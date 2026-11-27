Comac đã bàn giao chiếc C919 đầu tiên kể từ cuối tháng 9 cho China Eastern Airlines, nhưng nguồn cung động cơ Leap-1C thiếu ổn định tiếp tục cản trở kế hoạch tăng sản lượng. Hãng có thể chỉ giao khoảng 15 máy bay trong năm 2026, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu.

Comac nối lại bàn giao C919 sau hai tháng gián đoạn

Nhà sản xuất máy bay Trung Quốc Comac đã chấm dứt tình trạng không bàn giao chiếc C919 nào trong gần hai tháng, khi một máy bay được chuyển cho hãng hàng không China Eastern Airlines vào tối 26/11.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay và thống kê của SCMP cùng các chuyên gia hàng không, đây là chiếc C919 đầu tiên được Comac bàn giao cho một hãng hàng không kể từ cuối tháng 9.

Một số nguồn tin nhận định động thái này cho thấy nhà sản xuất máy bay dân dụng hàng đầu Trung Quốc không “ngồi yên chờ đợi”, mà vẫn đang từng bước tháo gỡ khó khăn, dù tiến độ còn chậm. Những nỗ lực ổn định hoạt động sản xuất vẫn được duy trì và có thể giúp sản lượng tăng lên khi điều kiện chuỗi cung ứng được cải thiện.

Tuy nhiên, những trục trặc sản xuất trước đó đã khiến Comac đi chệch đáng kể mục tiêu bàn giao ban đầu đối với dòng máy bay thân hẹp do Trung Quốc tự phát triển trong năm nay.

Một nguồn tin nắm rõ kế hoạch sản xuất của Comac dự báo hãng có thể chỉ bàn giao khoảng 15 chiếc C919 trong năm 2026, tương đương năm ngoái và thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu là 28 chiếc.

Kể từ chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 5/2023, Comac đã bàn giao tổng cộng 44 chiếc C919. Mẫu máy bay này được Trung Quốc kỳ vọng trở thành đối thủ của hai dòng máy bay thân hẹp đang thống lĩnh thị trường hàng không toàn cầu là Boeing 737 và Airbus A320.

Trung Quốc tăng tốc sản xuất, chờ động cơ phương Tây

Nguồn tin cho biết Comac vẫn đang thúc đẩy các biện pháp khắc phục, dù phải đối mặt với những trở ngại rất lớn, nhằm đưa hoạt động sản xuất trở lại đúng quỹ đạo.

“Công ty đang tập trung vào những khía cạnh nằm trong tầm kiểm soát của mình”, nguồn tin nói.

Theo đó, Comac đã yêu cầu các nhà thầu trong nước đẩy nhanh đáng kể việc cung cấp linh kiện, bao gồm cánh, cửa và các bộ phận buồng lái. Mục tiêu là rút ngắn thời gian lắp ráp thân máy bay C919.

Các khâu khác cũng đang được tinh giản nhằm nâng cao hiệu quả, trong đó có tự động hóa dây chuyền sản xuất, kiểm soát chất lượng, đào tạo nhân viên và luân chuyển lao động giữa các vị trí.

“Vì vậy, không có sự chậm trễ nào trong hoạt động sản xuất của chính Comac”, nguồn tin cho biết.

Ông nói thêm rằng tại nhà máy của Comac ở Thượng Hải, ngày càng có nhiều khung máy bay C919 chưa được lắp động cơ, với phần cánh vẫn để trống, nằm chờ trên sân đỗ. Những chiếc máy bay này có thể nhanh chóng được bàn giao cho khách hàng sau một số chuyến bay thử nghiệm khi động cơ phương Tây được chuyển đến.

Theo nguồn tin, China Eastern dự kiến tiếp nhận ít nhất thêm một chiếc C919 trong tháng tới.

Dù vậy, nguồn cung động cơ Leap-1C không ổn định vẫn là trở ngại lớn đối với kế hoạch đẩy nhanh bàn giao của Comac.

Đây là dòng động cơ phản lực cánh quạt kép có tỷ lệ đường vòng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, do CFM International phát triển. CFM International là liên doanh giữa GE Aerospace của Mỹ và Safran của Pháp.

Một nguồn tin khác cũng xác định nguồn cung động cơ là nút thắt chính khiến tiến độ bàn giao C919 bị đình trệ.

“Comac phải xin chính phủ Mỹ phê duyệt xuất khẩu động cơ theo từng chiếc, từng lần một. Đây không phải là một thỏa thuận cấp phép cho toàn bộ số lượng”, nguồn tin nói.

Theo người này, việc có được phê duyệt hay không, thời điểm cấp phép và số lượng động cơ được chấp thuận trong từng năm đều nằm ngoài khả năng kiểm soát của Comac.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump từng đình chỉ việc xuất khẩu động cơ máy bay sang Trung Quốc trong vài tuần vào năm ngoái, khi căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang thành một cuộc chiến thuế quan toàn diện.

Trung Quốc đang phát triển và thử nghiệm động cơ nội địa CJ-1000A để thay thế động cơ nước ngoài. Tuy nhiên, khả năng đưa loại động cơ này vào sử dụng trên diện rộng vẫn còn xa, chưa thể diễn ra trong tương lai gần.

Lãnh đạo Comac và cơ quan quản lý vào cuộc thúc đẩy sản xuất

Trước những vướng mắc trong bàn giao máy bay, lãnh đạo Comac đã tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, đồng thời động viên nhân viên duy trì tinh thần làm việc.

Theo một bài viết đăng trên website của công ty, Chủ tịch Comac He Dongfeng và Tổng giám đốc Shen Bo đã đến thăm các dây chuyền lắp ráp, trung tâm mua sắm và cơ sở đào tạo kể từ quý III. Tại đây, hai lãnh đạo kêu gọi nhân viên tuyến đầu giữ vững niềm tin trong bối cảnh hoạt động sản xuất gặp nhiều thách thức.

Tháng trước, Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) Song Zhiyong cũng đến trụ sở Comac tại Thượng Hải. Ông kiểm tra các cơ sở sản xuất C919 và nghe báo cáo về kế hoạch sản xuất của hãng trong thời gian còn lại của năm.

Theo bản ghi nhớ của CAAC về chuyến kiểm tra mà SCMP tiếp cận được, ông Song mô tả những khó khăn Comac đang đối mặt là “đặc biệt lớn”, đồng thời đánh giá cao “tinh thần chiến đấu” của nhà sản xuất máy bay này.

Người đứng đầu cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc cam kết CAAC sẽ dành “sự hỗ trợ toàn diện” cho Comac.

Theo SCMP