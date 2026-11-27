AI đang trở thành công cụ mới trong cuộc chiến chống tham nhũng ở lĩnh vực đấu thầu tại Trung Quốc. Từ đầu năm 2026, ít nhất 4 tỉnh, thành đã sử dụng AI để rà soát lại hồ sơ các dự án xây dựng từ nhiều năm trước, phát hiện và xử lý sai phạm.

Các chuyên gia nhận định, ngay cả khi những dự án đã được triển khai từ nhiều năm trước, việc kiểm tra lại bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo vẫn có thể phát hiện dấu hiệu bất thường trong hồ sơ. Điều này đang tạo ra sức răn đe mạnh mẽ đối với những hành vi thông đồng, dàn xếp kết quả đấu thầu.

Từ cán bộ cấp cơ sở đến quan chức cấp cao đều bị phát hiện

Theo Ifeng, trong một dự án chiếu sáng đô thị tại thành phố Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang, hệ thống AI đã phát hiện điểm bất thường khi đối chiếu kết quả chấm điểm của 26 doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Từ manh mối này, cơ quan điều tra lần theo dấu vết và phát hiện Phùng Cương, người phụ trách bộ phận huy động vốn và xây dựng thuộc Trung tâm quản lý tài sản nhà nước thành phố, có liên quan đến hành vi nhận hối lộ. Tháng 11/2025, Phùng Cương bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Vụ án được đưa vào danh sách các điển hình chống tham nhũng bằng công nghệ do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc công bố hồi tháng 1 năm nay.

Giáo sư Vương Tùng Hổ ở Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết việc kết hợp AI với dữ liệu lớn và công nghệ blockchain cho phép cơ quan chức năng kết nối thông tin doanh nghiệp, quan hệ sở hữu và hồ sơ chấm thầu qua nhiều năm. Nhờ đó, việc rà soát các dự án cũ không còn phụ thuộc chủ yếu vào các đơn tố cáo như trước.

Các trường hợp được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương công bố hồi tháng 1 cho thấy công nghệ đã giúp cơ quan chức năng phát hiện sai phạm từ cấp cán bộ cơ sở đến quan chức cấp ban hành chính sảnh.

Trong số đó Diêu Tiền, nguyên Cục trưởng Cục Giám sát công nghệ thuộc Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), bị cáo buộc nhận hối lộ 2.000 đồng Ethereum (ETH), có thời điểm trị giá hơn 60 triệu nhân dân tệ (231 tỷ đồng).

Ở cấp địa phương, mô hình AI chuyên dụng phục vụ giao dịch tài sản công tại Hợp Phì, tính đến tháng 6/2026, đã giám sát hơn 200.000 bộ hồ sơ đấu thầu, hỗ trợ cảnh sát phá 324 vụ án thông đồng đấu thầu.

Tháng 9 vừa qua, tỉnh An Huy còn yêu cầu rà soát kép bằng nhân lực kết hợp AI đối với các dự án xây dựng triển khai từ năm 2021 trở lại đây.

Họp bàn xử lý sai phạm trong hoạt động đấu thầu. Ảnh: Wenweipo.

AI phát hiện thủ đoạn “may đo” hồ sơ đấu thầu cho doanh nghiệp sân sau

Theo giáo sư Vương Tùng Hổ, các dự án xây dựng thường có giá trị từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Một thủ đoạn gian lận phổ biến là “may đo hồ sơ mời thầu”, tức đặt ra các điều kiện về năng lực, tiêu chuẩn kỹ thuật và thông số theo hướng chỉ doanh nghiệp đã được lựa chọn từ trước mới có thể đáp ứng.

Các hình thức cấu kết, chuyển giao lợi ích cũng ngày càng tinh vi. Tháng 4 năm nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương công bố trường hợp một cựu Phó Bí thư huyện ủy họ Lữ ở An Huy. Người này bị cáo buộc giúp một doanh nhân giành các hợp đồng xây dựng, sau đó thỏa thuận chia đôi lợi nhuận theo tỷ lệ 50-50. Để che giấu khoản tiền nhận được, ông ta nhờ cháu trai giả danh người góp vốn, qua đó nhận 2 triệu nhân dân tệ (7,7 tỷ đồng) dưới danh nghĩa “lợi nhuận dự án”. Lữ X. đã bị xét xử và nhận mức án 10 năm 9 tháng tù.

Giáo sư Vương Tùng Hổ cho biết AI hiện tập trung vào ba lĩnh vực chính: kiểm tra hồ sơ mời thầu, hỗ trợ chấm thầu và phối hợp giám sát giữa các cơ quan.

Tháng 2/2026, 8 bộ ngành Trung Quốc, trong đó có Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), đã ban hành văn bản xác định rõ các hướng ứng dụng này. Các tỉnh Hải Nam và Hồ Nam cũng lần lượt triển khai mô hình “Máy móc quản lý đấu thầu”, nhằm tăng cường tự động hóa và hạn chế sự can thiệp chủ quan của con người.

AI lần theo dấu vết doanh nghiệp thông đồng, phát hiện cả hành vi chia nhỏ dự án

Một nguyên tắc quan trọng trong việc sử dụng AI để rà soát đấu thầu là kết hợp phân tích chủ thể tham gia cùng với hành vi của họ.

Chẳng hạn, nếu nhiều doanh nghiệp thường xuyên liên danh hoặc cùng tham gia đấu thầu, nhưng kết quả trúng thầu luôn rơi vào một doanh nghiệp nhất định, hệ thống sẽ tiếp tục truy tìm các mối liên hệ về cổ phần, bảo hiểm xã hội và nghĩa vụ thuế giữa những công ty này.

Tháng 10/2026, một doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam, đã tìm cách chia một dự án xây dựng đường chính và đường phụ thành hai gói thầu riêng biệt, trị giá lần lượt hơn 3,25 triệu và 2,77 triệu nhân dân tệ. Mục đích nhằm né quy định đối với các dự án có giá trị từ 4 triệu nhân dân tệ trở lên bắt buộc phải đấu thầu công khai.

Tuy nhiên, mô hình “Giám sát chia tách dự án” đã phát hiện hai gói thầu thực chất thuộc cùng một dự án, với tổng giá trị vượt 6 triệu nhân dân tệ. Chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp cùng hai người khác đã bị điều tra để xử lý.

Một quan chức sai phạm bị điều tra. Ảnh: Wenweipo.

AI chỉ cung cấp manh mối, không thể thay thế chứng cứ điều tra

Giáo sư Vương Tùng Hổ lưu ý rằng AI chỉ có thể cung cấp dấu hiệu và manh mối phục vụ điều tra, chứ không thể trực tiếp thay thế chứng cứ pháp lý. Cơ quan chức năng vẫn phải tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ bằng các phương pháp nghiệp vụ.

Ngoài ra, cần đề phòng dữ liệu đầu vào thiếu chính xác hoặc hiện tượng AI “ảo giác”, dẫn đến nhận định sai về các doanh nghiệp và cá nhân tham gia đấu thầu.

Dù vậy, ông cho rằng ưu thế lớn của công nghệ nằm ở khả năng lưu trữ và đối chiếu hồ sơ điện tử trong thời gian dài. Ngay cả khi một dự án đã triển khai nhiều năm, những dấu vết bất thường trong hồ sơ vẫn có thể bị phát hiện khi tiến hành rà soát lại.

Theo ông, điều này đang tạo ra hiệu ứng răn đe đáng kể. Những người trước đây dám chắc chắn rằng mình có thể dàn xếp để trúng thầu, nay chỉ còn dám nói sẽ “cố gắng hết sức”.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này nhấn mạnh rằng về lâu dài, bên cạnh việc kiên quyết giữ vững các giới hạn pháp luật, Trung Quốc vẫn cần duy trì mối quan hệ chính quyền – doanh nghiệp lành mạnh, minh bạch và đúng mực, theo tinh thần “thân nhưng phải liêm”.

Theo Singtao