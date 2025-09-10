Ba Lan kích hoạt Điều 4 của NATO sau khi tố UAV Nga xâm nhập không phận

Ba Lan bắn hạ nhiều UAV Nga, kích hoạt Điều 4 NATO để tham vấn khẩn. NATO lần đầu tham chiến bảo vệ không phận đồng minh.

Giới chức Ba Lan cho biết đã ghi nhận và theo dõi 19 lần UAV xâm nhập không phận nước này. Diễn biến leo thang buộc Warsaw phải kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO để tham vấn khẩn với các đồng minh, chỉ vài giờ sau khi lực lượng vũ trang Ba Lan bắn hạ nhiều UAV mà họ cho là của Nga.

“Việc bắn hạ các UAV đe dọa an ninh của chúng ta là một thắng lợi của Ba Lan và lực lượng NATO, đồng thời thay đổi cục diện chính trị hiện tại”, Thủ tướng Donald Tusk hôm 10/9 tuyên bố. Ông nhấn mạnh rằng quyết định chính thức yêu cầu kích hoạt Điều 4 được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến với Tổng thống Karol Nawrocki.

Theo Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Điều 4 cho phép các đồng minh NATO tiến hành tham vấn chung bất cứ khi nào một trong số họ cho rằng sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của mình bị đe dọa.

Các lực lượng vũ trang Ba Lan sáng 10/9 đã bắn hạ nhiều UAV Nga trên lãnh thổ, đồng thời nâng quân đội lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Cảnh sát địa phương xác nhận đã tìm thấy mảnh vỡ được cho là của một UAV tại làng Czosnówka, miền Đông Ba Lan, gần biên giới với Belarus.

Hoạt động hàng không cũng bị ảnh hưởng. Sân bay Chopin ở Warsaw thông báo vẫn mở cửa nhưng “chưa có chuyến bay nào cất hoặc hạ cánh”. Các sân bay Modlin (Warsaw), Rzeszów-Jasionka và Lublin đều phải tạm dừng hoạt động bay.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Tusk cho biết đã liên lạc với nhiều lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là những nước “nhìn rõ mối đe dọa từ Nga” như Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và các quốc gia vùng Baltic. Ông cũng đã trao đổi trực tiếp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Trụ sở Tối cao Đồng minh châu Âu (SHAPE) xác nhận tài sản quân sự của NATO tham gia trực tiếp vào việc bắn hạ UAV Nga, đánh dấu lần đầu tiên máy bay NATO tác chiến chống lại mối đe dọa trong không phận đồng minh.

“NATO đã phản ứng nhanh chóng và dứt khoát trước tình hình, thể hiện năng lực và quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của khối”, SHAPE nhấn mạnh, đồng thời cho biết đang “phối hợp chặt chẽ với Ba Lan và các đồng minh liên quan đến vụ UAV Nga xâm phạm”.