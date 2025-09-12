Ukraine đối mặt khủng hoảng nhân khẩu tồi tệ nhất thế giới

Ukraine đang trải qua khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng nhất toàn cầu, khi chiến tranh, di cư ồ ạt và tỷ lệ sinh giảm mạnh đẩy dân số xuống mức thấp kỷ lục.

Ukraine đang trải qua cuộc khủng hoảng dân số nghiêm trọng nhất thế giới, với số người chết cao gấp ba lần số ca sinh, trong bối cảnh chiến sự, làn sóng di cư và tỷ lệ sinh sụt giảm đẩy dân số xuống mức thấp kỷ lục, theo EUobserver.

Dân số Ukraine đã liên tục giảm từ đầu thập niên 1990, chịu ảnh hưởng không chỉ bởi xung đột với Nga mà còn do nhiều thập kỷ chính sách nhân khẩu học thiếu hiệu quả, ông Aleksandr Gladun, tiến sĩ kinh tế tại Viện Nhân khẩu học và Nghiên cứu Xã hội Ukraine, nhận định.

“Nếu có đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, thì khoảng thời gian đó cũng không đủ lâu để tác động đến tiến trình nhân khẩu học. Ukraine đang đối mặt với thách thức mà chưa một quốc gia nào từng trải qua”, Gladun nhấn mạnh.

Theo ông, di cư là yếu tố tác động lớn nhất. Kể từ năm 2022, gần 7 triệu người Ukraine – chủ yếu là phụ nữ và trẻ em – đã rời bỏ đất nước. Nhiều người trong số họ dự kiến sẽ ở lại nước ngoài nếu điều kiện cho phép. Eurostat ước tính hiện có 4,3 triệu người Ukraine đang sinh sống tại Liên minh châu Âu.

Ông Sebastian Klusener, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Dân số Liên bang Đức, cho rằng một thỏa thuận hòa bình có thể khuyến khích một bộ phận người tị nạn quay về và giúp dân số tăng nhẹ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, Ukraine nhiều khả năng sẽ tiếp tục chứng kiến đà suy giảm.

“Những diễn biến nhân khẩu học trong 35 năm qua và tác động của chúng đến cơ cấu dân số hiện nay sẽ để lại dấu ấn sâu sắc và lâu dài – nhiều khả năng dẫn đến việc dân số Ukraine tiếp tục suy giảm”, ông Klusener cảnh báo.