Thiết bị giãn nở – bộ phận trung tâm của hệ thống lưu trữ năng lượng bằng khí nén công suất 600 MW – đã hoàn thành thử nghiệm và rời dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc. Công nghệ này được kỳ vọng giúp lưu trữ điện gió, điện mặt trời và giảm áp lực lên lưới điện.

Trung Quốc tiến gần hơn tới hệ thống “pin khí” công suất lớn

Lưu trữ đủ năng lượng từ điện gió và điện mặt trời để duy trì hoạt động của một thành phố lớn sau khi mặt trời lặn từ lâu đã là một trong những bài toán khó nhất của ngành năng lượng sạch. Trung Quốc vừa đạt bước tiến đáng kể trong nỗ lực giải quyết thách thức này.

Các kỹ sư nước này đã hoàn thành bộ phận trung tâm của hệ thống lưu trữ năng lượng bằng khí nén thuộc nhóm công suất 600 MW, được giới thiệu là công trình đầu tiên trên thế giới ở quy mô này. Về bản chất, đây là một dạng “pin khí” công nghiệp có kích thước khổng lồ.

Trọng tâm của dự án là một thiết bị giãn nở, được xem như trái tim của toàn bộ cơ sở lưu trữ. Máy móc hạng nặng này tiếp nhận luồng khí nén áp suất cao được tích trữ dưới lòng đất hoặc trong các bồn chứa lớn, sau đó giải phóng khí để làm quay tua-bin. Quá trình này chuyển năng lượng tích trữ dưới dạng áp suất trở lại thành điện năng khi lưới điện có nhu cầu.

Dự án được triển khai bởi Viện Kỹ thuật Nhiệt vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, phối hợp với Công ty Công nghệ Zhongchu Guoneng (Bắc Kinh).

Theo nhóm phát triển, thiết bị giãn nở vừa hoàn thành các thử nghiệm cơ khí và kiểm tra tích hợp cuối cùng trước khi rời dây chuyền sản xuất.

Thiết bị mới hướng tới giảm chi phí lưu trữ điện

Công nghệ lưu trữ năng lượng bằng khí nén (CAES) hoạt động bằng cách sử dụng điện để nén không khí, sau đó lưu trữ lượng khí này để phục vụ phát điện vào thời điểm khác.

Các đơn vị vận hành lưới điện có thể sử dụng công nghệ CAES nhằm cân bằng cung và cầu, giảm biến động nguồn điện khi nhu cầu tiêu thụ thay đổi trong ngày.

Theo nhóm phát triển, toàn bộ thiết bị trong dự án đều được thiết kế và chế tạo độc lập tại Trung Quốc.

Lưới điện thực tế thường xuyên đối mặt với những biến động khó dự đoán, đòi hỏi thiết bị lưu trữ phải thích ứng nhanh với tình trạng nhu cầu điện tăng hoặc giảm đột ngột. Vì vậy, thiết bị giãn nở mới được thiết kế để vận hành ở nhiều tốc độ khác nhau và chịu được những biến động lớn về phụ tải mà không làm suy giảm hiệu suất.

Thiết bị có khả năng khởi động nhanh, dừng nhanh, yêu cầu bảo trì ở mức tối thiểu và được thiết kế để hoạt động trong thời gian dài. Nhóm phát triển cho biết kết quả thử nghiệm ban đầu “đạt hoặc vượt tất cả các mục tiêu thiết kế”.

Quy mô là yếu tố quan trọng đối với các hệ thống lưu trữ năng lượng nối lưới, bởi việc mở rộng công suất có thể đem lại lợi ích kinh tế đáng kể.

So với những hệ thống công suất 300 MW trước đây, thiết kế mới thuộc nhóm 600 MW có quy mô công suất gấp đôi. Theo một báo cáo của China Media Group, việc mở rộng này giúp giảm 20-30% chi phí công suất trên mỗi đơn vị và cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống thêm 3-5%.

Lưu trữ năng lượng dài hạn phục vụ nhu cầu điện sạch

Công nghệ lưu trữ năng lượng bằng khí nén có một số ưu điểm so với các giải pháp lưu trữ điện truyền thống.

Các nhà máy CAES chủ yếu sử dụng thép, bê tông và các cấu trúc địa chất dưới lòng đất để lưu trữ khí, nhờ đó giảm nhu cầu sử dụng những khoáng sản khai thác như lithium, cobalt và nickel.

Theo bài viết, các cơ sở này có tuổi thọ khoảng 30-40 năm và không đối mặt với nguy cơ cháy như một số công nghệ pin. Thời gian vận hành được cho là dài hơn đáng kể so với pin lithium-ion, vốn thường suy giảm hiệu suất sau khoảng 15 năm.

Điện gió và điện mặt trời là những nguồn năng lượng sạch, nhưng sản lượng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Các cơ sở lưu trữ quy mô lớn có thể đóng vai trò như bộ đệm cho lưới điện: tích trữ lượng điện dư thừa vào những buổi chiều nhiều nắng hoặc gió mạnh, sau đó cung cấp trở lại vào ban đêm khi điều kiện phát điện tái tạo không thuận lợi.

Nếu được triển khai trên quy mô lớn, thiết bị giãn nở mới có thể góp phần giảm chi phí trong toàn ngành, thúc đẩy công nghệ lưu trữ bằng khí nén bước sang giai đoạn phát triển mới.

Tại Trung Quốc, pin lithium-ion vẫn chiếm ưu thế áp đảo trong tổng công suất lưu trữ năng lượng mới được lắp đặt, với tỷ trọng khoảng 96%, theo số liệu được Renewable Institute dẫn lại.

Tuy nhiên, các công nghệ lưu trữ có khả năng cung cấp điện trong thời gian dài hơn đang dần mở rộng thị phần. Pin dòng chảy chiếm khoảng 1,1%, trong khi công nghệ lưu trữ nhiệt bằng muối nóng chảy chiếm 0,8%.

Lưu trữ năng lượng bằng khí nén hiện chiếm khoảng 0,9% tổng cơ cấu này. Đến giữa năm 2026, công suất lắp đặt của công nghệ đạt khoảng 1,3-1,5 GW, chủ yếu nhờ các dự án sử dụng hang muối có công suất 300-600 MW tại những tỉnh như Sơn Đông, Hồ Bắc và Giang Tô.

Theo IE