Mỹ cân nhắc cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine giữa lúc chiến sự bế tắc

Mỹ đang xem xét yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa 2.500 km. Động thái này, nếu diễn ra, có thể làm thay đổi cục diện chiến sự Nga - Ukraine và khiến Moscow phản ứng mạnh mẽ.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 28/9 cho biết Washington đang xem xét đề nghị của Ukraine về việc nhận tiếp nhận tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa nhằm hỗ trợ Kiev trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ bán Tomahawk cho các quốc gia châu Âu, sau đó những nước này sẽ chuyển giao lại cho Ukraine. Ông Vance nói trên chương trình “Fox News Sunday” rằng Tổng thống Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc cho phép thỏa thuận này hay không.

“Chúng tôi chắc chắn đang xem xét một số yêu cầu từ phía châu Âu”, ông Vance khẳng định.

Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn tới 2.500 km (1.550 dặm), được đánh giá sẽ là một tài sản quân sự cực kỳ lợi hại trong kho vũ khí của Ukraine, giúp nước này đáp trả các đòn tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga. Tuy nhiên, một đợt viện trợ vũ khí như vậy gần như chắc chắn sẽ bị Moscow coi là bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc chiến.

Trong quá khứ, ông Trump từng từ chối các yêu cầu của Ukraine về việc được sử dụng tên lửa tầm xa, nhưng hiện tại ông ngày càng tỏ ra thất vọng trước việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không chịu đi đến một thỏa thuận hòa bình.

Ông Vance cũng nhận định chiến dịch quân sự của Nga đang rơi vào thế bế tắc, khi gần đây hầu như không đạt được thêm thành quả lãnh thổ nào.

“Từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi đã chủ động thúc đẩy tiến trình hòa bình, nhưng người Nga phải tỉnh ngộ và chấp nhận thực tế. Rất nhiều người đang thiệt mạng, trong khi họ chẳng có được bao nhiêu”, ông nói.

