Không quân Hàn Quốc điều tiêm kích F-15K giám sát đội hình hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Nga cùng các tiêm kích Su-35S và Su-30SM sau khi chúng đi vào KADIZ. Seoul cho biết các máy bay được triển khai để theo dõi hoạt động của Nga và chuẩn bị ứng phó tình huống phát sinh.

Không quân Hàn Quốc ngày 24/11 điều động tiêm kích tầm xa F-15K Slam Eagle (Đại bàng chiến) sau khi máy bay quân sự Nga đi vào Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) trên biển Hoa Đông và bay gần đảo Ulleung. Moscow mô tả đây là chuyến tuần tra theo kế hoạch trên vùng biển quốc tế, với sự tham gia của hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 được các tiêm kích Su-35S và Su-30SM hộ tống.

Theo truyền thông Hàn Quốc, hai chiếc Tu-160 đã tiếp cận đảo Ulleung ở khoảng cách gần 24 km, tiến sát không phận khu vực trước khi đổi hướng rời đi. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga không mô tả hoạt động này là nỗ lực xâm nhập không phận Hàn Quốc.

Các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đã điều tiêm kích lên giám sát đội hình máy bay Nga, đồng thời chuẩn bị ứng phó với những tình huống có thể phát sinh.

Máy bay U-35 hộ tống máy bay ném bom Tu-160 trên Biển Nhật Bản. Ảnh: MW.

F-15K là tiêm kích tầm xa chủ lực của Hàn Quốc

F-15K Slam Eagle là phiên bản dành riêng cho Hàn Quốc của dòng tiêm kích hai chỗ ngồi F-15E Strike Eagle. Đây là biến thể phát triển từ tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15, được cải tiến đáng kể để thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa.

Được phát triển vào đầu những năm 2000, F-15K trải qua quá trình tùy biến sâu nhằm đáp ứng yêu cầu của quân đội Hàn Quốc. Ngành công nghiệp quốc phòng trong nước tham gia sản xuất 40% và đảm nhiệm 25% khối lượng lắp ráp, bao gồm chế tạo cánh và thân máy bay. Một số hệ thống quan trọng như thiết bị gây nhiễu điện tử và bộ cảnh báo radar cũng được phát triển trong nước.

Dù có tầm bay ngắn hơn đáng kể so với các tiêm kích Su-30SM, Su-35 và Su-57 của Nga – những máy bay hộ tống đội hình Tu-160 trong chuyến tuần tra – F-15 vẫn sở hữu tầm hoạt động vượt trội so với phần lớn các dòng tiêm kích thuộc thế giới phương Tây.

Trong bối cảnh chương trình F-35 tiếp tục gặp vấn đề và kế hoạch nâng cấp dòng máy bay này lên tiêu chuẩn Block 4 bị chậm trễ, F-15K vẫn được xem là một trong những loại tiêm kích có năng lực tác chiến cao nhất trong biên chế Không quân Hàn Quốc.

Tuy nhiên, dòng máy bay này vẫn bị đánh giá là thua kém đáng kể trước các tiêm kích Nga hiện đại như Su-35. Một trong những hạn chế lớn nhất nằm ở radar AN/APG-70 sử dụng công nghệ quét cơ học. Hệ thống này làm giảm khả năng nhận thức tình huống của phi công, đồng thời khiến máy bay dễ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp gây nhiễu điện tử.

Máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc. Ảnh: MW.

Boeing nâng cấp F-15K, thu hẹp khoảng cách với tiêm kích Nga

Để khắc phục những hạn chế trên, Boeing hồi tháng 1 được trao hợp đồng trị giá tối đa 2,81 tỷ USD nhằm nâng cấp đội bay F-15K của Hàn Quốc.

Gói nâng cấp dự kiến tích hợp nhiều hệ thống tương tự những công nghệ được phát triển cho dòng tiêm kích F-15EX mới, trong đó có radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-82(V)1 hoặc biến thể APG-82(V)X.

Khác với radar quét cơ học AN/APG-70 hiện nay, radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) có khả năng điều khiển chùm tia điện tử mà không cần xoay ăng-ten theo phương thức cơ học. Công nghệ này giúp cải thiện khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu, tăng hiệu quả hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.

Việc nâng cấp được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể năng lực tác chiến của F-15K, qua đó thu hẹp khoảng cách hiệu suất giữa dòng tiêm kích Hàn Quốc và những mẫu máy bay chiến đấu Nga hiện đại nhất.

Theo MW