Các nhà nghiên cứu tại NJIT phát triển PHD Hand bằng linh kiện in 3D và cơ cấu cơ khí đơn giản, nhằm giảm chi phí chế tạo, bảo trì mà vẫn hỗ trợ những thao tác phức tạp.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ New Jersey (NJIT), Mỹ, đã phát triển một bàn tay robot có khả năng thao tác linh hoạt nhưng được thiết kế để giảm đáng kể chi phí chế tạo và bảo trì. Kết hợp các bộ phận in 3D với cơ cấu cơ khí tương đối đơn giản, thiết kế này hướng tới việc giúp công nghệ bàn tay robot khéo léo trở nên dễ tiếp cận hơn.

Bàn tay mang tên PHD Hand do Phó giáo sư Cong Wang và nghiên cứu sinh tiến sĩ Neel Adwani phát triển. Công trình nghiên cứu về thiết kế cơ khí, khả năng chuyển động và hệ thống điều khiển có hỗ trợ AI của thiết bị dự kiến được trình bày tại hội nghị IEEE Humanoids vào tháng 12/2026.

Ý tưởng bắt đầu từ một lần nằm viện

Hành trình phát triển thiết kế này của Wang bắt đầu trong thời gian ông nằm viện năm 2024. Khi đó, ông không thể sử dụng điện thoại, máy tính hay các thiết bị khác có camera. Một cuốn sổ và cây bút trở thành những công cụ chính để ông ghi chép và phát triển ý tưởng.

Trải nghiệm này cũng khiến Wang nhìn nhận lại vấn đề thao tác của robot. Quan sát các nhân viên y tế thực hiện những công việc thường ngày, ông bắt đầu suy nghĩ về những hạn chế của các bàn tay robot hiện có.

“Ngay cả những nhiệm vụ nhỏ cũng có thể trở thành thách thức rất lớn đối với bàn tay robot ngày nay”, Wang cho biết. Trước đó, ông từng nghiên cứu lĩnh vực thao tác bằng robot thông qua một dự án sử dụng đũa.

Wang nhận thấy cơ hội để thiết kế lại nền tảng kỹ thuật của các bàn tay robot khéo léo thương mại. Theo ông, nhiều mẫu hiện có quá đắt đỏ, dễ hư hỏng và khó bảo trì. Mục tiêu của ông là tạo ra một sản phẩm đơn giản hơn, tương tự vai trò mà mẫu xe Ford Model T từng đảm nhận trong ngành công nghiệp ô tô: đưa một công nghệ vốn đắt đỏ đến gần hơn với số đông người dùng.

Sau khi trở lại trường, Wang chia sẻ ý tưởng với Adwani. Nghiên cứu sinh này sau đó đảm nhận vai trò dẫn dắt nhóm phát triển. Dự án còn có sự tham gia của trợ lý nghiên cứu Muhaiminul Akash, sinh viên đại học Saffia Ouali và học sinh trung học Ethan Liu.

Cơ cấu đơn giản, giảm rào cản chế tạo

Phần lớn bàn tay robot công nghiệp hiện nay sử dụng cơ cấu truyền động bằng gân cáp. Thiết kế này mang lại khả năng vận động linh hoạt, nhưng thường đòi hỏi các linh kiện đắt tiền và bảo trì thường xuyên. Trong khi đó, những phương án sử dụng cơ cấu liên kết cơ học có thể đơn giản hóa cấu tạo, song thường hạn chế khả năng điều khiển độc lập từng ngón tay.

PHD Hand, viết tắt của Printable Humanoid Dexterous (bàn tay robot hình người khéo léo có thể in được), lựa chọn một hướng tiếp cận khác. Thiết kế này giảm số lượng các chi tiết chuyển động có kích thước siêu nhỏ, qua đó cho phép chế tạo bằng máy in 3D để bàn có giá thành phải chăng.

Bàn tay sử dụng các khớp và đốt ngón được in 3D, bên trong có những rãnh hẹp. Các thanh kim loại chạy qua những rãnh này để hỗ trợ chuyển động của ngón tay. Lò xo được bố trí bên trong đầu ngón, trong khi các động cơ servo phổ thông dành cho thiết bị điều khiển từ xa đảm nhiệm chức năng truyền động.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là cách bàn tay phản ứng khi mất nguồn điện. Các ngón tay có thể tự trở về vị trí trung tính đã được thiết lập mà không cần tiếp tục cấp điện. Khả năng này có thể hữu ích trong những ứng dụng mà việc hệ thống đột ngột ngừng hoạt động gây ra rủi ro hoặc gián đoạn.

Người dùng điều khiển bàn tay thông qua phần mềm chạy trên trình duyệt web. Giao diện cho phép kéo thả các chuyển động bằng chuột để thiết lập tư thế mong muốn. Hệ thống cũng có thể tiếp nhận chỉ dẫn bằng văn bản hoặc giọng nói thông qua tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Huấn luyện robot thực hiện những thao tác thường ngày

Adwani muốn đưa PHD Hand vượt xa những màn trình diễn nắm và giữ vật thể cơ bản. Trong nghiên cứu tiến sĩ, ông sẽ tập trung tìm hiểu cách robot có thể thao tác với các đồ vật quen thuộc trong đời sống một cách tự nhiên hơn.

Chẳng hạn, hãy hình dung việc nhặt một chiếc xẻng lật thức ăn bằng đầu đối diện với phần tay cầm. Con người có thể nhanh chóng điều chỉnh cách cầm và xoay lại dụng cụ để sử dụng. Tuy nhiên, lập trình cho robot thực hiện liên tiếp các thao tác như vậy là một bài toán phức tạp hơn nhiều.

Nhóm nghiên cứu cũng dự định tìm hiểu công nghệ cảm biến xúc giác. Trong tương lai, camera có thể giúp bàn tay nhận diện đồ vật và phối hợp những chuyển động phức tạp hơn. Các nhà nghiên cứu hy vọng có thể trình diễn những nhiệm vụ như mở hộp đựng kính mắt hoặc vặn chặt nắp lọ.

Những thử nghiệm này nhiều khả năng sẽ bộc lộ thêm các thách thức kỹ thuật mới. Adwani thừa nhận nhóm không thể dự đoán trước mọi khó khăn có thể xuất hiện trước khi bắt tay vào thử nghiệm.

Dự án cũng mang lại cho Wang một bài học cá nhân. Thời gian nằm viện khiến ông suy nghĩ lại về tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân. Điều bất ngờ là khi tạm rời xa những yếu tố gây xao nhãng từ các thiết bị kỹ thuật số, ông lại có thêm không gian để suy nghĩ và phát triển ý tưởng.

Theo IE