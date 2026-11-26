Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày 25/11 khẳng định các quan chức liên bang đã cam kết với ông rằng CEO Nvidia Jensen Huang không phải là đối tượng của bất kỳ cuộc điều tra nào.

Vị Phó Tổng thống Mỹ cũng cho rằng nhà lãnh đạo tập đoàn chip AI này không cần được tổng thống ân xá, qua đó tìm cách xoa dịu những lo ngại về nguy cơ an ninh quốc gia liên quan đến thông tin Jensen Huang có quan hệ ngoài hôn nhân.

Phát biểu với phóng viên Kit Maher của CNN bên lề bữa tiệc Lễ Tạ ơn dành cho quân nhân Mỹ tại Dayton, bang Ohio, ông Vance nói những cáo buộc nhằm vào Jensen Huang đều xuất phát từ các bài viết dựa trên nguồn tin ẩn danh của tờ New York Times, chứ không có bằng chứng thực tế nào.

Ông cho rằng không thể chỉ dựa vào những cáo buộc nặc danh, thiếu chứng cứ xác thực để khiến một người mất việc.

Quan chức Nhà Trắng liên tiếp lên tiếng bảo vệ Jensen Huang

Phó Tổng thống Vance là quan chức mới nhất trong chính quyền Tổng thống Donald Trump công khai lên tiếng bênh vực Jensen Huang, đồng thời bác bỏ những nghi vấn cho rằng Jensen Huang và Nvidia có liên quan đến hành vi sai trái.

Phó Tổng thống tiết lộ Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche là một trong những quan chức đã khẳng định với ông rằng Jensen Huang không gặp vấn đề pháp lý nào. Trước đó, ngày 24/11, khi được hỏi liệu Huang có từng bị điều tra hay không, Blanche đã đáp lại bằng một câu hỏi: “Điều tra vì chuyện gì?”.

Tổng thống Trump nói ông giao cho Phó Tổng thống J.D. Vance đứng ra dàn xếp với Thung lũng Silicon để Jensen Huang quay lại. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin, sau khi Jensen Huang bị thay thế khỏi vị trí CEO vì những thông tin về quan hệ ngoài hôn nhân, Tổng thống Trump đã giao cho Vance hỗ trợ đưa ông trở lại điều hành Nvidia.

Ông Huang dự kiến tham dự một phiên điều trần công khai và các cuộc họp kín tại Quốc hội Mỹ vào tuần tới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với New York Post ngày 24/11, Tổng thống Trump khuyến khích ông nói thật, đồng thời ám chỉ khả năng ân xá vẫn luôn được đặt ra, dù có lẽ không cần thiết.

Ông Vance cũng khẳng định Jensen Huang hoàn toàn không cần được ân xá.

Kỳ vọng Nvidia tuân thủ nghiêm ngặt kiểm soát xuất khẩu

Ông Vance nhấn mạnh quyết định đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO cuối cùng vẫn thuộc về hội đồng quản trị Nvidia. Tuy nhiên, ông không giải thích thêm về vai trò của mình trong quá trình này, bất chấp những thông tin trước đó cho rằng ông được Tổng thống Trump giao nhiệm vụ hỗ trợ Jensen Huang tái xuất.

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng chip của Nvidia giữ vai trò then chốt trong nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trước Trung Quốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Vance, chính quyền Trump xem việc Jensen Huang trở lại điều hành Nvidia là cơ hội để tập đoàn tập trung hơn vào việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Ông nhấn mạnh Mỹ đặc biệt quan tâm đến việc ngăn chặn chip công nghệ cao rơi vào tay những đối tượng không phù hợp. Chính quyền Mỹ kỳ vọng Nvidia sẽ trở thành một đối tác hợp tác và nghiêm túc thực hiện các quy định kiểm soát xuất khẩu của nước này.

Quốc hội Mỹ vẫn kiên trì tiến hành điều tra về mối quan hệ Jensen Huang - Alice Huang và khả năng chip AI tiên tiến bị tuồn lậu sang Trung Quốc. Ảnh: NYT.

Quốc hội Mỹ: Không thể chỉ dựa vào lời bảo đảm của Nhà Trắng

Phát biểu ngày 25/11 của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance không chỉ là lời khẳng định Jensen Huang không bị cơ quan liên bang điều tra. Quan trọng hơn, tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump can thiệp để đưa Huang trở lại ghế CEO Nvidia, trong lúc những nghi vấn về nguy cơ chip AI Mỹ bị tuồn sang Trung Quốc vẫn đang được các cơ quan chức năng và Quốc hội xem xét.

Phát biểu của Vance chưa làm dịu được những nghi ngại tại Quốc hội. Trái lại, việc Trump trực tiếp vận động hội đồng quản trị Nvidia đưa Huang trở lại đã khiến cả nghị sĩ Cộng hòa lẫn Dân chủ đặt câu hỏi về cách chính quyền xử lý vấn đề an ninh quốc gia.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cáo buộc Jensen Huang và Nvidia có liên quan đến việc chuyển những con chip tiên tiến sang Trung Quốc, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Schumer ví việc này giống như bán động cơ tên lửa cho Liên Xô trong thời kỳ chạy đua không gian. Ông chỉ trích chính quyền Trump vì để xảy ra nguy cơ công nghệ chiến lược của Mỹ rơi vào tay đối thủ.

Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen cũng chỉ trích việc Huang được phục chức, cho rằng vụ việc đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa chính quyền Trump với các tập đoàn công nghệ lớn. Ông tuyên bố sẽ tập trung chất vấn Huang về hoạt động xuất khẩu chip cao cấp sang Trung Quốc và cách Nvidia vận động chính quyền để đạt được những quyết định có lợi cho mình.

Không chỉ phe Dân chủ, một số nghị sĩ Cộng hòa cũng không muốn khép lại vụ việc. Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết ông vẫn lo ngại Jensen Huang có thể đã bị tình báo Trung Quốc lợi dụng, dù cố ý hay vô ý, để đưa chip bán dẫn tiên tiến bị hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ông khẳng định Quốc hội cần tiến hành giám sát và chất vấn đầy đủ, bất kể hội đồng quản trị Nvidia đã quyết định đưa Huang trở lại vị trí CEO.

Những phản ứng này cho thấy vấn đề đã vượt khỏi phạm vi một vụ bê bối cá nhân hay tranh chấp nội bộ doanh nghiệp. Trọng tâm hiện nay là trách nhiệm của Nvidia trong việc kiểm soát khách hàng, bảo vệ công nghệ và tuân thủ các quy định xuất khẩu của Mỹ.

Jensen Huang vẫn sẽ phải giải trình trước Quốc hội. Theo lịch được báo chí Mỹ công bố, dự kiến ông Huang có hai đợt làm việc quan trọng với Quốc hội vào đầu tháng 12: Ngày 1/12, tham gia các buổi phỏng vấn kín, có ghi biên bản, với ba ủy ban của Hạ viện gồm Ủy ban Tình báo, Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban đặc trách Trung Quốc; ngày 3/12, tham dự phiên điều trần công khai trước Ủy ban Ngân sách Thượng viện.

Các nghị sĩ dự kiến tập trung vào mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang (Hoàng Lạc), hoạt động kinh doanh của Megaspeed, khả năng chip Nvidia bị chuyển trái phép sang Trung Quốc và trách nhiệm kiểm soát xuất khẩu của tập đoàn này.

Theo Wforum, Wallstreetcn