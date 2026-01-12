Ông Trump chỉ thị lập kế hoạch chiếm Greenland, châu Âu phản đối quyết liệt

Ông Trump yêu cầu xây dựng kế hoạch chiếm Greenland

Daily Mail trích nguồn của Mail on Sunday cho biết Trump đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Liên hợp (Joint Special Operations Command, JSOC) xây dựng kế hoạch xâm nhập Greenland, nhưng các tướng lĩnh cấp cao đang tìm cách chặn lại.

Nguồn tin nói rằng sau khi ông Maduro bị bắt, phe “diều hâu” xung quanh ông Trump trở nên táo bạo hơn. Nhóm này lập luận rằng Mỹ cần “hành động nhanh” trước khi Nga hoặc Trung Quốc đặt chân lên Greenland, và Stephen Miller là nhân vật thúc đẩy chính.

Các nhà ngoại giao Anh nhận định động thái của ông Trump còn mang động cơ chính trị bên trong: nhằm chuyển hướng sự chú ý của cử tri Mỹ khỏi tình hình kinh tế trước bầu cử giữa kỳ. Nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội sau bầu cử, không gian chính trị của ông Trump sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Anten radar khủng của Mỹ bên trong căn cứ Pituffik ở Greenland. Ảnh: Ifeng.

Giới tướng lĩnh Mỹ tìm cách “đánh lạc hướng” ông Trump khỏi Greenland

JSOC là một trong những đơn vị bí mật và quyền lực nhất của quân đội Mỹ, trực thuộc US Special Operations Command (USSOCOM) nhưng vận hành ở mức độ độc lập cao, chuyên tiến hành các chiến dịch bí mật, chống khủng bố, bắt – tiêu diệt mục tiêu cấp cao, tiến hành chiến tranh ngoài quy ước, hoạt động trong lãnh thổ nước khác mà không công khai…

Đơn vị này được ông Trump giao cho nhiệm vụ soạn kế hoạch xâm chiếm Greenland, nhưng Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đã phản đối, cho rằng hành động này vi phạm luật pháp và không thể được Quốc hội thông qua.

Một nguồn ngoại giao nói: “Các tướng lĩnh cho rằng kế hoạch Greenland vừa điên rồ vừa bất hợp pháp, nên họ đang cố chuyển hướng ông Trump sang các phương án ít gây tranh cãi hơn — như chặn ‘tàu ma’ của Nga hoặc tấn công Iran”. Vị này mỉa rằng việc này giống như đang phải đối phó với “một đứa trẻ 5 tuổi”.

Máy bay F-35 của không quân Mỹ hạ cánh ở sân bay trong căn cứ Pituffik của Mỹ ở Greenland. Ảnh: Creaders.



Kịch bản xấu nhất: NATO bị phá hủy từ bên trong

Nếu ông Trump thực sự hành động tại Greenland, ông sẽ phải đối đầu trực tiếp với Thủ tướng Anh Keir Starmer và có nguy cơ khiến NATO tan vỡ. Nhiều nhà ngoại giao châu Âu đang tiến hành mô phỏng chiến lược cho kịch bản Mỹ dùng lực lượng quân sự hoặc ép buộc chính trị nhằm tách Greenland khỏi Đan Mạch.

Một bản điện văn ngoại giao đã đưa ra kịch bản “tồi tệ nhất” là: “NATO bị phá hủy từ bên trong”. Điện văn cho rằng một số quan chức châu Âu nghi ngờ đây chính là mục tiêu của phe MAGA thân Tổng thống Trump: vì ông Trump không thể rút khỏi NATO nếu Quốc hội không chấp thuận, nhưng nếu Mỹ chiếm Greenland, châu Âu có thể tự rời khỏi liên minh NATO. Nếu ông Trump muốn chấm dứt NATO, đây có thể là cách “nhanh nhất và dễ nhất”.

Trong kịch bản “ôn hòa hơn”, Đan Mạch sẽ đồng ý cho Mỹ toàn quyền sử dụng cơ sở quân sự tại Greenland và ngăn Nga – Trung tiếp cận. Mỹ hiện đã được triển khai tự do ở Greenland, nhưng thỏa thuận mới sẽ tạo cho họ cơ sở pháp lý chính thức.

Điện văn cũng dự đoán ông Trump nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng trước rồi lùi về thỏa hiệp, do áp lực trong nước. Giới chức châu Âu lo rằng ông Trump chỉ có một “cửa sổ thời gian” hành động trước bầu cử giữa kỳ, và mốc hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 7/7 năm nay được xem là thời điểm lý tưởng để chốt thỏa hiệp.

Điện văn kết luận rằng nỗi lo xâm chiếm Greenland chủ yếu xuất phát từ quan điểm cực đoan của phe Stephen Miller. Lập trường của Anh sẽ đóng vai trò quyết định: Anh chọn đứng cùng Liên minh châu Âu hay ngả sang hậu thuẫn ông Trump.

Người dân Greenland biểu tình phản đối Mỹ âm mưu thôn tính hòn đảo này. Ảnh: Reuters.



Ý đồ của ông Trump bị châu Âu phản đối quyết liệt

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố muốn có được đảo Greenland và thậm chí nói rằng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tạp chí The Atlantic ngày 4/1/2026, ông Trump cho biết Venezuela có thể sẽ không phải là quốc gia cuối cùng bị Mỹ can dự, đồng thời khẳng định “chúng ta tuyệt đối cần Greenland”.

Ngày 6/1, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Greenland và chỉ Đan Mạch cùng Greenland mới có quyền tự quyết về các vấn đề của chính họ. Cùng ngày, ngoại trưởng năm nước Bắc Âu gồm Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển cũng ra tuyên bố chung cho biết với tư cách là các quốc gia Bắc Âu, quốc gia Bắc Cực và là thành viên NATO, năm nước cam kết cùng nhau duy trì an ninh, ổn định và hợp tác tại khu vực Bắc Cực. Năm nước đều đã triển khai các biện pháp nhằm tăng cường năng lực răn đe và quốc phòng tại Bắc Cực.

Ngày 9/1, lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Greenland ra tuyên bố chung khẳng định “người Greenland không muốn trở thành người Mỹ”. Tuyên bố tái khẳng định tương lai của Greenland phải do chính người dân Greenland quyết định, đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt sự “coi thường” đối với Greenland và nhấn mạnh mọi đối thoại liên quan phải dựa trên nguyên tắc ngoại giao và luật pháp quốc tế — đó mới là “con đường đúng đắn để tiến về phía trước”.

