất.

Đơn giá phổ biến của sản phẩm này ở mức 525 – 730 đồng/cái hoặc chiếc. Đơn giá dưới 500 đồng có 5 gói, trong đó thấp nhất là 440 đồng/cái do Công ty CP Thiết bị vật tư y tế và Dược phẩm Nghệ An trúng 3 gói thầu ở 3 bệnh viện, trung tâm y tế địa phương.

Đơn giá cao nhất là 1.220 đồng do Công ty TNHH UNT Việt Nam trúng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La với số lượng 500 cái. Một số đơn vị mua số lượng lớn nhưng giá vẫn cao hơn mặt bằng chung gồm 2 cơ sở y tế tại Nam Định và Hưng Yên đều mua số lượng từ 15.000 cái, đơn giá tương ứng 800 – 1.000 đồng.

Trung tâm y tế khu vực Tân Châu (Tây Ninh) mua 150.000 cái từ Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Hưng Phát với đơn giá 840 đồng.

Bông y tế cũng là loại sản phẩm thông dụng, có nhiều nhà sản xuất khác nhau. Riêng với bông An Lành, mã BYT1 do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành sản xuất, đến ngày 23/11 của năm 2026 ghi nhận ít nhất 82 gói thầu mua sắm với 79 chủ đầu tư, 38 nhà thầu hoặc liên danh trúng thầu, tổng giá trị hơn 6,17 tỷ đồng. Trong 74 gói tính theo kg, đơn giá trúng trải dài từ 94.500 đến 190.000 đồng/kg.

Trong đó, Công ty An Lành tham gia đấu thầu và trúng 16 gói, tổng giá trị hơn 3,23 tỷ đồng. Là nhà sản xuất trực tiếp phân phối, đơn giá trúng thầu của An Lành khá cạnh tranh. Với 15 gói đơn vị tính theo kg, đơn giá từ 94.500 đến 104.475 đồng/kg.

Các nhà thầu và liên danh còn lại trúng 66 gói, tổng giá trị hơn 2,93 tỷ đồng, có đơn giá cao hơn. Trong 59 mục tính theo kg, đơn giá từ 108.000 đồng. Trong đó có 5 gói có giá từ 174.090 đồng/kg trở lên.

Mức cao nhất, 190.000 đồng/kg, do liên danh có Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát trúng tại Bệnh viện A Thái Nguyên vào tháng 6/2026, với số lượng 2.800 kg, trị giá 532 triệu đồng. Đơn giá này cao gấp hơn 2 lần đơn giá thấp nhất của An Lành.

Một sản phẩm phổ biến khác là cồn y tế, chỉ tính riêng loại cồn 70 độ, mã LGCS70 do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lê Gia sản xuất, trong năm 2026 ghi nhận ít nhất 27 phần mục thuộc 26 gói thầu tại 26 chủ đầu tư. Có 9 nhà thầu trúng thầu với tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.

Trong 24 kết quả trúng thầu có đơn vị tính theo lít, đơn giá phổ biến từ 25.000 đến 33.000 đồng/lít. Đơn giá thấp nhất là 20.750 đồng/lít, do Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Nam Sơn trúng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thốt Nốt với số lượng 5.000 lít. Đơn giá cao nhất là 42.315 đồng/lít, do Công ty TNHH Thiết bị y tế Quân Khoa trúng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 với số lượng 1.000 lít. Hai mức giá chênh 21.565 đồng/lít, mức cao nhất gấp 2 lần mức thấp nhất.

Ba nhà thầu có nhiều kết quả trúng thầu đối với sản phẩm cồn y tế 70 độ LGCS70 cũng có sự chênh lệch đáng kể về đơn giá. Nhà thầu trúng lớn nhất là Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Miền Tây (5 gói, gần 962 triệu đồng), đơn giá từ 22.940 - 29.000 đồng/lít.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại Hà Phú trúng 6 mục tại 5 gói thầu, tổng giá trị gần 51 triệu đồng, đơn giá từ 22.500 đến 39.400 đồng/lít. Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Nam Sơn trúng 6 gói, tổng giá trị hơn 260 triệu đồng, đơn giá từ từ 20.750 - 33.000 đồng/lít.

Hàng nhập khẩu chênh lệch giá như thế nào?

Tình trạng chênh lệch giá cũng xuất hiện nhiều ở nhóm hàng hóa chất, test xét nghiệm, vật tư y tế tiêu hao, linh kiện thay thế,… nhập khẩu.

Hóa chất xét nghiệm ALT/GPT, ký mã hiệu 30254 do CHEMELEX, SA. (Tây Ban Nha) sản xuất, trong 2 năm 2025–2026 ghi nhận trúng thầu tại 26 mục thuộc 24 gói thầu của 20 cơ sở y tế, với 2 nhà thầu trúng thầu.

Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Quang Phát trúng 23 mục thuộc 21 gói, tổng giá trị 302.7 triệu đồng. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ KHOLICO trúng 3 mục thuộc 3 gói, tổng giá trị hơn 19 triệu đồng.

Trong 21 mục tính theo mL, đơn giá phổ biến từ 2.500 đến 3.000 đồng/mL (16 mục). Đơn giá thấp nhất là 1.900 đồng/mL, do Quang Phát trúng tại Trung tâm Y tế Thoại Sơn vào tháng 5/2026 với số lượng 8.000 mL.

Đơn giá cao nhất là 3.800 đồng/mL, do KHOLICO trúng tại Trung tâm Y tế khu vực Cần Giuộc vào tháng 1/2025 với số lượng 800 mL. Hai mức giá chênh lệch 1.900 đồng/mL.

Với 5 mục tính theo hộp, Quang Phát trúng toàn bộ với đơn giá chênh lệch gấp đôi, mức thấp nhất 720.000 đồng/hộp và cao nhất 1.450.000 đồng/hộp tại Trung tâm Y tế khu vực Ngã Năm vào tháng 7/2026.

Đáng chú ý, trong tháng 2/2025, Quang Phát trúng liên tiếp 4 gói thầu đơn vị tính theo hộp với 4 đơn giá khác nhau. Cụ thể, đơn giá là 720.000 đồng/hộp tại Bệnh viện Quân Dân y Sóc Trăng (25/2), 750.000 đồng/hộp tại Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết (21/2), 1 triệu đồng/hộp tại Bệnh viện mắt Bắc Quảng Trị (11/2) và 1,25 triệu đồng/hộp tại Bệnh viện Đa khoa Phước Long (3/2).

Hóa chất xét nghiệm định tính HBsAg mã 2G22-25 do Abbott Ireland Diagnostics Division, xuất xứ Ireland, năm 2026 ghi nhận 24 gói thầu tại 21 chủ đầu tư, với 8 nhà thầu trúng, tổng giá trị hơn 19 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Nam Trung trúng nhiều gói nhất, với 7 gói trị giá hơn 2,8 tỷ đồng. Công ty TNHH Phân phối Liên Kết Quốc tế dẫn đầu về giá trị, với 6 gói trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Trong 19 gói tính theo test, có 15 gói có đơn giá từ 41.000 đến 46.683 đồng/test. Mức thấp nhất là gói thầu của NOVAMED trúng tại Bệnh viện nhi Trung ương theo đơn giá hơn 3,63 triệu đồng/100 test, tương ứng đơn giá 36.359 đồng/test.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, mua số lượng lớn với 50.000 test, nhưng có đơn giá cao nhất, là 48.422 đồng/test. Gói thầu này diễn ra tháng 4/2026 do Công ty TNHH TM Dược và Trang thiết bị Y tế TATA trúng thầu, chênh hơn 10.000 đồng/test so với đơn giá thấp nhất.

Trong 3 gói có đơn vị tính theo hộp, 3 nhà thầu trúng thầu với đơn giá từ hơn 3,32 triệu đồng đến gần 4,67 triệu đồng. Công ty TNHH Phân phối liên kết Quốc tế trúng gói có đơn giá cao nhất tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu vào đầu năm 2026. Mức cao nhất chênh khoảng 1,3 triệu đồng/hộp, tương đương 40% so với mức thấp nhất.

Bộ thuốc thử xét nghiệm viêm gan C ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit của Abbott, xuất xứ Đức, mã 6C37-28, trong năm 2026 có 22 gói thầu với tổng giá trị gần 36 tỷ đồng.

Có 8 nhà thầu trúng thầu sản phẩm này, trong đó Thiết bị y tế Nam Trung trúng nhiều nhất với 7 gói, trị giá hơn 5,16 tỷ đồng, còn Công ty TNHH Phân phối Liên Kết Quốc tế trúng 6 gói, trị giá gần 8,15 tỷ đồng.

Trong 17 gói tính theo test, 2 mức giá phổ biến nhất là 109.460 đồng/test và 116.804 đồng/test với 4 gói trúng mỗi đơn giá. Đơn giá thấp nhất là 96.687 đồng/test, do NOVAMED Việt Nam trúng tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, còn đơn giá cao nhất là 122.644 đồng/test, do Nam Trung trúng tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Hai mức giá chênh 25.957 đồng/test.

Trong 3 gói tính theo hộp, đơn giá thấp nhất hơn 8,6 triệu đồng/hộp, do nhà thầu Toàn Cầu trúng tại một bệnh viện quân đội, còn đơn giá cao nhất hơn 12,1 triệu đồng/hộp, do Nam Trung trúng tại Bệnh viện Đa khoa Tân Định. Mức chênh là hơn 3,5 triệu đồng/hộp, tương đương 41%.

Đầu làm lạnh RDE-412L4 (mới) được chào bán giá 17.000 USD (hơn 436 triệu đồng) ngày 25/11. Ảnh: dotmed.com.

Đầu làm lạnh ký mã hiệu RDE-412L4, do Siemens Healthineers AG sản xuất, xuất xứ Nhật Bản, là linh kiện làm lạnh siêu dẫn chuyên dụng cho các hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) của Siemens. Từ năm 2025 đến nay được ghi nhận trong ít nhất 11 gói thầu tại 11 bệnh viện, với 6 nhà thầu trúng, tổng giá trị hơn 15,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ Y khoa 3P trúng nhiều nhất với 6 gói, khoảng 8,8 tỷ đồng. Đơn giá phổ biến của sản phẩm này nằm quanh mức 1,3 tỷ đồng với 7 gói trúng.

Đơn giá thấp nhất là 1,29 tỷ đồng/cái, do An Thịnh Health trúng tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu ngày 10/7/2025. Đơn giá cao nhất là 2,1 tỷ đồng, do 3P trúng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 12/2/2025.

Hai gói cùng nêu công suất lạnh tầng một 44 W tại 43 K, tầng hai 1 W tại 4,2 K và trọng lượng 22 kg nhưng đơn giá chênh lệch hơn 808 triệu đồng/cái, tương đương hơn 62%. Bản thân Công ty 3P cũng có 1 gói thầu đơn giá gần 1,3 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, thấp hơn gần 799 triệu đồng (62%) so với chính đơn giá cao nhất của doanh nghiệp này.

Không chỉ đầu làm lạnh, một số linh kiện thay thế cho các hệ thống chụp cộng hưởng từ của Siemens cũng xuất hiện tình trạng chênh lệch giá trúng thầu khá phổ biến.

Cùng dòng máy nhưng khác cấu hình, giá bán chênh hàng tỷ đồng

Nhiều hệ thống máy móc, thiết bị y tế trên thị trường đấu thầu có cùng hãng sản xuất, quốc gia xuất xứ, cùng dòng sản phẩm, ký mã hiệu, nhưng chênh lệch giá bán khá cao bởi cấu hình mua sắm khác nhau.

SOMATOM go.Top (11061640) là model máy chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) 64 dãy đầu thu của Siemens Healthineers, thuộc dòng SOMATOM go, xuất xứ: Đức. Hãng công bố cấu hình đầu thu 64 × 0,6 mm, thu nhận 64 lát cắt, đạt 128 lát cắt khi sử dụng công nghệ IVR.

Trong năm 2026, có 8 gói của 8 chủ đầu tư mua 8 hệ thống chụp cắt lớp vi tính Siemens SOMATOM go.Top (11061640), với tổng giá trị trúng thầu hơn 120 tỷ đồng.

Trong 5 nhà thầu trúng, Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ Y khoa 3P dẫn đầu cả về số gói và giá trị, với 4 gói, tổng giá trị gần 60,5 tỷ đồng. Đơn giá trúng của 3P dao động từ hơn 12,3 tỷ đồng/hệ thống tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (tháng 2/2026) đến 17,9 tỷ đồng/hệ thống tại Bệnh viện Nhân dân 115 (tháng 5/2026), chênh hơn 5,5 tỷ đồng, tương đương 45%, đây cũng là đơn giá cao nhất trong các gói thầu.

Đơn giá trúng thầu thấp nhất là hơn 12,3 tỷ đồng đối với hệ thống tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, do Công ty Cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam trúng thầu vào tháng 4/2026. Các thiết bị trúng thầu có cấu hình cơ bản giống nhau (64 dãy, 128 lát cắt), tuy nhiên cấu hình chi tiết khác nhau.

Bên cạnh SOMATOM go.Top, các loại sản phẩm khác thuộc dòng SOMATOM go. của Siemens cũng có sự chênh lệch hàng tỷ đồng khi khác cấu hình chi tiết.

Như hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla Siemens MAGNETOM Lumina, năm 2025 có 3 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 134 tỷ đồng. Có 3 đơn vị trúng thầu với 3 đơn giá khác nhau.

Tháng 6/2025, Công ty TNHH Thiết bị Y tế IMED trúng thầu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với giá gần 43 tỷ đồng, thấp nhất trong 3 gói. Đến tháng 9/2025, Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu trúng thầu tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa với giá hơn 46,5 tỷ đồng/hệ thống, cao nhất trong nhóm.

Tháng 12/2025, Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ Y khoa 3P trúng thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai với giá 44,5 tỷ đồng/hệ thống.

Cấu hình và giá trúng thầu Siemens SOMATOM go.Top.

Nhóm bệnh viện y tế ngoài công lập thường tự chủ trong việc lựa chọn nhà cung cấp và đàm phán mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế theo cơ chế thị trường, thay vì đăng tải thông tin mời thầu và kết quả trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như đơn vị công lập.

Theo kết quả rà soát một số gói thầu được công khai của các đơn vị như Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, Tập đoàn Bệnh viện TNH, Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội - Đồng Văn, đơn giá trúng thầu của các đơn vị này thường nằm ở nhóm thấp trong khoảng giá ghi nhận đối với từng mặt hàng được đối chiếu.

Như máy thận nhân tạo DBB-EXA ES của Nikkiso, xuất xứ Nhật Bản, giai đoạn 2025 - 2026 ghi nhận 10 gói thầu với tổng số lượng 116 máy, trị giá gần 38 tỷ đồng.

Đơn giá thấp nhất là hơn 302 triệu đồng/máy, ghi nhận tại 2 gói thầu của Bệnh viện Giao thông vận tải vào tháng 7/2026 (mua 9 máy) và tháng 8/2026 (1 máy). Cùng thời điểm này, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa mua 3 máy với đơn giá 360 triệu đồng/máy. Còn năm 2025, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa mua 30 máy với đơn giá 359 triệu đồng/máy.

Ở giai đoạn này, so với mức giá của Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện Thanh Nhàn là đơn vị công lập mua sát giá nhất, với đơn giá 302,7 triệu đồng/máy (mua 20 máy).

Các bệnh viện công khác gồm Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình, mua 10 máy, với đơn giá gần 310 triệu đồng/máy; Bệnh viện Bưu điện mua 5 máy, đơn giá 322,3 triệu đồng/máy.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 mua 30 máy, đơn giá 323,4 triệu đồng/máy; Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai mua 7 máy, giá 331,2 triệu đồng/máy, còn Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM mua 1 máy, đơn giá gần 340 triệu đồng.