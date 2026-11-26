Chính quyền Mỹ đề xuất các mức thuế mới đối với 14 đối tác thương mại, trong đó Trung Quốc có thể chịu thuế tối đa 40% nếu thỏa thuận đình chiến thương mại với Washington đổ vỡ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Động thái này cho thấy Washington tiếp tục đẩy mạnh chính sách bảo hộ thương mại, bất chấp những tổn thất mà đảng Cộng hòa vừa phải gánh chịu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất các mức thuế tối đa có thể lên tới 20-40% nhằm đối phó với tình trạng dư thừa công suất công nghiệp mà Washington cho rằng các đối tác này đang thúc đẩy. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết sẽ giới hạn thuế mới ở mức thấp hơn nếu các nước đã đạt được hoặc đang đàm phán những thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Đề xuất được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 8 tháng về các hành vi thương mại không công bằng liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp. Qua đó, USTR tìm cách khôi phục đầy đủ hơn đòn bẩy thuế quan của ông Trump, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ các mức thuế toàn cầu diện rộng mà ông áp đặt dựa trên một đạo luật về tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Chính quyền Mỹ cũng muốn tạo cơ sở pháp lý và chính trị vững chắc hơn cho các biện pháp thuế quan cùng những thỏa thuận thương mại liên quan. Thay vì dựa vào đạo luật khẩn cấp gây tranh cãi, Washington viện dẫn Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 – một cơ chế pháp lý từng được kiểm nghiệm tại tòa án. Quy định này cho phép Mỹ xử lý những hành vi thương mại bị coi là không công bằng, trong đó có trợ cấp nước ngoài và các chính sách công nghiệp gây méo mó thị trường.

Riêng với Brazil, USTR đề xuất áp thuế mới 10% đối với máy bay thương mại Embraer hoàn chỉnh nhập khẩu từ nước này, đồng thời tăng thuế đối với lượng đường Brazil nhập khẩu vượt hạn ngạch. Đây là một phần trong nỗ lực buộc Brasilia khắc phục những hành vi thương mại không công bằng mà Washington cáo buộc.

Trước đó, các mặt hàng này được miễn mức thuế 25% áp lên hàng hóa Brazil hồi tháng 7, theo một cuộc điều tra riêng biệt dựa trên Điều khoản 301. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ông quyết định đề xuất tăng thuế sau nhiều tháng đàm phán giữa Washington và Brasilia nhưng không đạt được “tiến triển thực chất”.

Trung Quốc đối mặt mức thuế tối đa 40% nếu thỏa thuận thương mại đổ vỡ

Trong cuộc điều tra về tình trạng dư thừa công suất sản xuất, USTR cho biết Trung Quốc sẽ chịu mức thuế tối đa được giới hạn ở 20%. Khoản thuế này sẽ được cộng thêm vào các mức thuế khoảng 25% mà ông Trump áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Mức 20% được đề xuất phù hợp với thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/1. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận này đổ vỡ, mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có thể tăng lên 40%, theo USTR.

Việt Nam sẽ đối mặt mức thuế tối đa 20% nếu đạt được thỏa thuận thương mại với Washington. Trong trường hợp đàm phán thất bại, mức thuế có thể tăng lên 35%.

Ông Greer cho biết các mức thuế được đề xuất, dự kiến chỉ có hiệu lực sau phiên điều trần công khai ngày 25/1, nhằm đối phó với những “chiến lược công nghiệp dựa trên việc nhắm mục tiêu vào sản xuất, kìm hãm tiền lương và lao động, hỗ trợ tài chính cùng các hình thức hỗ trợ khác, sử dụng đầu vào từ nền kinh tế phi thị trường và những hành vi khác làm méo mó thị trường”. Theo Washington, những chính sách này đang làm suy yếu nền tảng sản xuất công nghiệp của Mỹ.

Các mức thuế mới sẽ không được cộng dồn với những khoản thuế 10% hoặc 12,5% đã áp dụng trước đó theo một cuộc điều tra riêng của Mỹ về việc thực thi lỏng lẻo các quy định chống lao động cưỡng bức tại 60 nền kinh tế. Chúng cũng không cộng thêm vào các mức thuế theo ngành được áp dụng vì lý do an ninh quốc gia đối với thép, nhôm, ô tô và một số mặt hàng khác.

Ông Greer nói thêm rằng các mức thuế đề xuất cũng không áp dụng với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đang được xem xét giảm thuế thông qua một cơ chế song phương có tên Hội đồng Thương mại (Board of Trade).

Washington từ lâu cáo buộc Bắc Kinh trợ cấp cho các ngành công nghiệp trong nước, khiến hàng hóa giá rẻ tràn ngập thị trường toàn cầu. Những mặt hàng bị Mỹ chỉ trích bao gồm thép, xe điện và các sản phẩm năng lượng mặt trời.

Một người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington bác bỏ cáo buộc rằng nước này là nguồn gây ra tình trạng dư thừa công suất, nhưng không đe dọa trả đũa các biện pháp của Mỹ.

“Cái gọi là vấn đề ‘dư thừa công suất công nghiệp’ thực sự không tồn tại và không nên bị sử dụng làm cái cớ cho những thao túng chính trị”, người phát ngôn tuyên bố, đồng thời kêu gọi hai bên cùng thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mỹ áp mức thuế thấp hơn với các đối tác đã đạt thỏa thuận

Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, USTR đề xuất áp mức thuế tối đa 18% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Bangladesh.

Trong khi đó, hàng hóa từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, EU và Thụy Sĩ sẽ chịu mức thuế tối đa 15%, bao gồm cả các mức thuế theo quy chế tối huệ quốc (MFN) hiện hành.

Ấn Độ, quốc gia vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại với chính quyền ông Trump, sẽ chịu mức thuế 17% nếu hai bên hoàn tất thỏa thuận. Nếu đàm phán thất bại, mức thuế có thể tăng lên 25%. Singapore được đề xuất áp mức thuế tối đa 10%.

Trả lời CNBC, ông Greer cho biết các mức trần thuế quan được đề xuất phù hợp với những thỏa thuận thương mại mà Mỹ đạt được trong năm qua, vốn cũng giúp giảm các rào cản đối với hàng hóa xuất khẩu của Washington.

“Chúng tôi đang duy trì lập trường đó trong các đề xuất của mình, bởi chúng tôi cho rằng nhiều thỏa thuận đã đạt được thực sự giải quyết được phần lớn những vấn đề liên quan đến tình trạng dư thừa công suất mà chúng tôi nhìn thấy, hoặc có thể góp phần xử lý những vấn đề này”, ông Greer nói. Quan chức này cho biết các mức thuế tối đa được đề xuất không phải điều bất ngờ đối với các đối tác thương mại.

Mexico và Na Uy không nằm trong danh sách đề xuất lần này do các cuộc điều tra về hoạt động thương mại của hai nước vẫn đang được tiến hành, ông Greer cho biết.

Dù vậy, nguy cơ xuất hiện thêm các rào cản thương mại đã gây sức ép lên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 25/11, giữa lúc cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị bán tháo. Các chỉ số lớn của Mỹ mở cửa giảm hơn 1%, trong khi Nasdaq Composite, chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, có thời điểm mất hơn 3%.

“Đây là một lời nhắc nhở khác rằng, dù cơ sở pháp lý để biện minh cho các mức thuế liên tục thay đổi, chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ ngày càng khó bị đảo ngược”, các nhà phân tích của ING nhận định.

Thuế quan có thể được duy trì bất chấp phản đối trong nước

Thuế quan của ông Trump và tác động của chúng đối với chi phí sinh hoạt gia tăng là một trong những vấn đề lớn góp phần vào chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Một cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos thực hiện sau thất bại của đảng Cộng hòa cho thấy 62% người được hỏi ủng hộ nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm bãi bỏ các mức thuế của ông Trump.

Thượng nghị sĩ Ron Wyden, thành viên đảng Dân chủ đại diện bang Oregon và được dự kiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1, chỉ trích động thái của Tổng thống Mỹ.

“Chưa đầy một tháng sau khi cử tri bác bỏ chương trình nghị sự thương mại tai hại của ông, Tổng thống Trump lại quyết định tăng giá đối với người dân Mỹ một lần nữa. Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Tài chính, tôi sẽ sử dụng mọi công cụ trong khả năng của mình để chấm dứt các mức thuế tai hại của ông Trump”, ông Wyden tuyên bố.

Tuy nhiên, việc đảo ngược chính sách thuế quan sẽ không dễ dàng, bởi cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ đều có sự ủng hộ đối với các biện pháp chống lại tình trạng dư thừa công suất, vấn đề chủ yếu được đặt trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc. Nathaniel Halvorson, cựu quan chức USTR hiện là đối tác phụ trách lĩnh vực thương mại tại hãng luật Baker McKenzie, đưa ra nhận định này.

Theo ông Halvorson, việc dỡ bỏ các mức thuế cũng có thể khiến một số thỏa thuận thương mại sụp đổ. Đảng Dân chủ sẽ phải cân nhắc liệu họ có muốn phá bỏ một thỏa thuận vốn có thể đang mang lại một phần lợi ích cho Mỹ hay không.

Theo Reuters, CNBC