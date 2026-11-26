Không quân Trung Quốc đang sử dụng hệ thống mô phỏng tăng cường AI để huấn luyện phi công phối hợp với UAV “loyal wingman” trong các kịch bản chiến đấu phức tạp. Các tiêm kích J-20, J-16 và UAV tàng hình GJ-11 được nhắc đến trong quá trình phát triển mô hình tác chiến này.

Quân đội Trung Quốc đang ngày càng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động huấn luyện thường xuyên dành cho phi công tiêm kích tiền tuyến, trong đó có các hệ thống máy bay không người lái (UAV) chiến đấu hoạt động theo mô hình “người yểm trợ trung thành” (loyal wingman). Truyền thông chính thức Trung Quốc xác nhận lực lượng không quân nước này đã đưa các bài tập phối hợp giữa máy bay có người lái và không người lái vào hệ thống mô phỏng tác chiến.

Báo Quân Giải phóng Nhân dân (PLA Daily) cho biết các hệ thống mô phỏng huấn luyện phối hợp người lái – không người lái (MUM-T) đang được sử dụng ngày càng rộng rãi. Những hệ thống này kết hợp sự hỗ trợ của UAV hộ tống với các kịch bản chiến đấu mô phỏng được tăng cường bằng AI.

Trong bài viết đăng hôm thứ Ba, PLA Daily cho biết một lữ đoàn không quân chưa được nêu tên thuộc Chiến khu Nam đã tích hợp nội dung huấn luyện MUM-T vào hệ thống mô phỏng bay mặt đất dành cho các phi công trẻ.

“Thông qua hệ thống mô phỏng, phi công cũng có thể tiến hành các cuộc diễn tập tác chiến liên tục chống lại đối phương, với sự hỗ trợ của các UAV ‘wingman’ không người lái”, tờ báo viết.

Hệ thống này tái hiện sát thực tế những điều kiện chiến trường phức tạp, chẳng hạn nhiều đợt mục tiêu tiếp cận cùng lúc và tình trạng gây nhiễu điện từ, qua đó buộc phi công nâng cao kỹ năng tác chiến.

Báo cáo không cho biết các phi công đang được huấn luyện điều khiển loại tiêm kích nào trong biên chế Không quân Trung Quốc. Tuy nhiên, bài viết đi kèm hình ảnh một chiếc tiêm kích Shenyang J-16 đang bay, với chú thích cho biết đây là máy bay thuộc lữ đoàn nói trên.

Trung Quốc tăng cường huấn luyện phối hợp tiêm kích và UAV

Thông tin mới nhất nối tiếp một bài viết khác của PLA Daily hồi tháng 12 năm ngoái, mô tả trải nghiệm của một phi công thuộc Chiến khu Trung tâm trong buổi huấn luyện tác chiến bằng thiết bị mô phỏng bay.

Theo bài viết, hệ thống tạo ra hình ảnh có độ chân thực cao, tái hiện chiến trường mô phỏng với các diễn biến thay đổi theo thời gian thực.

“Phối hợp với các UAV ‘wingman’ do hệ thống tạo ra, phi công này tham gia liên tiếp nhiều tình huống giao chiến mô phỏng với binh sĩ thật đang vận hành trang thiết bị thực cách đó hàng nghìn km”, PLA Daily cho biết.

Một nghiên cứu được Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASI) thuộc Không quân Mỹ công bố hồi tháng 6 cho rằng các đơn vị không quân Trung Quốc đã bắt đầu tham gia quá trình kiểm chứng phương thức tác chiến MUM-T từ năm 2024.

Theo báo cáo của CASI, Lữ đoàn Không quân số 9 thuộc Không quân Trung Quốc đang hỗ trợ kiểm chứng các phương thức tác chiến mới dành cho tiêm kích tàng hình J-20, trong đó có hoạt động “xâm nhập phối hợp theo mô hình MUM-T”.

Lữ đoàn này trực thuộc Chiến khu Đông, đóng tại căn cứ không quân Vu Hồ, tỉnh An Huy. Đây cũng là một trong những đơn vị đầu tiên của Không quân Trung Quốc vận hành tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm.

Việc kiểm chứng các phương thức tác chiến mới cho thấy Trung Quốc không chỉ phát triển UAV có khả năng phối hợp với máy bay chiến đấu có người lái, mà còn tìm cách đưa mô hình này vào quy trình huấn luyện và vận hành thực tế của các đơn vị không quân.

UAV tàng hình GJ-11 phối hợp với J-20 và J-16D

Trung Quốc lần đầu công khai công nghệ phối hợp người lái – không người lái thông qua một video quảng bá do Không quân Trung Quốc phát hành nhân kỷ niệm 76 năm thành lập lực lượng, vào tháng 11/2025.

Đoạn phim cho thấy UAV chiến đấu tàng hình Gongji-11 (GJ-11), có mật danh Xuanlong 08, bay theo đội hình và phối hợp với tiêm kích tàng hình Chengdu J-20 thế hệ thứ năm cùng máy bay tác chiến điện tử J-16D.

Đầu tháng này, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tiếp tục phát sóng những hình ảnh mới, nhấn mạnh năng lực của GJ-11. Lần này, UAV được ghi hình hoạt động phối hợp với tiêm kích J-16 và trong một cảnh khác là cùng các máy bay J-20.

Nhiều mẫu UAV chiến đấu tự hành dạng “phi cơ trung thành” của Trung Quốc, từng được giới thiệu tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng hồi tháng 9 năm ngoái, được cho là có khả năng phối hợp tác chiến với cả máy bay có người lái lẫn phương tiện không người lái khác trong một mạng lưới thông minh.

Mô hình này hướng tới việc kết nối các nền tảng tác chiến khác nhau, cho phép UAV đảm nhiệm những nhiệm vụ hỗ trợ và phối hợp cùng tiêm kích có người lái. Việc đưa các hệ thống mô phỏng AI vào huấn luyện có thể giúp phi công làm quen với cách điều phối lực lượng hỗn hợp, đồng thời luyện tập xử lý những tình huống chiến trường phức tạp trước khi triển khai trong thực tế.

Theo SCMP