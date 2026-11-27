Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải lần thứ 16 sẽ diễn ra từ 7 đến 13/12/2026. Khác với những kỳ trước chủ yếu tập trung vào máy bay và tên lửa, năm nay tổ chức theo mô hình “một triển lãm, ba khu vực”, mở rộng sang hàng hải và không người lái.

Khu triển lãm thiết bị không người lái ở Liên Châu là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Theo thông tin công bố tại cuộc họp báo, khu vực này có diện tích trưng bày trong nhà 6.000 m², ngoài trời 4.000 m², với 90 doanh nghiệp đăng ký tham gia và 40 phương tiện bay đăng ký trình diễn. Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu nhiều phương thức chống UAV, đồng thời tổ chức trình diễn bay một số mẫu UAV mới.

Điểm đáng chú ý không nằm ở số lượng phương tiện được trưng bày, mà ở cách Trung Quốc muốn giới thiệu chúng: không phải những thiết bị hoạt động riêng lẻ, mà là các thành phần của một hệ sinh thái tác chiến không người lái trên không, trên biển và dưới mặt nước.

Tác chiến kiểu "bầy đàn" máy bay không người lái (UAV). Ảnh: Sohu.

Từ UAV đơn lẻ đến bầy đàn máy bay không người lái

Trong chiến tranh hiện đại, UAV đã vượt xa vai trò trinh sát và giám sát truyền thống. Những cuộc xung đột gần đây cho thấy máy bay không người lái có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ phát hiện mục tiêu, hiệu chỉnh hỏa lực, gây nhiễu, tấn công cảm tử đến đánh lạc hướng và làm quá tải hệ thống phòng không đối phương.

Trung Quốc đang tìm cách phát triển các phương tiện này theo hướng phối hợp thành nhóm, thậm chí thành những “bầy đàn” có khả năng phân chia nhiệm vụ và tổ chức hoạt động trên diện rộng.

Theo CCTV, một số phương tiện bay mới sẽ tham gia trình diễn, trong khi các doanh nghiệp quốc phòng cũng đưa ra những giải pháp chống UAV, từ cấp độ thiết bị riêng lẻ đến mô hình phối hợp theo hệ thống.

Khái niệm “bầy đàn UAV” có ý nghĩa đặc biệt trong cách tiếp cận này. Thay vì sử dụng một máy bay không người lái đắt tiền để thực hiện toàn bộ nhiệm vụ, lực lượng tác chiến có thể triển khai nhiều giá rẻ, mỗi chiếc đảm nhiệm một chức năng nhất định.

Hệ thống vũ khí chống UAV mới. Ảnh: Xinhua.

Một số UAV có thể trinh sát và xác định mục tiêu; số khác gây nhiễu hoặc đánh lạc hướng radar; những chiếc còn lại thực hiện nhiệm vụ tấn công. Khi được kết nối bằng hệ thống điều khiển và trao đổi dữ liệu, chúng có thể tạo ra sức ép lớn hơn so với từng chiếc hoạt động độc lập.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa năng lực trình diễn và năng lực tác chiến thực tế. Việc một mẫu UAV có thể bay theo đội hình hoặc phối hợp trong một kịch bản được lập trình không đồng nghĩa nó đã có khả năng tự tổ chức chiến đấu trong môi trường bị gây nhiễu, mất liên lạc hoặc đối phương sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử mạnh.

Triển lãm Chu Hải sẽ là dịp để quan sát Trung Quốc đang tiến đến đâu trong việc chuyển từ UAV điều khiển riêng lẻ sang hệ thống không người lái phối hợp.

Chống UAV: Mặt trận mới của cuộc đua công nghệ quân sự

Nhu cầu phát hiện, vô hiệu hóa và tiêu diệt UAV cũng trở thành một bài toán cấp thiết. Khu Liên Châu không chỉ dành cho UAV mà là nơi trình diễn tổng hợp giữa UAV và hệ thống chống UAV.

Hệ thống vũ khí laser di động chống UAV. Ảnh: Sina.

Theo CCTV, các doanh nghiệp tham gia sẽ trình diễn nhiều biện pháp đối phó khác nhau, tập trung thể hiện những tiến bộ mới về công nghệ chống UAV và khả năng ứng dụng trong các tình huống thực tế; dự kiến bao gồm các công nghệ:

Radar và cảm biến quang điện phát hiện, theo dõi và nhận dạng mục tiêu bay nhỏ.

Tác chiến điện tử gây nhiễu đường truyền điều khiển, tín hiệu định vị hoặc liên lạc dữ liệu.

Vũ khí năng lượng định hướng sử dụng laser hoặc vi sóng công suất cao để vô hiệu hóa UAV.

Pháo và tên lửa đánh chặn tiêu diệt những mục tiêu không thể xử lý bằng biện pháp gây nhiễu.

Hệ thống chỉ huy hợp nhất kết nối dữ liệu từ nhiều cảm biến và phân bổ phương tiện đánh chặn phù hợp.

Việc dành riêng một khu vực để trình diễn cả UAV và phương tiện chống UAV cho thấy Trung Quốc muốn giới thiệu không chỉ năng lực phát triển UAV, mà cả khả năng xây dựng hệ thống đối phó với loại vũ khí đang làm thay đổi chiến trường.

Trực thăng không người lái Wuzhi-2 của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: 81cn.

Từ bầu trời xuống đại dương: UAV hải quân và tàu chiến không người lái

Một điểm mới quan trọng của Chu Hải 2026 là lần đầu tiên triển lãm mở rộng đáng kể sang lĩnh vực hàng hải. Khu trưng bày thiết bị trên biển tại cảng Cao Lan sẽ giới thiệu tàu chiến hiện đại của Hải quân Trung Quốc, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp trình diễn những phương tiện mặt nước mới.

Theo Nhân Dân nhật báo, Hải quân Trung Quốc sẽ đưa đến triển lãm nhiều trang bị hiện đại, trong đó có UAV, phương tiện lặn không người lái và trực thăng không người lái. Đây là một phần trong định hướng giới thiệu năng lực tác chiến thông minh, không người lái của lực lượng hải quân.

Một trong những trang bị đáng chú ý nhất là trực thăng không người lái Wuzhi-2 (Vô Trực-2), được xác nhận sẽ xuất hiện tại triển lãm.

Theo CCTV ngày 24/11, Wuzhi-2 được định hướng là phương tiện trinh sát và tấn công đa năng. Nó có thể triển khai từ tàu khu trục, tàu hộ vệ và tàu đổ bộ tấn công, mở rộng khả năng quan sát và phát hiện mục tiêu của hạm đội.

Wuzhi-2 xuất hiện lần đầu tại cuộc duyệt binh tháng 9/2025. Ảnh: Sina.

Wuzhi-2 có thể thực hiện nhiệm vụ đối không, đối hải và đối đất. Nó còn có thể phối hợp với tàu mặt nước và trực thăng chống ngầm để tìm kiếm, nhận dạng mục tiêu trên mặt biển và dưới nước; có thể tham gia đánh chặn các xuồng nhỏ hoặc phương tiện không người lái cảm tử của đối phương.

Nếu những khả năng được công bố được triển khai đầy đủ trong thực tế, Wuzhi-2 sẽ giúp các tàu chiến mở rộng tầm trinh sát mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào trực thăng có người lái.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những hạm đội hoạt động xa bờ. Một tàu khu trục có thể sử dụng trực thăng không người lái để tuần tra, phát hiện mục tiêu và duy trì giám sát ở khoảng cách xa hơn tầm quan sát trực tiếp của radar trên tàu.

Một chiếc tàu lặn không người lái được đưa lên tàu mẹ sau khi hoàn thành nhiệm vụ dưới đáy biển. Ảnh: Sohu.

Phương tiện lặn không người lái: Mở rộng cuộc đua xuống đáy biển

Bên cạnh UAV trên không, Hải quân Trung Quốc xác nhận sẽ giới thiệu các phương tiện lặn không người lái (UUV).

Đây là nhóm thiết bị có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ như khảo sát đáy biển, thu thập dữ liệu thủy âm, giám sát hoạt động dưới nước và hỗ trợ tìm kiếm mục tiêu. Trong lĩnh vực quân sự, chúng có tiềm năng được sử dụng cho trinh sát chống ngầm, phát hiện vật thể dưới nước và theo dõi các tuyến hàng hải chiến lược.

Tuy nhiên, thông tin công bố trước triển lãm chưa nêu rõ tên mẫu, thông số kỹ thuật, độ sâu hoạt động hay nhiệm vụ cụ thể của từng loại UUV. Vì vậy, chưa thể kết luận những mẫu nào có khả năng thực hiện nhiệm vụ tác chiến chống ngầm hoặc triển khai vũ khí.

Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đặt UUV trong cùng một bức tranh với tàu chiến, máy bay hải quân và trực thăng không người lái. Điều đó phản ánh xu hướng xây dựng mạng lưới cảm biến đa môi trường, trong đó dữ liệu từ trên không, mặt biển và dưới mặt nước có thể được kết nối để hỗ trợ chỉ huy và tác chiến.

Tàu chiến không người lái 500 tấn "Hổ Kình". Ảnh: Sina.

Một thông tin gây chú ý khác là Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSSC) dự kiến đưa một tàu không người lái "Hổ Kình" loại 500 tấn đến Chu Hải 2026, nằm trong nhóm trang bị được giới thiệu tại khu triển lãm hàng hải Cao Lan.

Quy mô 500 tấn khiến tàu này đáng chú ý hơn nhiều mẫu xuồng không người lái (USV) cỡ nhỏ thường được sử dụng để tuần tra hoặc tấn công cảm tử. Tuy nhiên, các thông số quan trọng như tốc độ, tầm hoạt động, hệ thống cảm biến, mức độ tự động hóa và khả năng mang vũ khí chưa được công bố đầy đủ.

Xe robot chiến đấu kiểu mới. Ảnh: Sina.

Robot mặt đất và “bầy sói”: Mắt xích chưa được công bố đầy đủ

Nếu UAV trên không được ví như “bầy ong”, các robot chiến đấu mặt đất (UGCV) thường được truyền thông Trung Quốc mô tả bằng hình ảnh “bầy sói”.

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã giới thiệu nhiều loại robot bốn chân, xe mặt đất không người lái và phương tiện chiến đấu điều khiển từ xa. Chúng có thể được sử dụng để trinh sát, vận chuyển trang bị, rà phá vật liệu nổ hoặc hỗ trợ bộ binh trong những địa hình nguy hiểm.

Tuy nhiên đến nay, các thông báo chính thức về Chu Hải 2026 chưa công bố danh sách đầy đủ những robot chiến đấu và xe mặt đất không người lái sẽ tham gia. Vì vậy, cần chờ hình ảnh và thông tin từ khu trưng bày Liên Châu trước khi xác định những mẫu nào thực sự có mặt.

Dù vậy, xét về xu hướng công nghệ, robot mặt đất có thể bổ sung một năng lực mà UAV và tàu không người lái không đảm nhiệm được: tiếp cận trực tiếp địa hình, công trình và khu vực tác chiến trên bộ. Khi được kết nối với UAV trinh sát phía trên, chúng có thể tạo thành một chuỗi phát hiện – xác định – tiếp cận – xử lý mục tiêu.

Chiến xa không người lái VU-T10. Ảnh: Sohu.

Kết nối các phương tiện không người lái thành một mạng lưới tác chiến

Nhìn tổng thể, các nội dung được công bố trước Chu Hải 2026 cho thấy Trung Quốc đang muốn giới thiệu một mô hình tác chiến vượt ra ngoài khái niệm sử dụng UAV riêng lẻ.

Trong mô hình đó, mỗi nhóm phương tiện đảm nhiệm một chức năng nhưng có thể phối hợp với những nhóm khác. Điểm cốt lõi là khả năng kết nối dữ liệu và phối hợp giữa các nền tảng. Chẳng hạn, UAV phát hiện mục tiêu trên biển có thể truyền dữ liệu cho tàu chiến; trực thăng không người lái mở rộng phạm vi tìm kiếm; phương tiện lặn thu thập thông tin dưới nước; còn các hệ thống chỉ huy tổng hợp dữ liệu để hỗ trợ quyết định tác chiến.

Đây là hướng phát triển phù hợp với xu thế chiến tranh hiện đại, trong đó ưu thế không chỉ nằm ở số lượng vũ khí mà còn ở tốc độ phát hiện, chia sẻ thông tin và phản ứng trước đối phương.

Tuy nhiên, để xây dựng một mạng lưới như vậy, Trung Quốc vẫn phải giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật: khả năng liên lạc trong môi trường bị gây nhiễu, tính tương thích giữa thiết bị của nhiều nhà sản xuất, độ tin cậy của trí tuệ nhân tạo, khả năng phân biệt mục tiêu và kiểm soát vũ khí khi mất kết nối.

Các thiết bị quân sự không người lái được kết nối trong hệ thống thống nhất. Ảnh: Xinhua.

Phép thử cho tham vọng chiến tranh thông minh của Trung Quốc

Quy mô tổ chức năm nay cho thấy thiết bị không người lái đã trở thành một trụ cột quan trọng trong cách Trung Quốc giới thiệu năng lực quốc phòng.

Theo thông tin công bố, triển lãm có hơn 1.100 doanh nghiệp từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, trưng bày hơn 3.000 sản phẩm, trong đó các sản phẩm lần đầu triển lãm hoặc trình diễn lần đầu chiếm khoảng 10%. Mô hình “một triển lãm, ba khu vực” kết nối khu triển lãm chính, khu thiết bị không người lái Liên Châu và khu trang bị hàng hải Cao Lan.

Với khu Liên Châu, Trung Quốc có cơ hội giới thiệu đồng thời cả hai mặt của cuộc đua không người lái: phát triển phương tiện tự động và xây dựng năng lực đối phó với chúng. Với khu Cao Lan, mở rộng câu chuyện sang tàu chiến, phương tiện mặt nước và thiết bị hoạt động dưới biển.

Điều cần theo dõi tại Chu Hải không chỉ là Trung Quốc trình làng thêm bao nhiêu mẫu UAV, robot hay tàu không người lái, mà là nước này có thể chứng minh mức độ phối hợp giữa chúng đến đâu. Nếu các màn trình diễn cho thấy khả năng kết nối thực chất giữa phương tiện trên không, mặt đất và mặt biển, Chu Hải 2026 sẽ cung cấp một cái nhìn đáng chú ý về hướng phát triển của chiến tranh không người lái Trung Quốc.

Theo Sina, China Daily