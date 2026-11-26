Chính phủ Trung Quốc muốn hướng dòng tiền của dân chúng ra khỏi bất động sản chảy vào thị trường chứng khoán, kỳ vọng giá cổ phiếu tăng sẽ tạo hiệu ứng tài sản, kích thích tiêu dùng, cung cấp vốn cho các ngành công nghiệp chiến lược như AI...

Tuy nhiên, thực tế không như mong đợi: Thị trường chứng khoán ảm đạm không chỉ khiến tính toán chính sách của chính quyền gặp trở ngại, mà còn làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư cá nhân.

Số liệu cho thấy tỷ trọng bất động sản trong tổng tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc đã giảm từ mức hơn hai phần ba trước đây xuống còn hơn một nửa. Thế nhưng, tỷ trọng cổ phiếu do các hộ gia đình trực tiếp nắm giữ kể từ năm 2022 chỉ tăng từ 5% lên 6%. Phần lớn dòng tiền thay vì đổ vào chứng khoán lại tìm đến các tài khoản tiết kiệm ngân hàng.

Tiền rút khỏi bất động sản không chảy vào chứng khoán

Theo Financial Times, kể từ khi thị trường bất động sản Trung Quốc rơi vào khủng hoảng năm 2020, chính phủ đã liên tục tìm cách biến thị trường chứng khoán thành một kênh hấp thụ nguồn vốn mới của các hộ gia đình.

Một mặt, chính phủ kỳ vọng chứng khoán tăng giá sẽ bù đắp phần nào tổn thất tài sản do bất động sản mất giá, qua đó khôi phục niềm tin tiêu dùng. Mặt khác, muốn tận dụng thị trường vốn để huy động thêm nguồn lực cho các ngành được ưu tiên phát triển, đặc biệt là AI.

Nhưng thực tế đang đi ngược kỳ vọng chính sách. Theo số liệu của Goldman Sachs, kể từ giữa năm 2022, thời điểm Trung Quốc bắt đầu thúc đẩy chính sách này, tỷ trọng cổ phiếu trong tổng tài sản do các hộ gia đình Trung Quốc trực tiếp nắm giữ chỉ tăng vỏn vẹn 1 điểm phần trăm, từ 5% lên 6%.

Điều đáng nói là người dân Trung Quốc không thiếu tiền để đầu tư. Morgan Stanley ước tính tỷ lệ tiết kiệm của các hộ gia đình nước này tương đương khoảng 35% thu nhập, cao hơn nhiều so với mức 11% ở Đức và 5% tại Mỹ.

Morgan Stanley ước tính tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm của các hộ gia đình Trung Quốc tương đương khoảng 35% thu nhập, cao hơn nhiều so với mức 11% ở Đức và 5% tại Mỹ. Ảnh: Sina.

Vấn đề nằm ở chỗ dòng tiền được giải phóng khỏi bất động sản khi thị trường đi xuống lại không chuyển đáng kể sang chứng khoán.

Goldman Sachs cho biết, trước khi thị trường địa ốc suy yếu, bất động sản chiếm hơn hai phần ba tổng tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc. Phần còn lại chủ yếu nằm trong tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu.

Đến quý I năm nay, tỷ trọng bất động sản đã giảm xuống còn hơn một nửa. Trong khi đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng lên khoảng 1/4 tổng tài sản, còn các tài sản tài chính khác chiếm khoảng 20%.

Morgan Stanley nhận định tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trong tổng tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc hiện gần gấp đôi mức bình quân của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Điều này cho thấy sau khi tài sản bất động sản sụt giảm, nhiều gia đình Trung Quốc ưu tiên bảo toàn những gì còn lại, đồng thời giữ lượng tiền mặt đủ lớn để ứng phó với những tình huống bất trắc. Xu hướng này còn liên quan đến hệ thống an sinh xã hội tương đối hạn chế, khiến các gia đình phải tự gánh vác nhiều rủi ro hơn.

Chứng khoán sa sút, niềm tin nhà đầu tư khó phục hồi

Diễn biến thị trường chứng khoán Trung Quốc trong năm nay càng khiến nhà đầu tư thêm dè dặt.

Sau làn sóng bán tháo cổ phiếu AI trên toàn cầu hồi tháng 7, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đã giảm 14,5% tính từ đầu năm. Trong cùng kỳ, chỉ số S&P 500 của Mỹ vẫn tăng khoảng 1%.

Dale Nicholls, nhà quản lý danh mục đầu tư của Fidelity, cho rằng tiềm năng dòng vốn từ các nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc chảy vào thị trường chứng khoán là rất lớn. Tuy nhiên, về lâu dài, yếu tố quyết định vẫn là hiệu quả thực tế của thị trường.

Nói cách khác, nếu chứng khoán không thể mang lại lợi nhuận ổn định, những lời kêu gọi hay biện pháp định hướng của chính phủ khó có thể khiến các hộ gia đình tự nguyện chuyển tiền tiết kiệm vào cổ phiếu.

Cổ phiếu không hấp dẫn các nhà đầu tư do doanh nghiệp niêm yết lợi nhuận yếu và mất niềm tin vào thị trường. Ảnh: Sohu.

“Đội tuyển quốc gia” can thiệp, nhà đầu tư càng mất niềm tin

Không chỉ hiệu suất thị trường yếu kém, cách thức chính phủ can thiệp vào thị trường cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Đầu năm nay, một bộ phận nhà đầu tư tin rằng cơ quan quản lý Trung Quốc muốn xây dựng một thị trường tăng trưởng ổn định, theo mô hình “thị trường bò chậm” (slow bull market), tức giá cổ phiếu tăng từ từ nhưng bền vững qua từng năm.

Tuy nhiên, sau khi thị trường tăng nóng, các quỹ vốn nhà nước thường được gọi là “đội tuyển quốc gia” (National Team) lại bán ra lượng cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD nhằm hạ nhiệt đà tăng.

Động thái này khiến không ít người tham gia thị trường bất ngờ. Một nhà quản lý quỹ đầu tư tư nhân tại Thượng Hải cho biết niềm tin của nhà đầu tư vào “đội tuyển quốc gia” đã suy giảm mạnh. Ngay cả khi các quỹ nhà nước tham gia hỗ trợ thị trường, nhà đầu tư cá nhân cũng không còn sẵn sàng mua theo như trước.

Điều đó cho thấy nguồn vốn nhà nước có thể tác động nhất định đến diễn biến thị trường, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể khôi phục niềm tin dài hạn của nhà đầu tư cá nhân.

Doanh nghiệp lợi nhuận yếu, cổ phiếu AI cũng khó cứu thị trường

Theo các nhà phân tích, một nguyên nhân quan trọng khác khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc chưa thể hấp dẫn dòng tiền hộ gia đình là năng lực sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết vẫn chịu nhiều sức ép.

Cạnh tranh gay gắt trong nước, đặc biệt là cuộc chiến giảm giá giữa các doanh nghiệp, đang bào mòn lợi nhuận. Trong khi đó, cổ phiếu AI của Trung Quốc cũng có diễn biến kém hơn một số đối thủ tại Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản.

Fred Neumann, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á của Ngân hàng HSBC, nhận định khả năng thị trường vốn Trung Quốc thu hút tiền từ bất động sản và tiết kiệm ngân hàng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.

Dù những câu chuyện đầu tư hấp dẫn như AI liên tục xuất hiện, một bộ phận nhà đầu tư cá nhân đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vì những khoản thua lỗ trước đó.

Họ liên tục chạy theo những cổ phiếu được quảng bá là “mục tiêu nóng tiếp theo”, nhưng nhiều người đã chịu tổn thất lớn, thậm chí không muốn bán ra vì mức thua lỗ quá sâu.

Neumann cho rằng, dù diễn biến chung của thị trường chứng khoán Trung Quốc gây thất vọng, vẫn có những doanh nghiệp riêng lẻ đáng để đầu tư. Vấn đề chủ yếu nằm ở hiệu suất của các chỉ số chung, trong khi Trung Quốc vẫn là một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất và năng động nhất thế giới.

Từ bất động sản sang chứng khoán, Trung Quốc muốn thay đổi cơ cấu phân bổ tài sản của các hộ gia đình, qua đó tạo thêm nguồn lực cho tiêu dùng và các ngành công nghiệp chiến lược. Nhưng đến nay, tài sản địa ốc sụt giảm, chứng khoán thiếu sức hấp dẫn và niềm tin nhà đầu tư suy yếu vẫn là ba rào cản lớn nhất đối với kế hoạch “chuyển tiền từ nhà đất sang cổ phiếu”.

Theo Creaders