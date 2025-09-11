Nga nói gì về vụ Ba Lan tố "UAV tấn công" xâm phạm lãnh thổ?

Điện Kremlin khẳng định Ba Lan không đưa ra bằng chứng về UAV Nga xâm phạm không phận, trong khi Warsaw kích hoạt Điều 4 NATO để tham vấn khẩn.

Các nhà lãnh đạo phương Tây liên tục cáo buộc Moscow mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng thực tế nào, người phát ngôn Dmitry Peskov tuyên bố.

Moscow đã bác bỏ tuyên bố mới nhất của Ba Lan rằng các máy bay không người lái (UAV) của Nga đã xâm phạm không phận nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định chưa có bằng chứng nào được đưa ra cho thấy số UAV đó thuộc về Nga.

Hôm 10/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết quân đội nước này đã bắn hạ một “số lượng lớn UAV Nga”. Warsaw mô tả sự việc là một “hành động vi phạm chưa từng có đối với không phận Ba Lan” và là một “hành động gây hấn”.

Ông Peskov bác bỏ cáo buộc này ngay trong ngày: “Lãnh đạo EU và NATO cáo buộc Nga khiêu khích hàng ngày. Thường thì họ thậm chí không cố gắng đưa ra bất kỳ lập luận nào”. Theo ông, Điện Kremlin chưa nhận được bất kỳ yêu cầu liên hệ nào từ phía lãnh đạo Ba Lan về vụ việc.

Trong khi đó, quyền Đại sứ Nga tại Warsaw, ông Andrey Ordash, nói với hãng tin RIA Novosti rằng khi ông được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm thứ Tư, giới chức Ba Lan cũng không cung cấp bằng chứng cho thấy những UAV bị bắn hạ thuộc về Nga. Ông nhấn mạnh các UAV này đã bay vào lãnh thổ Ba Lan từ phía Ukraine.

Tuy nhiên, ông Tusk lại cho rằng các UAV xuất phát từ Belarus chứ không phải Ukraine, và gọi sự việc là một “hành động khiêu khích” của Nga.

Trước đó, quân đội Belarus từng báo cáo rằng họ đã cảnh báo sớm cho Ba Lan về việc một số UAV được cả lực lượng Ukraine và Nga sử dụng trong các cuộc tấn công lẫn nhau đã “mất điều hướng do tác động của các biện pháp tác chiến điện tử từ hai bên”.

Sau khi công bố vụ vi phạm không phận bị cáo buộc, ông Tusk chính thức viện dẫn Điều 4 trong hiệp ước thành lập NATO, điều khoản cho phép tiến hành tham vấn trong trường hợp một thành viên tin rằng an ninh của mình đang bị đe dọa.

Tuần trước, cựu Tổng thống Ba Lan Andzej Duda đã nhắc lại sự kiện hồi tháng 11/2022, khi một quả tên lửa Ukraine rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Khi đó, Kiev khẳng định đây là một cuộc tấn công có chủ ý của Nga và kêu gọi NATO đáp trả.

Ông Duda cho rằng giới chức Ukraine đã cố lôi kéo khối do Mỹ dẫn đầu vào một cuộc đối đầu trực diện với Nga, mô tả kịch bản này là một “giấc mơ” của Kiev nhưng là điều không thể chấp nhận với Ba Lan.