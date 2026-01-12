Honda Vario 125 2026 về Việt Nam với nhiều màu sắc cá tính

Honda Vario 125 đời 2026 được đưa về Việt Nam chỉ một tháng sau khi ra mắt tại Indonesia, thêm lựa chọn cho người dùng mua xe trước Tết.

Sau khoảng một tháng ra mắt tại Indonesia, Honda Vario 125 2026 đã xuất hiện tại Việt Nam thông qua các đại lý tư nhân với mức giá chưa được tiết lộ. Đời hiện hành của Vario 125 đang được đại lý này bán với giá 39,5-42 triệu đồng, trong khi mức giá tại Indonesia vào khoảng từ 38 triệu đến 41,5 triệu đồng.

Honda Vario 125 2026 nổi bật với phối màu xanh ngọc đi cùng kiểu dáng thể thao. Ảnh: Minh Long.

Với giá niêm yết tại Indonesia khoảng 38,6-41,9 triệu đồng và mức giá xe chính hãng ở Việt Nam ổn định quanh 42 triệu đồng, Honda Vario 125 2026 khi về nước sẽ khó vượt mốc 50 triệu đồng nếu muốn giữ sức hút.

Cận Tết, mẫu xe này đang được nhóm khách trẻ và người chuộng xe nhập chú ý nhờ thiết kế góc cạnh cùng phối màu mới nổi bật. Anh Nguyễn Thanh (người dùng Vario đời cũ) nhận xét: "Tôi thấy mẫu mã của Vario 2026 đẹp, phối màu mới cá tính hơn, thể thao hơn đời cũ". Theo anh Thanh, nếu giá bán tại Việt Nam neo quanh 40-42 triệu đồng, Vario 125 2026 sẽ càng dễ tiếp cận người mua.

Bên cạnh đó, việc Vario 125 2026 xuất hiện sớm đang tạo sức ép lên xe chính hãng bản cũ tại Việt Nam. Để giữ sức cạnh tranh, kênh chính hãng nhiều khả năng phải tăng khuyến mại hoặc điều chỉnh giá bán, qua đó người dùng được hưởng lợi khi có thêm lựa chọn và mặt bằng giá dễ "mềm" hơn.

Sau khi phân phối tại Việt Nam, Vario 2026 sẽ cạnh tranh với các mẫu xe như Yamaha Freego (30,6-34,2 triệu đồng), Yamaha Latte (38,1–38,9 triệu đồng) và Honda Air Blade 125 (42,2–47,8 triệu đồng) trong nhóm tay ga phổ thông tầm trung.

Kiểu dáng được thay đổi nhiều nhưng trang bị và công nghệ trên Vario 125 2026 không mới. Ảnh: Minh Long.

Sau nhiều năm ít thay đổi, Vario 125 2026 được Honda "lột xác" theo phong cách thể thao, góc cạnh, hướng tới nhóm khách trẻ. Xe vẫn giữ dáng gọn, nhưng dàn áo cắt xẻ sắc hơn, gân nổi rõ, tạo cảm giác cơ bắp như Vario 160. Phần đầu cũng được làm mới với đèn LED đồ họa hiện đại, dải định vị tách riêng và các khe gió ở yếm trước, tăng vẻ hầm hố cho xe.

Điểm nhấn của Vario 125 2026 là phiên bản Street hoàn toàn mới. Xe dùng tay lái trần thay cho ghi-đông ốp nhựa, kèm cụm đồng hồ tách rời. Cách làm này tạo chất "xe chơi" rõ rệt, hướng tới khách hàng trẻ.

Về trang bị, xe có cốp 18 lít, hộc trước tích hợp cổng sạc USB Type-C và đồng hồ kỹ thuật số. Ở các bản cao, Vario 125 2026 bổ sung khóa thông minh và Idling Stop. Tuy nhiên, hệ thống phanh vẫn là CBS và chưa có ABS. Đây tiếp tục là điểm yếu của Vario 125 khi nhiều mẫu xe tay ga thế hệ mới hiện nay đã có tùy chọn an toàn này.

Bản tiêu chuẩn của Vario 2026 vẫn sử dụng chìa khóa cơ và chưa có phanh ABS. Ảnh: Minh Long.

Vario 125 2026 không có thay đổi về hiệu suất so với đời cũ, vẫn dùng động cơ 125 cc làm mát bằng dung dịch, cho công suất khoảng 11 mã lực và mô-men xoắn 10,8 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu công bố khoảng 1,9 lít/100 km.