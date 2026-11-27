Chiếc phà đang trên hành trình từ Hong Kong đến Thâm Quyến thì bất ngờ va chạm với ụ nổi ngoài khơi Tsing Yi. Bốn trong số 22 người bị thương được xác định ở tình trạng nghiêm trọng.

Phà mất kiểm soát, đâm mạnh vào ụ nổi

Cảnh sát Hong Kong cho biết một phà chở khách cao tốc đã va chạm với ụ nổi tại vùng biển gần khu vực kho dầu Tsing Yi vào sáng 27/11, khiến 22 người bị thương. Trong số này, 4 người bị thương nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng cho biết đã nhận được tin báo về vụ tai nạn lúc 9h25. Khoảng 15 xe cứu thương được điều đến hiện trường, trong khi các đội ứng cứu khẩn cấp triển khai hoạt động cứu nạn.

Theo một nguồn tin, thuyền trưởng phát hiện hệ thống lái của phà gặp sự cố, khiến con tàu mất khả năng điều hướng và đâm vào ụ nổi của một cơ sở đóng, sửa chữa tàu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên phà có 40 hành khách và 20 thành viên thủy thủ đoàn.

Một người phát ngôn chính quyền Hong Kong cho biết những người bị thương được đưa từ khu vực xảy ra tai nạn trên biển vào điểm tập kết tại xưởng đóng tàu Yiu Lian trên đường Tsing Yi. Sau đó, các nạn nhân được chia thành nhiều nhóm để chuyển đến hai bệnh viện.

Cảnh sát cho biết hành khách bị thương ở vùng đầu, cánh tay và vai. Một số người còn bị gãy xương, theo nguồn tin. Trong tổng số 22 người bị thương, có 7 phụ nữ và 15 nam giới, trong đó gồm hai người đàn ông và một bé trai đến từ Trung Quốc đại lục.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung và Bệnh viện Yan Chai tại Tsuen Wan để điều trị.

Mũi phà hư hại nghiêm trọng sau cú va chạm

Chiếc phà gặp nạn mang tên Xin Xun Long Er Hao, do Công ty Vận tải Hành khách Chu Kong vận hành. Con tàu khởi hành lúc 9h từ bến phà Hong Kong - Macau tại Sheung Wan, hướng đến Shekou, thành phố Thâm Quyến. Tuyến đường thường mất khoảng một giờ di chuyển.

Theo nguồn tin, thuyền trưởng phát hiện bộ phận điều khiển hướng đi bị hỏng và không thể kiểm soát tay lái, khiến phà lao vào ụ nổi của xưởng đóng tàu.

“Thân tàu phà va vào ụ nổi, tạo ra cú va chạm mạnh và khiến hành khách bị thương”, nguồn tin cho biết.

Những hình ảnh tại hiện trường được cho thấy phần mũi chiếc phà sơn xanh trắng bị hư hại nặng, đặc biệt ở phía mạn trái. Một số thanh trụ trên tàu bị cong vênh sau cú đâm.

Một bức ảnh khác ghi lại vết trầy xước lớn nằm ngang trên thân ụ nổi dài 289 m.

Sở Cứu hỏa Hong Kong đã điều một tàu cứu hỏa từ trạm Tuen Mun đến hiện trường tham gia hoạt động cứu nạn.

Sau tai nạn, nhân viên xưởng đóng tàu Yiu Lian sử dụng tàu kéo để đưa chiếc phà trở lại cầu cảng. Các nhân viên ứng cứu cũng có mặt để sơ cứu và hỗ trợ những người bị thương.

Theo SCMP