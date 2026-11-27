Thượng tướng Yuri Grekhov bị tạm giam tại Nga với cáo buộc tham nhũng. Vụ việc thu hút chú ý khi một số blogger quân sự liên hệ động thái này với những lỗ hổng phòng không trước các cuộc tập kích của Ukraine.

Tướng Nga bị tạm giam vì nghi án tham nhũng

Nga đã bắt giữ Phó tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Yuri Grekhov với cáo buộc tham nhũng, truyền thông nước này đưa tin hôm 26/11. Vụ việc diễn ra sau hàng loạt lỗ hổng trong hệ thống phòng không Nga, bao gồm các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea.

Theo hồ sơ vụ án được đăng tải trên mạng, Thượng tướng Yuri Grekhov đã bị một tòa án quân sự ra lệnh tạm giam trước khi xét xử.

Hồ sơ không nêu cụ thể cáo buộc đối với ông Grekhov. Tuy nhiên, hai hãng tin kinh doanh Kommersant và RBC đều đưa tin vị tướng này bị nghi liên quan đến tham nhũng. RBC cho biết ông Grekhov bác bỏ cáo buộc.

Ở tuổi 64, ông Grekhov từng giữ chức Tư lệnh Lực lượng Phòng không và Phòng thủ tên lửa Nga. Trong nhiệm vụ gần đây nhất, ông chịu trách nhiệm bảo đảm việc cung cấp đầy đủ máy bay, hệ thống phòng thủ tên lửa và các loại vũ khí khác cho lực lượng này.

Vụ bắt giữ bị liên hệ với những lỗ hổng phòng không Nga

Một số blogger quân sự có ảnh hưởng tại Nga liên hệ vụ bắt giữ Grekhov với những thất bại trong hoạt động phòng không, trong đó có các cuộc tập kích lặp lại của Ukraine nhằm vào cầu Crimea.

Những đòn tấn công này từng khiến phần đường bộ của cây cầu bị hư hại, trong khi tuyến đường sắt vẫn được bảo toàn.

Một blog quân sự có tên Fighterbomber còn đưa tin một phó tư lệnh khác của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cũng bị triệu tập để nhận khiển trách. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Trong bối cảnh tiền tuyến trên chiến trường nhìn chung ít thay đổi, cả Nga và Ukraine ngày càng dựa vào các cuộc không kích tầm xa nhằm vào mục tiêu quân sự, năng lượng và thương mại. Cuộc xung đột đang tiến gần đến thời điểm kết thúc năm thứ năm.

Ukraine gia tăng tập kích các mục tiêu quân sự và năng lượng Nga

Trong năm nay, Ukraine đã gây thiệt hại đáng kể cho các nhà máy lọc dầu của Nga, buộc nhiều cơ sở phải cắt giảm mạnh sản lượng.

Hôm 25/11, Kiev tuyên bố đã tập kích một căn cứ không quân lớn của Nga, gây hư hại 5 máy bay được sử dụng để phóng tên lửa và thả bom nhằm vào Ukraine. Reuters đưa tin về vụ tập kích căn cứ không quân Nga.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, Nga cũng tiến hành một loạt cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào các quan chức quốc phòng cấp cao. Những vụ án này đã dẫn đến nhiều bản án tù dài hạn đối với các nhân vật từng giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quân sự.

Tháng 4/2026, một cựu thứ trưởng Quốc phòng Nga bị tuyên án 19 năm tù trong một vụ án tham nhũng, theo hãng tin RIA Novosti.

Theo Reuters