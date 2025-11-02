Nhật Bản vận hành đội chiến đấu cơ tàng hình F-35 "không tên lửa" trong suốt 8 năm?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nhật Bản chỉ mới nhận lô tên lửa đối không đầu tiên cho tiêm kích F-35 vào cuối tháng 10/2025, sau 8 năm vận hành mà không có vũ khí không chiến, gây tranh cãi lớn về năng lực phòng vệ của Tokyo.

Theo tiết lộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (Japan Air Self-Defence Forces) mới chỉ nhận lô tên lửa đối không đầu tiên để trang bị cho các tiêm kích tàng hình F-35 thế hệ thứ 5 vào tuần cuối tháng 10/2025 – hơn 8 năm sau khi Nhật tiếp nhận những chiếc F-35 đầu tiên vào giữa năm 2017.

Phát biểu này gợi ra khả năng rằng các tiêm kích F-35 của Nhật Bản đã hoạt động suốt nhiều năm mà không có khả năng tác chiến đối không, khiến giới quan sát đặt câu hỏi về giá trị thực sự của chúng trong năng lực phòng vệ của Tokyo.

Do F-35 phải mang vũ khí bên trong khoang để duy trì khả năng tàng hình – đồng nghĩa chỉ những loại tên lửa có cánh được cắt gọn đặc biệt mới có thể trang bị – nên tiêm kích này không thể sử dụng các dòng tên lửa đối không cũ khi hoạt động ở cấu hình tàng hình.

Mặc dù biến thể F-35A, vốn chiếm phần lớn trong đơn hàng của Nhật Bản, được trang bị pháo Gatling GAU-22/A, nhưng cơ số đạn chỉ đủ cho 4 giây khai hỏa. Ngoài ra, các vấn đề về căn chỉnh nòng súng khiến vũ khí này gần như vô dụng cho đến khi được khắc phục muộn màng vào tháng 3/2024.

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản nhận máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên vào năm 2017. Ảnh: MW.

F-35 hiện phụ thuộc vào tên lửa AIM-120C và AIM-120D cho tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR), và AIM-9X Block II cho cận chiến, tuy nhiên khi mang cấu hình tàng hình, máy bay không thể gắn AIM-9X – khiến nó dễ bị tổn thương trong các cuộc không chiến tầm gần.

Đội chiến đấu cơ của Nhật Bản cũng triển khai rất chậm dòng AIM-120. Nhiều phi đội F-15, vốn vẫn là xương sống của lực lượng phòng vệ trên không của nước này, vẫn phụ thuộc vào tên lửa AIM-7 đời cũ – loại vốn đã bị xem là lạc hậu từ lâu. Một số ít tiêm kích Nhật được trang bị dòng tên lửa nội địa AAM-4 có năng lực tương đương với các phiên bản AIM-120 đầu tiên.

Tính xác thực của tuyên bố từ ông Trump, rằng Nhật Bản đến nay vẫn chưa nhận tên lửa đối không cho F-35, vẫn còn là dấu hỏi.

Tổng thống Mỹ từng nhiều lần đưa ra những tuyên bố “khó tin” về khí tài quân sự. Vào giữa tháng 10, ông từng tuyên bố rằng Mỹ đã đặt hàng một phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom tàng hình B-2, dù điều này bị giới chuyên gia cho là rất khó xảy ra. Cuối tháng đó, ông lại khẳng định các tàu sân bay Mỹ sẽ “quay lại” sử dụng hệ thống phóng máy bay bằng hơi nước cũ – điều cũng không được mong đợi sẽ trở thành hiện thực.

Theo MW