Ông Kim Jong-un cam kết Triều Tiên sẽ tiếp tục hỗ trợ Nga

Trong cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Bắc Kinh, ông Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên coi việc hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine, đặc biệt tại vùng Kursk, là “nghĩa vụ huynh đệ”.

Triều Tiên từng triển khai binh sĩ tham gia đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine tại vùng Kursk. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 3/9 khẳng định với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng người Triều Tiên coi người Nga như anh em, và coi việc giúp đỡ Moscow bằng mọi cách có thể là “nghĩa vụ huynh đệ”.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp song phương giữa ông Kim và ông Putin tại Bắc Kinh, nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng.

Tổng thống Putin bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ quân sự từ Triều Tiên trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk, gọi đây là “cuộc chiến chung chống lại chủ nghĩa tân phát xít thời hiện đại”.

Ông Kim đáp: “Như tôi đã nói trong cuộc gặp trước, nếu có bất kỳ cách nào để giúp Nga, chúng tôi chắc chắn sẽ làm và coi đó là nghĩa vụ huynh đệ”.

Hồi tháng 6/2024, Nga và Triều Tiên đã ký hiệp ước hợp tác toàn diện, trong đó có điều khoản về phòng thủ chung. Đến tháng 8/2024, Kiev mở chiến dịch tấn công vào vùng Kursk, với tuyên bố rằng việc chiếm giữ lãnh thổ sẽ giúp tạo lợi thế trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.

Tháng 4 vừa qua, quân đội Nga thông báo đã hoàn toàn đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk, đồng thời lần đầu tiên công khai ghi nhận vai trò của binh sĩ Triều Tiên trong chiến dịch. Nga cũng cam kết dựng tượng đài tại Moscow để tưởng niệm các binh sĩ Triều Tiên hy sinh khi bảo vệ lãnh thổ Nga.

Moscow từ lâu xác định “phi phát xít hóa” Ukraine là một trong những mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự, nhằm loại bỏ ảnh hưởng của các nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan.