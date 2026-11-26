Lục quân Mỹ vừa đặt một đơn hàng trị giá 60,3 triệu USD với Tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển để mua hệ thống vũ khí cá nhân vác vai mới AT4CS TW khiến giới nghiên cứu quân sự quốc tế chú ý.

Trong biên chế chương trình mua sắm mới của quân đội Mỹ, loại vũ khí này có tên XM919 – Đạn tấn công cá nhân (Individual Assault Munition – IAM). Hôm 16/11/2026, Saab đã công bố đơn hàng. Theo kế hoạch, việc bàn giao sẽ diễn ra trong hai năm 2029 và 2030.

Đơn hàng này nằm trong khuôn khổ hợp đồng 5 năm theo cơ chế IDIQ (hợp đồng không xác định trước số lượng và thời điểm giao hàng) mà Saab nhận được từ tháng 8/2024. Tổng giá trị tiềm năng của hợp đồng có thể lên tới khoảng 494 triệu USD. Tuy nhiên, Saab không tiết lộ số lượng vũ khí cụ thể cũng như đơn giá trong đợt mua sắm lần này.

Đây là thứ vũ khí gì mà Mỹ nơi tập trung nhiều ông lớn về vũ khí, thiết bị quân sự và đứng đầu thế giới về xuất khẩu mặt hàng gây chết người lại phải chịu mở hầu bao để mua?

Tên lửa chống tăng M72 của Mỹ. Ảnh: Wforum.

XM919: Vũ khí một phát, dùng một lần, tối ưu cho tác chiến cự ly gần

XM919 là vũ khí phóng vác vai cỡ nòng 84 mm, chỉ bắn được một phát rồi bỏ đi, được thiết kế cho bộ binh chiến đấu trong những môi trường tác chiến cự ly gần.

Tên gọi AT4CS TW là viết tắt của cấu hình đầu đạn kép nối tầng (Tandem Warhead), sử dụng trong không gian kín (Confined Space).

Điểm đáng chú ý của hệ thống là khả năng khai hỏa cả ở địa hình trống trải lẫn bên trong các công trình, phòng ốc và không gian khép kín.

Đầu đạn kép nối tầng cho phép tấn công nhiều loại mục tiêu, từ xe bọc thép hạng nhẹ, công sự phòng thủ, hầm trú ẩn, hang động cho đến tường gạch và các kết cấu xây dựng.

Khả năng tác chiến trong không gian kín là một ưu điểm quan trọng. Với nhiều loại súng chống tăng không giật thông thường, luồng phụt phía sau khi khai hỏa có thể gây nguy hiểm cho người bắn và đồng đội trong phòng hoặc công sự chật hẹp.

Công nghệ của dòng AT4CS được thiết kế để hạn chế nguy cơ này, giúp binh sĩ có thể sử dụng vũ khí từ các vị trí kín mà không phải chịu mức rủi ro do luồng phụt phía sau như các hệ thống thông thường.

Tên lửa M136A1 AT4 lửa phụt mạnh phía sau gây nguy hiểm cho người sử dụng. Ảnh: Wforum.

Một hệ thống hướng tới thay thế nhiều loại vũ khí bộ binh

Chương trình mua sắm XM919 của Lục quân Mỹ đặt mục tiêu tích hợp nhiều năng lực chống tăng và phá công sự vào một hệ thống duy nhất, qua đó giảm số chủng loại vũ khí mà binh sĩ phải mang theo, huấn luyện và bảo dưỡng.

XM919 được định hướng thay thế hoặc hợp nhất vai trò của một số loại vũ khí bộ binh hiện có cả Lục quân Mỹ, gồm: M72 LAW, súng chống tăng hạng nhẹ; M136 và M136A1 AT4, các phiên bản vũ khí chống tăng phóng vai AT4; M141 BDM, đạn phá công sự, chuyên tấn công các vị trí phòng thủ và công trình kiên cố.

XM919 được cung cấp dưới dạng ống phóng đã nạp đạn sẵn tại nhà máy. Sau khi khai hỏa, binh sĩ bỏ đi toàn bộ ống phóng, không cần nạp lại đạn hoặc tiến hành bảo dưỡng tại chiến trường.

Thiết kế này giúp đơn giản hóa thao tác sử dụng, giảm gánh nặng hậu cần và tạo điều kiện để binh sĩ nhanh chóng chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.

Hệ thống vũ khí chống tăng M141 BDM. Ảnh: Wforum.

Saab đã cung cấp hơn 700.000 hệ thống AT4 cho Mỹ

Tập đoàn quốc phòng Thụy Điển Saab có quan hệ cung ứng lâu dài với quân đội Mỹ. Từ năm 1985, hãng đã bắt đầu cung cấp các loại vũ khí thuộc dòng AT4 cho quân đội nước này.

Đến nay, Saab đã bàn giao cho Mỹ hơn 700.000 hệ thống AT4 các đời. Trên phạm vi toàn cầu, công ty đã sản xuất hơn 1 triệu hệ thống thuộc dòng vũ khí này cho trên 15 quốc gia.

Saab Mỹ có trụ sở tại Syracuse, bang New York, là công ty con của tập đoàn quốc phòng Saab (Thụy Điển), với 10 cơ sở hoạt động trên lãnh thổ Mỹ.

Ông Erik Smith, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Saab Mỹ, cho biết đơn hàng mới sẽ giúp binh sĩ Mỹ được trang bị thêm XM919, qua đó tăng khả năng thích ứng với nhiều môi trường tác chiến khác nhau.

Đơn hàng trị giá 60,3 triệu USD tiếp tục triển khai hợp đồng khung 5 năm giữa Saab và Lục quân Mỹ. Việc bàn giao dự kiến hoàn tất trong giai đoạn 2029–2030.

XM919 không phải một thiết kế hoàn toàn mới, mà là bước phát triển và tích hợp năng lực mới trên nền tảng AT4 đã có từ trước. XM919 đáng chú ý không hẳn vì đây là một loại vũ khí chống tăng hoàn toàn mới, mà vì Mỹ đang hướng tới hợp nhất các chức năng chống xe bọc thép, phá công sự và tác chiến trong không gian kín vào một hệ thống phóng vác vai dùng một lần.

Vũ khí phóng vác vai phá công sự. Ảnh: Wforum.

Mạnh tay chi tiền mua XM919, Lục quân Mỹ muốn dùng một ống phóng duy nhất để thay thế cả một nhóm vũ khí chống tăng và phá công sự mà bộ binh đã sử dụng suốt nhiều thập niên. Nếu chương trình được triển khai đúng kế hoạch, binh sĩ có thể giảm số loại vũ khí phải mang theo, đồng thời tăng tính linh hoạt trong tác chiến đô thị.

Một số thông số chính của vũ khí:

Cỡ đạn: 84 mm

Trọng lượng : Khoảng 9 kg

Tầm bắn hiệu quả: Khoảng 200 m – 500 m

Tầm tác chiến trong yêu cầu chương trình IAM: 15–500 m

Cơ chế: Phóng vai, không giật (recoilless)

Cách sử dụng: Một lần, dùng xong bỏ ống phóng

Đầu đạn: Đầu đạn kép nối tiếp (tandem warhead)

Khả năng đặc biệt: Có thể khai hỏa trong không gian kín.

Có thể phóng đạn từ trong phòng hẹp mà không gây nguy hiểm cho xạ thủ là tính năng ưu việt của XM919. Ảnh: Saab.

Khả năng tiêu diệt mục tiêu:

Theo tài liệu của Lục quân Mỹ, XM919 được thiết kế để xử lý nhiều nhóm mục tiêu: Xe bọc thép hạng nhẹ: xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và các phương tiện bọc giáp nhẹ; công sự dã chiến: hầm trú ẩn bằng đất và gỗ, công sự phòng thủ; Công trình kiên cố: tường bê tông cốt thép kép, tường gạch dày; mục tiêu phía sau vật cản: tạo hiệu ứng sát thương phía bên kia tường sau khi xuyên phá.

Điểm đáng chú ý là đầu đạn tandem (kép nối tiếp). Về nguyên lý, đầu đạn có hai thành phần hoạt động liên tiếp: phần đầu tạo điều kiện xuyên qua vật cản, phần sau có hiệu quả phá hủy phía sau lớp bảo vệ. Đây là cấu hình phù hợp với mục tiêu vừa là xe bọc thép vừa là công sự.

Theo Wforum