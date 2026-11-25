Việc Trung Quốc giao cựu nhà ngoại giao Zhang Qiyue đón Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Thâm Quyến thu hút chú ý bởi cha bà từng là đại sứ tại Tokyo trong giai đoạn quan hệ hai nước tương đối hữu hảo.

Nhân vật có liên hệ với giai đoạn quan hệ hữu hảo giữa hai nước

Khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đến và rời thành phố Thâm Quyến – nơi đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tuần trước, bà được một cựu nhà ngoại giao Trung Quốc đón và tiễn trên thảm đỏ.

Nhân vật này là Zhang Qiyue (Chương Khởi Nguyệt), 67 tuổi, từng giữ chức đại sứ Trung Quốc tại Bỉ, Indonesia và Hy Lạp. Trong khi nhiều nhà lãnh đạo khác được các quan chức cấp cao đương nhiệm tiếp đón, bà Takaichi lại được một cựu đại sứ ra đón.

Bà Zhang Qiyue còn là con gái của ông Zhang Shu, người từng giữ cương vị đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản vào cuối thập niên 1980. Theo các nhà phân tích, việc lựa chọn nhân vật này dường như nhằm truyền tải một thông điệp ngoại giao được tính toán cẩn trọng: Bắc Kinh hiện chưa muốn làm ấm quan hệ với Tokyo, nhưng cũng chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa hợp tác.

Ông Zhang Shu là đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản từ năm 1985 đến 1988. Đây là giai đoạn quan hệ hai nước tương đối thân thiện, dù những bất đồng liên quan đến lịch sử vẫn tồn tại.

Khi đó, cả Bắc Kinh và Tokyo đều ưu tiên chủ nghĩa thực dụng và hợp tác song phương. Năm 1987, Nhật Bản cung cấp khoản vay 85 tỷ yen để hỗ trợ các dự án hạ tầng tại Trung Quốc. Quan hệ hai nước sau đó được cải thiện và đạt một dấu mốc quan trọng với việc ký kết hiệp định đầu tư song phương vào tháng 8/1988.

Xu Weijun, phó giáo sư nghiên cứu tại Viện Chính sách Công thuộc Đại học Công nghệ Hoa Nam, nhận định nhiệm kỳ của Zhang Shu cho thấy Trung Quốc và Nhật Bản từng có khả năng duy trì quan hệ hợp tác bất chấp khác biệt.

“Bằng cách bố trí một nhà ngoại giao cấp cao có mối liên hệ gia đình trực tiếp với giai đoạn đó để đón tiếp bà Takaichi, Trung Quốc đang nhắc nhở Nhật Bản rằng hai nước từng có thời kỳ biết cách kiểm soát bất đồng và duy trì hợp tác”, ông Xu nói.

Theo chuyên gia này, cách sắp xếp của Bắc Kinh cũng giúp giữ lại không gian để khôi phục các hoạt động trao đổi song phương trong tương lai.

Shin Kawashima, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Tokyo, cũng cho rằng Bắc Kinh có chủ ý khi lựa chọn người đón tiếp nhà lãnh đạo Nhật Bản.

“Xét việc cha bà Zhang Qiyue từng giữ chức đại sứ vào cuối thập niên 1980, thông điệp được truyền tải qua lựa chọn này có thể được hiểu là Trung Quốc vẫn để ngỏ một phần khả năng ‘cải thiện’ quan hệ Trung - Nhật – một tia hy vọng”, ông nói.

Tuy nhiên, Kawashima cảnh báo không nên diễn giải quá mức ý nghĩa của động thái này, bởi Zhang Qiyue khi đó đang giữ chức đại sứ lễ tân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh và cũng tham gia đón tiếp nhiều phái đoàn khác.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giữ thăng bằng khi xuống máy bay tại sân bay quốc tế Thâm Quyến Baoan trước thềm hội nghị thượng đỉnh APEC tuần trước. Ảnh: News Central.

Bậc lên xuống máy bay và cuộc gặp ngắn với ông Tập

Sự kiện bà Takaichi đến Thâm Quyến mới đây còn gây chú ý bởi khoảng cách giữa cửa máy bay và cầu thang lên xuống.

Thủ tướng Nhật Bản có khớp nhân tạo nên phải vịn vào khung cửa để giữ thăng bằng khi bước xuống bậc đầu tiên, trong lúc mặc váy và đi giày cao gót.

Một số nghị sĩ Nhật Bản cho rằng Trung Quốc có thể đã cố tình tạo tình huống khiến bà Takaichi rơi vào thế khó xử. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara sau đó xác nhận các biện pháp an toàn đã được bố trí.

Truyền thông Nhật Bản dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao nước này cho biết máy bay chở bà Takaichi hạ cánh sớm hơn lịch trình hơn một giờ. Trong khi đó, loại cầu thang chuyên dụng dành cho máy bay Boeing 777 có thân cao có thể đang được sử dụng bởi một máy bay khác.

Hotaka Machida, cựu nhà ngoại giao Nhật Bản và nghiên cứu viên cao cấp thỉnh giảng tại Viện Địa kinh tế, nhận định việc bà Zhang Qiyue đón và tiễn bà Takaichi dường như thiên về nghi thức ngoại giao hơn là thể hiện thiện chí thực sự đối với Nhật Bản.

Theo Machida, Trung Quốc đã lựa chọn một nhân vật có cấp bậc phù hợp và có mối liên hệ với Nhật Bản để tiếp đón Thủ tướng Takaichi. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Bắc Kinh đã sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương.

Một dấu hiệu khác cho thấy khoảng cách ngoại giao giữa hai nước là việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không có cuộc hội đàm riêng với bà Takaichi bên lề hội nghị. Thay vào đó, hai nhà lãnh đạo chỉ có màn bắt tay ngắn. Trong đoạn video ghi lại sự kiện, ông Tập gật đầu hoặc lắng nghe mà không đáp lời; trên sân khấu cũng không có phiên dịch viên.

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản đặc biệt căng thẳng trong năm qua, sau khi bà Takaichi tuyên bố một cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan có thể dẫn đến “tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản”.

Những phát biểu của bà Takaichi bị Bắc Kinh xem là sự thay đổi so với lập trường của các chính quyền Nhật Bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, tại Thâm Quyến hôm 19/11, nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định lập trường của Tokyo về vấn đề Đài Loan phù hợp với Thông cáo chung năm 1972 – văn kiện đặt nền móng cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Bà cũng tuyên bố Tokyo không thay đổi lập trường đối với bốn văn kiện chính trị nền tảng điều chỉnh quan hệ song phương.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun hôm thứ Sáu yêu cầu Tokyo phải có “những hành động cụ thể” và sửa chữa các phát ngôn, hành động sai lầm.

Bắc Kinh muốn Nhật Bản thay đổi, nhưng khó có đột phá

Dù vậy, Machida đánh giá phản ứng của Trung Quốc “tích cực hơn một chút so với dự đoán”.

“Phía Trung Quốc cần Nhật Bản có một số động thái để họ có thể giải thích với công chúng trong nước rằng Tokyo đã thay đổi. Tuy nhiên, Nhật Bản sẽ khó thực hiện bất kỳ hành động đáng kể nào liên quan đến vấn đề Đài Loan”, ông nói.

Kawashima cho rằng việc bà Takaichi nhắc lại lập trường của Nhật Bản đối với bốn văn kiện chính trị song phương là một thay đổi đáng kể. Trước đó, bà chưa từng thể hiện rõ ý định chấp nhận những văn kiện này.

“Lần này, Trung Quốc đang yêu cầu Nhật Bản bảo đảm lời nói và hành động phù hợp với các cam kết của mình. Đây là lập trường nhất quán của Bắc Kinh”, ông nói thêm.

Tuy nhiên, Xu Weijun tỏ ra kém lạc quan hơn về triển vọng cải thiện quan hệ.

“Bà Takaichi đã điều chỉnh cách diễn đạt, nhưng không thực sự thay đổi những phát biểu gây tranh cãi đã châm ngòi cho tranh chấp”, ông nhận định.

“Chừng nào bà vẫn từ chối rút lại một cách thực chất những phát biểu sai lầm liên quan đến Đài Loan, việc cải thiện căn bản quan hệ song phương sẽ còn khó khăn”.

Những diễn biến tại Thâm Quyến vì thế cho thấy hai bên vẫn duy trì các nghi thức ngoại giao và để lại một số kênh liên lạc, nhưng bất đồng về Đài Loan tiếp tục là trở ngại lớn đối với nỗ lực hàn gắn quan hệ Trung - Nhật.

Theo SCMP